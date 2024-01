Vittorio Emanuele Parsi operato al cuore: “Sto meglio, ora mi aspetta una lunga riabilitazione”

(Adnkronos) – "Cari e care, sto meglio. Mi aspetta un lungo periodo riabilitativo, ma vi ringrazio sin da ora per l’enorme affetto e sostegno che avete mostrato in queste settimane. Ringrazio i professionisti che mi hanno salvato la vita, e i miei cari per la loro costante e decisiva vicinanza". E' quanto ha scritto su X, l'ex Twitter il professor Vittorio Emanuele Parsi, 62 anni, docente ordinario di Relazioni internazionali alla Cattolica e analista geopolitico. Mercoledì, 27 dicembre 2023, aveva accusato un forte dolore al petto ed era stato portato in ospedale a Cortina. Da lì è stato prima trasferito a Belluno e poi a Treviso, dove era stato operato. "Carissimo, questo messaggio mi riempie di gioia" risponde sempre su X il professor Roberto Burioni, docente di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, facendogli gli "auguri di una veloce e totale guarigione". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

