Vladimir abbiamo bisogno del tuo aiuto | Luxuria convocata negli studi Mediaset: per lei un ‘nuovo’ ruolo in arrivo

Dopo la sfortunata conduzione dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi per Vladimir Luxuria si apre uno scenario completamente diverso

Un flop inatteso e proprio per questo mal digerito dai vertici di Mediaset che su di lei avevano puntato molto. La ‘lei’ in questione altri non è che Vladimir Luxuria, ex deputato della Repubblica, strenua difenditrice dei diritti civili e infine opinionista e conduttrice televisiva.

Otto mesi fa per la prima volta nella sua carriera davanti alle telecamere Vladimir Luxuria si è cimentata nella conduzione televisiva del reality più seguito della TV italiana, ‘L’Isola dei Famosi‘.

Scelta direttamente dal presidente Pier Silvio Berlusconi, non ottenne i risultati sperati in termini di ascolto deludendo in gran parte le attese del management di Cologno Monzese. Di qui la decisione dell’azienda meneghina di cambiare la conduttrice dello storico reality per la prossima edizione.

Dunque non sarà Luxuria a mettersi al timone de ‘L’Isola dei Famosi’ nel 2025, ma con ogni probabilità vedremo al suo posto la giornalista sportiva di DAZN, Diletta Leotta. Stando alle rivelazioni del giornalista Gabriele Parpiglia, sarà proprio la cronista siciliana a condurre il reality che si svolge in Honduras.

Vladimir Luxuria lascia Mediaset? Assolutamente no, arriva l’annuncio

Una novità molto importante e per certi versi inattesa è proprio la promozione di Diletta Leotta che dopo il flop de ‘La Talpa‘, per la quale è stata ritenuta esente da responsabilità, temeva di andare incontro a un brusco ridimensionamento del suo ruolo.

Invece la bionda cronista catanese condurrà L’Isola nella prossima primavera e sarà affiancata da due opinionisti d’eccezione. Uno è il confermatissimo Dario Maltese, molto apprezzato da pubblico e telespettatori nella scorsa edizione dove comunque ha lasciato il segno quando di fianco aveva la collega Sonia Bruganelli.

Vladimir Luxuria, la promozione a sorpresa: non se l’aspettava nessuno

L’altro opinionista dovrebbe essere proprio Vladimir Luxuria, ricollocata nel suo ruolo originario, quello in cui ha saputo esprimersi al meglio nelle passate stagioni. I suoi duetti con Ilary Blasi, che ha presentato ben tre edizioni del reality, erano apprezzati sia dal pubblico che dai vertici di Mediaset.

La speranza è che Luxuria riesca a trovare il giusto feeling con la nuova conduttrice, che potrebbe subire una certa inesperienza alla guida di un programma così importante e seguito. A Mediaset regna un discreto ottimismo in merito alla possibilità che la prossima edizione de ‘L’Isola dei Famosi‘ possa tornare agli ascolti di qualche tempo fa.