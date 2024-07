Viterbo più sicura con le moto della Polizia di Stato (Foto)

Con l’arrivo della stagione estiva, il centro storico di Viterbo si popola di turisti e villeggianti, richiedendo un incremento delle misure di sicurezza per garantire la tutela dell’ordine pubblico. In risposta a queste esigenze, il Questore di Viterbo, dott. Luigi Silipo, ha deciso di intensificare i controlli utilizzando le moto della Polizia di Stato. Questa misura mira a migliorare la rapidità e l’efficacia degli interventi nelle aree più frequentate della città.

La Questura di Viterbo sottolinea l’importanza di questo provvedimento, specificando che le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico continueranno a operare in modo costante nell’arco delle 24 ore. A queste pattuglie si aggiungeranno i poliziotti su motociclette, che avranno il compito di vigilare in particolare le zone del centro storico.

Questa presenza sarà intensificata soprattutto nei periodi e nelle fasce orarie in cui si prevede un maggiore afflusso di persone, sia per visitare i numerosi siti turistici che per frequentare i locali notturni.

L’utilizzo delle moto con i colori della Polizia di Stato rappresenta una strategia efficace per diversi motivi. Innanzitutto, queste moto permettono agli agenti di muoversi con maggiore agilità e rapidità, specialmente nelle strette vie del centro storico, dove l’accesso per le auto risulta spesso difficile o impossibile.

Questo significa che le segnalazioni di criticità possono essere raggiunte e gestite in tempi molto più brevi, migliorando così la capacità di risposta delle forze dell’ordine.

Le moto, inoltre, offrono una maggiore visibilità e deterrenza, grazie ai colori distintivi della Polizia di Stato. La loro presenza costante nelle aree più affollate funge da deterrente per comportamenti illegali e contribuisce a creare un ambiente sicuro e accogliente per cittadini e turisti.

Il Questore Silipo ha ribadito l’impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza pubblica, adattando continuamente le strategie operative alle esigenze del territorio. La decisione di utilizzare le moto è parte di un piano più ampio volto a migliorare l’efficacia delle operazioni di controllo e a rispondere prontamente a qualsiasi forma di illegalità.

Questa iniziativa è stata accolta positivamente dalla comunità locale e dai visitatori, che vedono in queste misure un segnale di attenzione e cura per la sicurezza del centro storico. La presenza dei poliziotti in moto non solo aumenta il senso di sicurezza, ma rappresenta anche un modo per avvicinare le forze dell’ordine alla cittadinanza, rendendo più facile il contatto e la comunicazione con i residenti e i turisti.