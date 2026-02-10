Viterbo: lenzuola e asciugamani “imbevuti” di cocaina ed eroina

Un carico che, all’apparenza, sembrava solo biancheria da casa: asciugamani e lenzuola piegati con cura, imbustati e sistemati in scatole voluminose. E invece, secondo gli accertamenti svolti dagli investigatori, quei tessuti erano stati trattati con un procedimento chimico e “imbevuti” di cocaina ed eroina per eludere i controlli lungo il viaggio. È il quadro ricostruito in una operazione congiunta della Polizia di Stato che ha portato all’arresto di un cittadino extracomunitario di 57 anni, residente in provincia di Viterbo, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Biancheria “truccata” per il trasporto: come funziona il metodo dei tessuti impregnati

L'elemento che colpisce è la modalità di occultamento: non panetti, non involucri nascosti in doppi fondi, ma teli apparentemente normali. In base a quanto riferito dalle fonti che rilanciano la nota della Questura, i materiali sarebbero stati trattati in modo da assorbire droga, così da ridurre il rischio che un controllo ordinario intercettasse subito la sostanza. Un sistema che, almeno nelle intenzioni di chi spedisce, può rendere più difficile riconoscere "a occhio" la natura del carico e richiede verifiche specialistiche per stabilire cosa ci sia davvero dentro e quanta sostanza sia recuperabile.

Il pedinamento e la consegna del corriere: l’arresto dopo l’osservazione mirata

L’arresto è maturato al termine di servizi mirati svolti congiuntamente dalle Squadre Mobili di Viterbo e Pesaro-Urbino, impegnate nel contrasto al traffico di stupefacenti. Secondo la ricostruzione, l’uomo è stato intercettato dopo un’apposita attività di osservazione, nel momento in cui un corriere gli ha consegnato due scatole giudicate sospette. Aprendole, gli agenti avrebbero trovato numerosi asciugamani e lenzuola confezionati con ordine, un dettaglio che — proprio per l’accuratezza — avrebbe rafforzato i sospetti e spinto ad approfondire subito la natura del contenuto.

Il lavoro della Polizia Scientifica: i teli analizzati con procedure specialistiche

A quel punto sono scattati gli accertamenti con personale specializzato del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica, che avrebbero consentito di verificare la presenza di cocaina ed eroina sui tessuti. È un passaggio decisivo: in casi del genere non basta il sequestro del materiale, serve attribuire con certezza la natura della sostanza e documentare la procedura tecnica con cui viene individuata. Proprio perché il metodo di occultamento punta a confondere, la parte scientifica diventa la “prova” che trasforma un sospetto in un dato oggettivo, spendibile in sede giudiziaria.

Domiciliari e nuovi test a Roma: si cerca la quantità effettiva di stupefacente

Al termine degli atti di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Parallelamente, è stata annunciata una fase ulteriore: accertamenti tecnici che saranno eseguiti dal Servizio Polizia Scientifica di Roma per stabilire la quantità effettiva di stupefacente presente sui materiali sequestrati. È un dettaglio tutt'altro che secondario, perché dalla quantificazione dipendono la valutazione del "peso" del carico e, di riflesso, il perimetro complessivo dell'ipotesi investigativa.

Conseguenze e reazioni: un segnale sul traffico di droga che cambia pelle

L’operazione, per la Polizia di Stato, ha anche un valore di metodo: evidenzia come le tecniche di trasporto possano cambiare rapidamente, sfruttando spedizioni apparentemente innocue e canali di consegna ordinari. Per gli investigatori, individuare un carico “assorbito” nei tessuti significa intercettare una filiera che prova a minimizzare l’esposizione, demandando la parte più rischiosa a spedizioni che, viste dall’esterno, possono sembrare domestiche o commerciali. In questa prospettiva, l’arresto a Viterbo racconta due piani: da un lato la pressione operativa sul territorio, dall’altro la necessità di strumenti tecnici e cooperazione investigativa interprovinciale, come mostra il lavoro coordinato con Pesaro-Urbino.

Resta ferma, come richiamato anche nella comunicazione ufficiale, la presunzione di innocenza: il procedimento è nella fase iniziale e gli approfondimenti annunciati saranno determinanti per chiarire entità del sequestro e eventuali collegamenti con altre posizioni. Ma intanto l’episodio consegna una fotografia nitida: perfino la biancheria, oggi, può diventare “contenitore” di stupefacenti. Ed è proprio su questi dettagli, spesso invisibili, che si gioca una parte del contrasto al narcotraffico.