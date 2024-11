Voi la MULTA dovete pagarla | A Roma si parla solo di questo provvedimento: i cittadini chiedono spiegazioni, per ora zero sconti

Fioccano le sanzioni pecuniarie a Roma: ecco chi ben presto sarà costretto a pagare una multa salatissima.

Sono in arrivo nuove regole per la viabilità nella capitale e chiunque venga sorpreso a infrangerle dovrà mettere mano al portafogli.

La multa può arrivare a diverse centinaia di euro e, a quanto pare, non sono previsti sconti.

Sono state già installati i sistemi di accertamento e la legge non ammette ignoranza: saranno tenuti a pagare fino all’ultimo centesimo.

Ci si potrà perfino veder sottrarre la patente di guida per mesi. Il nuovo divieto imposto a chi guida a Roma ha già suscitato il malcontento generale e una pioggia di aspre polemiche.

Multa a Roma, la contravvenzione che fa tremare i cittadini della Capitale

Guidare a Roma non è una passeggiata, è il caso di dirlo. Tra traffico e strade congestionate, occorre di certo essere dei temerari per mettersi al volante tra le vie della Capitale. Ora per i conducenti di veicoli a quattro e a due ruote è arrivata un’amara novità. Si tratta di una notizia che sta facendo il giro del web e della carta stampata, creando non poche polemiche.

Una nuova norma che riguarda la viabilità in alcune aree urbane della città eterna, costringerà ben presto i cittadini a cambiare le loro abitudini. Chi non rispetta le regole dovrà pagare dagli 168 ai 679 euro euro e rischierà anche la sospensione della patente di guida per un periodo compreso tra 15 e 30 giorni. Scopriamo di che cosa si tratta e perché non si parla d’altro che della multa salatissima prevista per chi disattende l’obbligo imposto a Roma.

I veicoli che saranno costretti a pagare le sanzioni

Se ne parla già da un po’ di tempo ma adesso si è arrivati alla concretizzazione dell’idea nata per migliorare la viabilità e, soprattutto, la qualità dell’aria del centro di Roma. Come si legge su www.f1-news.eu, ben presto diventerà attiva la ZTL nella Fascia Verde, ovvero la zona a traffico limitato in tutto il centro di Roma. Come previsto dache bloccherà l’accesso ad alcune categorie di veicoli. Il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri infatti, nei giorni scorsi ha confermato lo stop alla circolazione dei veicoli più inquinanti.

Come previsto dalla Delibera 371/2022 e dall’Ordinanza 122/2024, a partire dal 1 novembre 2024, sarà precluso l’accesso a tutti i veicoli diesel fino alla classe Euro 3 inclusa, a tutti i veicoli a benzina fino alla classe Euro 2 inclusa. Non potranno circolare nemmeno i motoveicoli e i ciclomotori a benzina classificati fino a Euro 1, né i veicoli a GPL o metano che non rispettano almeno la classe Euro 2. Alcune tipologie di veicoli avranno diritto all’esenzione, come si legge su romamobilita.it/it/servizi/ztl/fascia-verde.