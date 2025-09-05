Viterbo, processione Macchina Santa Rosa: chi sono i sospetti turchi arrestati?

Erano da poco passate le nove di mercoledì sera quando il capofacchino Luigi Aspromonte è salito sul palco con il microfono in mano. La piazza di San Sisto, a Viterbo, era gremita di persone in attesa del tradizionale trasporto della Macchina di Santa Rosa, un’imponente struttura alta 30 metri e pesante 50 quintali, uno degli eventi più attesi della regione. Tuttavia, prima che la celebrazione potesse iniziare, Aspromonte doveva dare un annuncio inatteso. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Viterbo, trasporto Macchina Santa Rosa: è allarme sicurezza

La voce di Aspromonte tradiva una certa tensione mentre spiegava ai presenti che c'erano "uomini col mitra" nei paraggi. Questo inquietante dettaglio non poteva essere divulgato in anticipo per motivi di sicurezza. Proprio per questa ragione, ha spiegato il capofacchino, la processione non si sarebbe svolta come previsto al buio. Le parole di Aspromonte hanno suscitato un mormorio tra i presenti, molti dei quali ignari della minaccia latente che si celava dietro le quinte dell'evento.

Chi sono i sospetti turchi arrestati?

L'arresto dei sette uomini turchi ha posto interrogativi sulla loro identità e sulle intenzioni che li avevano portati a Viterbo proprio quella sera. Le autorità non hanno ancora rilasciato dettagli ufficiali sui motivi del loro arresto né sul tipo di armi in loro possesso, sebbene la presenza stessa di armi automatiche abbia innalzato il livello d'allerta tra gli organizzatori dell'evento.

Indagini

Sebbene le autorità abbiano agito con rapidità per garantire la sicurezza del pubblico e prevenire eventuali pericoli imminenti, al momento le indagini sono ancora in corso. Fonti ufficiali stanno lavorando senza sosta per fare chiarezza su quanto accaduto e comprendere se ci siano collegamenti più ampi con organizzazioni internazionali o locali.