Viterbo. Tragedia in Via Santa Lucia, un uomo è stato trovato morto nella sua casa dopo un incendio

Una tragedia ha colpito la città di Viterbo la mattina di sabato 15 marzo 2025, quando un incendio è scoppiato in un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Santa Lucia, al civico 38. L’incendio, che ha coinvolto la zona giorno dell’abitazione, ha immediatamente allertato le squadre dei Vigili del Fuoco, che sono intervenute con urgenza per domare le fiamme.

Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco della sede centrale di Viterbo, supportati da un’Autoscala, dal Funzionario di Guardia, dai Carabinieri per i rilievi del caso e dal personale sanitario del 118 con un’automedica. Nonostante l’intensità dell’incendio, i danni strutturali alla palazzina sono stati limitati, ma la situazione ha comunque destato grande preoccupazione.

Durante le operazioni di spegnimento, all’interno dell’appartamento è stato trovato il corpo senza vita di un uomo, residente nell’alloggio. La vittima, un uomo di 94 anni, non è riuscita a sfuggire alle fiamme, e le circostanze dell’incidente sono ora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

Le cause che hanno provocato il rogo sono ancora al vaglio degli investigatori, che stanno indagando per ricostruire quanto accaduto. Quanto emerso fino a questo momento lascia aperte diverse ipotesi. Il fuoco ha interessato esclusivamente la zona giorno dell’abitazione e, nonostante la presenza di un camino nell’appartamento, sembra che fosse spento al momento del sinistro. Una delle piste più plausibili è che l’incendio possa essere stato causato dalla batteria al litio di un cellulare, che avrebbe innescato la combustione del divano su cui si trovava l’anziano.

Il corpo dell’anziano è stato trovato nei pressi del divano carbonizzato, ma purtroppo, all’arrivo dei soccorsi, non c’era già più nulla da fare. Secondo le prime ricostruzioni, il decesso dell’uomo risalirebbe alla serata precedente l’incendio. Gli accertamenti in corso mirano a chiarire se la morte sia avvenuta per cause naturali o se, al contrario, l’anziano sia deceduto in seguito all’inalazione dei fumi del rogo.

