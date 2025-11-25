Viterbo ospita “Legumi che passione!” il 29 e 30 novembre: un viaggio nei prodotti della Tuscia e del Lazio

Viterbo si prepara a due giornate dense di appuntamenti dedicati ai legumi del Lazio, protagonisti di un evento che unisce produttori, docenti universitari, istituzioni e cuochi. Un’iniziativa che punta a valorizzare il patrimonio agricolo della Tuscia e a raccontare le eccellenze locali attraverso incontri, degustazioni, laboratori e momenti culturali.

La manifestazione, intitolata “Legumi che passione!”, è organizzata da Slow Food Viterbo e Tuscia con il contributo di Arsial-Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Viterbo e Slow Food Lazio. Un’occasione che mette in relazione mondi diversi del settore agroalimentare con l’obiettivo di far conoscere la ricchezza dei prodotti locali e il lavoro di chi ogni giorno ne tutela la qualità.

Legumi che passione a Viterbo: il convegno inaugurale e i protagonisti istituzionali

L’apertura ufficiale è fissata per sabato 29 novembre alle 10:30 nella Sala consiliare di Palazzo dei Priori, dove si terrà il convegno “Legumi in Comune: celebriamo il patrimonio di biodiversità della nostra terra”. A intervenire saranno rappresentanti istituzionali, docenti universitari e operatori del settore agroalimentare, insieme ai produttori che meglio conoscono il valore di questi alimenti nella tradizione locale.

Il programma prevede un confronto ampio dedicato al ruolo dei legumi nel panorama agricolo regionale, con un accento particolare sulla biodiversità e sulle pratiche che permettono di preservarla.

Al termine dell'incontro verrà consegnato un riconoscimento ai sindaci e ai delegati dei Comuni legati alla coltivazione e tutela dei legumi del Lazio, un gesto simbolico che sottolinea l'impegno dei territori verso la valorizzazione delle produzioni tipiche.

Legumi che passione a Viterbo: lo Slow Food Village invernale

Dopo il convegno, l'attenzione si sposterà verso piazza dei Caduti, al Sacrario, dove verrà inaugurato lo Slow Food Village in versione invernale. All'interno della tensostruttura saranno presenti diciassette produttori con legumi e altri prodotti del territorio, pronti a raccontare le loro esperienze e a proporre assaggi.

L’area mercatale diventerà uno spazio vivo in cui visitatori, famiglie e appassionati potranno scoprire varietà spesso poco note e conoscere da vicino chi le coltiva. L’obiettivo è dare visibilità a filiere che rappresentano una parte importante dell’identità agricola della Tuscia e del Lazio nel suo complesso.

Legumi che passione a Viterbo: laboratori, show cooking e attività per bambini

Nel pomeriggio del 29 novembre e per l’intera giornata del 30 è previsto un programma ricco di incontri e attività. I bambini avranno laboratori pensati per raccontare l’origine dei legumi e il loro ruolo nell’alimentazione quotidiana, accompagnati da merende preparate con prodotti locali.

Per gli adulti, gli appuntamenti spaziano dagli incontri con i produttori alle sessioni dedicate alla valorizzazione delle colture locali, fino agli approfondimenti sugli aspetti nutrizionali e sulle fermentazioni dei legumi.

Molto attesi gli show cooking con i Cuochi dell’Alleanza Slow Food, che proporranno piatti capaci di esaltare consistenza e sapori delle diverse varietà. Non mancheranno degustazioni di vino, assaggi di olio e tartufi, pensati per mettere in relazione i legumi con altre eccellenze del territorio.

Legumi che passione a Viterbo: premi, mostre e iniziative sul territorio

Uno dei momenti più rilevanti sarà la consegna del premio “Italo Arieti” per il 2025, dedicato a realtà o personalità che si sono distinte nella valorizzazione del settore agroalimentare locale. Accanto al premio, sarà allestita una mostra interamente dedicata ai legumi del Lazio, pensata per offrire una panoramica sulle varietà coltivate nella regione.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito fino a esaurimento dei posti. Parallelamente alla manifestazione, diversi ristoranti del capoluogo e della Tuscia proporranno menù e piatti speciali a base di legumi, contribuendo a diffondere il messaggio dell’iniziativa anche nelle cucine della città.

Legumi che passione a Viterbo: le parole del Comune e il legame con la Tuscia

La sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, ha espresso apprezzamento per l’evento, definendolo un’occasione significativa per rafforzare il rapporto diretto che unisce territori e prodotti locali. Ha ricordato come i legumi rappresentino una parte essenziale dell’identità della Tuscia, un elemento che la città è orgogliosa di ospitare e sostenere. Sulla stessa linea l’assessora all’Agricoltura e alle Politiche del Cibo, Patrizia Notaristefano, che ha sottolineato l’importanza di dare visibilità alle leguminose coltivate nella zona. Ha ricordato inoltre che l’iniziativa offrirà un ampio ventaglio di attività pratiche per bambini e adulti, con l’obiettivo di far conoscere le oltre venti tipologie di legumi locali. Ha parlato di un evento capace di valorizzare il lavoro dei produttori e di avvicinare il pubblico a una cultura gastronomica radicata.

Legumi che passione a Viterbo: un appuntamento che unisce tradizione e innovazione

Il programma complessivo conferma il ruolo di Viterbo come punto di riferimento per la promozione delle eccellenze agricole del Lazio. L’attenzione ai legumi diventa un modo per raccontare una parte fondamentale delle tradizioni alimentari locali, ma anche una porta aperta verso nuovi approcci culinari. La scelta di coinvolgere scuole, famiglie, ristoratori e produttori rende l’evento un’occasione ampia, pensata per un pubblico eterogeneo.

Il fine è valorizzare un patrimonio agricolo che rappresenta una risorsa culturale prima ancora che economica, permettendo a chi visita lo Slow Food Village di scoprire storie, sapori e metodi di lavorazione che resistono nel tempo.