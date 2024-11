Voglio lei all’ARISTON | Carlo Conti non bada a spese: la Rai pronta al colpo del secolo, mai successo prima

Carlo Conti è concentrato sull’organizzazione del prossimo Festival di Sanremo. Lo showman fiorentino vuole mettere a segno un grande colpo

Tra la seconda metà dell’autunno e i primi mesi invernali Carlo Conti sarà l’autentico mattatore dei palinsesti della RAI. L’esperto conduttore fiorentino, sul quale i vertici di Viale Mazzini hanno puntato con ancora più decisione dopo il turbolento addio di Amadeus, è impegnato su più fronti.

Oltre alla conduzione di ‘Tale e Quale Show‘ e de ‘I migliori anni‘, due spettacoli considerati imprescindibili dal management della TV di Stato, lo showman toscano è impegnato nell’organizzazione dell’evento clou del 2025, il Festival di Sanremo.

Proprio in questi giorni Carlo Conti sta selezionando i brani dei cosiddetti Big che saranno in gara a febbraio nella tradizionale rassegna canora sanremese. Il giorno degli annunci ufficiali si avvicina a grandi passi: lunedì 2 dicembre il conduttore svelerà il cast completo del Festival.

Sapremo dunque chi affiancherà Conti sul palco del teatro Ariston mettendo un punto definitivo alle voci che continuano a circolare indisturbate. Verremo a sapere inoltre i nomi dei tanto attesi super ospiti che costituiranno la principale attrazione della kermesse canora.

Carlo Conti, sarà un Sanremo spettacolare: il super ospite fa impazzire tutti

Nei mesi scorsi si è parlato a tal proposito di stelle della musica rock, nomi leggendari come i Pink Floyd. Per ora non sono arrivate conferme né tantomeno smentite dai diretti interessati. L’unica certezza è che Carlo Conti vuole stupire davvero tutti.

A svelare qualcosa di più concreto è stato il giornalista Luca Dondoni che nel corso di una delle ultime puntate de ‘La Volta Buona‘, il talk show condotto da Caterina Balivo, ha annunciato la probabile presenza a Sanremo di una popstar internazionale di altissimo profilo.

Carlo Conti, fan e spettatori sono già in fibrillazione: questo è un colpo straordinario

Luca Dondoni ha tenuto tutti con il fiato sospeso, salvo poi svelare l’identità di questa autentica regina della musica leggera: “Carlo Conti diversamente da Amadeus vuole portare grandi ospiti stranieri sul palco del Teatro Ariston. Il nome che circola di più è quello di una grandissima star”.

Trattasi di Stefani Angelina Germanotta, nota in tutto il mondo con il nome d’arte di Lady Gaga. “La cantante americana verrà in Europa a promuovere il suo nuovo album e Carlo Conti sta seriamente pensando di portarla all’Ariston“. Insomma, se la regina di Poker Face dovesse approdare all’Ariston, sarà un grande colpo per il ritorno di Conti alla kermesse.