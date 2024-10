Vogliono rubarti dati e soldi | Ecco l’email che tutti temono: se la apri finisci in rovina

Attenzione a questa mail, se la ricevi non aprirla o il tuo conto e i tuoi dati andranno persi.

L’e-mail è oggi un mezzo di comunicazione molto importante e viene utilizzato di frequente tra le persone, soprattutto in ambito lavorativo. E’ proprio per la sua frequenza di utilizzo che diviene fondamentale conoscere tutti i rischi ai quali si può incorrere.

Il fenomeno delle truffe purtroppo, è in netto aumento rispetto al passato, ed oggi tende a colpire tutto ciò che ci circonda e che viene da noi usato in maniera quotidiana.

Chi si nasconde dietro queste trappole ormai le pensa tutte pur di riuscire a estrapolare non solo i dati alla gente ma anche i soldi. Come? Riuscendosi ad infiltrare anche nei messaggi di posta elettronica.

Per questo motivo, proprio di recente, moltissime persone stanno ricevendo una mail che se aperta potrebbe costare caro. In questo articolo mostreremo come fare per riconoscerla così da non cascare nell’inganno.

Hai ricevuto questa mail? Non aprirla assolutamente o perderai tutto

La minaccia informatica in questione riguarda proprio il noto servizio Gmail. I truffatori attraverso l’intelligenza artificiale sono riusciti a trasformare i loro attacchi di phishing molto più credibili. Gmail viene utilizzato da circa 2,5 miliardi di utenti in tutto in mondo ed è per questo che è stato preso di mira dai criminali, essendo il bersaglio ideale per sottrarre informazioni personali e credenziali di accesso.

Sam Mitrovic, consulente di soluzioni per Microfosot, proprio di recente ha rischiato di rimanere intrappolato in questa truffa avanzata. Tutto è cominciato con una richiesta sospetta di recupero dell’account Gmail alla quale è seguita una telefonata da parte di qualcuno che si spacciava per un membro di supporto di Google. Durante la conversazione, il truffatore ha provato a incutere timore Mitrovic, affermando che il suo account era stato compresso per diversi giorni e qualcuno aveva tentato di accedere dalla Germania.

Puoi conoscere se si tratta di una truffa andando su questa piattaforma

L’imbroglio era stato pensato così bene che all’inizio Mitrovic aveva quasi creduto alla telefonata, dato che il numero da cui proveniva la telefonata era collegato a Google. Fortunatamente, ad aprirgli gli occhi, è stata la voce alterata della chiamata, che gli ha fatto comprendere di essere stato vittima di una truffa, in cui c’era il supporto dell’intelligenza artificiale.

Purtroppo questi messaggi sono facilmente ingannevoli a causa del loro apparente aspetto ufficiale in quanto sembrano realmente inviati dai server di Google. Tuttavia, al fine di contrastare questo tipo di minacce, Google ha avviato il Global Signal Exchange (GSE), una piattaforma di collaborazione che raccoglie informazioni in tempo reale sulle attività criminali online, al fine di proteggere gli utenti da simili attacchi.