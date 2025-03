Viterbo, tenta di rapire un bimbo di 2 anni in piazza del Plebiscito: arrestata una 40enne

Un episodio di grave preoccupazione si è verificato nella serata del 28 febbraio scorso a Viterbo, dove una donna ha tentato di rapire un bambino di soli due anni in piazza del Plebiscito, nel centro della città. Il fatto è avvenuto mentre il piccolo, accompagnato dal padre, era seduto a un tavolo all’aperto di un locale pubblico.

Secondo quanto riportato dalla Polizia di Stato, il genitore ha riferito che una donna si è avvicinata al bambino e, senza alcuna apparente ragione, lo ha afferrato con entrambe le braccia nel tentativo di portarlo via. Reagendo prontamente alla situazione di pericolo, l’uomo si è frapposto tra la donna e il figlio e ha cercato di allontanarla. Durante questo intervento, il padre ha ricevuto uno schiaffo in volto dalla malintenzionata, prima che questa si allontanasse dal luogo del tentato sequestro.

Immediatamente allertati dalla segnalazione del padre, gli investigatori della Squadra Mobile della Polizia di Stato hanno avviato le indagini per rintracciare la donna. Grazie alla prontezza degli agenti e a una serie di ricerche sul territorio, la responsabile del gesto è stata identificata in una donna di 40 anni, già gravata da un foglio di via obbligatorio dalla città di Viterbo. La donna è stata rintracciata nella mattinata del 1° marzo in piazzale Gramsci, non lontano dal luogo dell’incidente.

Alla sua cattura, la donna ha mostrato segni evidenti di agitazione psicomotoria. Per questo motivo, è stata trasportata in ospedale per ricevere le necessarie cure, prima di essere condotta in Questura. L’indagata è stata quindi deferita all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di tentato sequestro di persona minore, percosse e inosservanza del foglio di via.

Questo episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della tempestività delle forze dell’ordine nel rispondere a situazioni di rischio, nonché il fondamentale ruolo della collaborazione tra cittadini e istituzioni per garantire la sicurezza della comunità. Le indagini proseguiranno per fare luce su eventuali altri aspetti legati a questo gesto preoccupante.

