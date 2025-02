Viterbo, rivoluzione urbana davanti a Palazzo Riello: i dettagli della riqualificazione

Ruspe in azione davanti al tribunale di Viterbo: è ufficialmente iniziata la riqualificazione del parcheggio di Palazzo Riello, che si trasformerà in un’area moderna, funzionale e attrezzata. Dopo anni di disagi per automobilisti e cittadini a causa dello sterrato disseminato di buche, il nuovo progetto porterà una vera e propria rivoluzione urbana, con 236 posti auto gratuiti, una segnaletica chiara e un sistema di illuminazione pubblica rinnovato.

Riqualificazione in corso, il focus

L’intervento si inserisce in un piano di riqualificazione più ampio, finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) per un importo complessivo di 4 milioni e 632mila euro, destinati anche ad altri parcheggi strategici della città.

Il nuovo parcheggio del tribunale sorgerà tra via Falcone e Borsellino, via Torricelli e via Papa Giovanni XXI e sarà completamente asfaltato e strutturato per garantire ordine e sicurezza nella sosta. Ma l’intervento non si limita solo alla viabilità: oltre agli stalli e alla nuova illuminazione pubblica, il progetto prevede la piantumazione di 58 nuovi alberi, che contribuiranno a migliorare il decoro urbano e la qualità dell’aria. Un’attenzione particolare è stata riservata agli spazi pubblici, con la realizzazione di un’area giochi per bambini e una outdoor gym, una palestra all’aperto dotata di pavimentazione in gomma antitrauma, per favorire lo sport e il benessere all’aria aperta.

I lavori dovrebbero concludersi entro ottobre 2025, permettendo così alla città di Viterbo di dotarsi finalmente di un parcheggio moderno e accessibile in un punto nevralgico del tessuto urbano.

L’intervento fa parte di un piano di investimenti più ampio che interessa anche altri parcheggi cittadini. Oltre a quello davanti al tribunale, i fondi del Pnrr sono destinati alla riqualificazione di:

Parcheggio del campo scuola (nei pressi degli impianti sportivi);

(nei pressi degli impianti sportivi); Parcheggio di viale Trento ;

; Parcheggio di piazza Martiri d’Ungheria ;

; Parcheggio di strada Teverina, già completato e inaugurato a fine gennaio, con 42 posti auto gratuiti.

© Riproduzione riservata