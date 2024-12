Viterbo, Tari ridotta del 75% per chi investe nel centro storico

La sindaca Chiara Frontini: “Queste agevolazioni fiscali sono un tassello fondamentale per valorizzare l’identità culturale e turistica”

Scade oggi, 18 dicembre, il termine per presentare la domanda di agevolazione TARI riservata a nuove attività commerciali e residenze nel centro storico di Viterbo e nelle frazioni di Bagnaia, San Martino al Cimino e Roccalvecce.

L’iniziativa prevede una riduzione del 75% della TARI 2024 per le attività avviate nel 2023 nei settori della somministrazione, artigianato, abbigliamento, prodotti tipici locali e servizi.

Potranno richiederla tutti i cittadini che abbiano trasferito la residenza o il domicilio nel centro storico durante il 2023, compresi gli studenti universitari iscritti all’Università della Tuscia.

La misura rientra nella strategia di rilancio del cuore cittadino, come spiegato dalla sindaca Chiara Frontini: “Queste agevolazioni fiscali sono un tassello fondamentale per valorizzare l’identità culturale e turistica del centro, comprese le frazioni storiche. Crediamo fortemente in questo progetto e lo sosteniamo con risorse concrete.”

Le risorse stanziate ammontano a 14.000 euro per le imprese e 14.000 euro per residenti e studenti. I contributi saranno assegnati fino a esaurimento fondi. Tutti i dettagli e il modulo di domanda sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Viterbo.