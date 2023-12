Volandri al premio ‘Asi Sport e Cultura’: “Un onore essere qui grazie a risultato straordinario”

(Adnkronos) – "E' un onore e un privilegio essere qui, grazie ad un risultato straordinario che parte da lontano, grazie ai ragazzi che sono stati disponibili e strepitosi, soprattutto nel finale di stagione, nel vestire la maglia azzurra. Quindi sono molto contento di essere qui". Lo ha detto il capitano non giocatore di Coppa Davis, Filippo Volandri sul premio 'Asi Sport e Cultura', al Salone d'Onore del Coni. "Le prospettive per la nostra squadra sono rosee, è una squadra giovane e lascia ben sperare per il futuro. Vincere due volte la Coppa Davis sarebbe veramente una conferma importante. Ci poniamo l'obbiettivo di vincerne un'altra, con Berrettini, perchè è la promessa che ci siamo fatti anche con gli altri ragazzi, quindi stiamo lavorando per questo", ha aggiunto Volandri. “Sinner lavora per diventare numero uno. Può fare questo, vincere uno Slam e anche più di uno. Quello che mi piace è che sta lavorando per questo, poi vedremo quanto tempo ci metterà -ha proseguito- Berrettini? Sta bene, si sta allenando. Sta ristrutturando il team e questo è importante perché dà nuovi stimoli. Incrociamo le dita. Gli altri ragazzi anche sono tutti in preparazione invernale nelle poche settimane che hanno a disposizione dopo la Davis, ma con l’entusiasmo della vittoria che gli dà una spinta per il futuro”, ha aggiunto Volandri che sulle prospettive del 2024 ha concluso: "La squadra è giovane, ci poniamo di vincere di nuovo la Coppa Davis con Berrettini". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata