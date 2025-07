Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT Edition Plus: l’icona reinventata per il 2025

La Volkswagen Golf si conferma una delle berline compatte più amate nonché l’auto europea più venduta di sempre con oltre 37 milioni di esemplari prodotti. La versione 1.5 TSI ACT Edition Plus rappresenta il perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione, offrendo un rapporto qualità-prezzo che continua a definire gli standard del segmento C. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Edition Plus: la scelta più intelligente della gamma

Nel panorama degli allestimenti disponibili per la nuova Golf, la Edition Plus emerge come la proposta più razionale e vantaggiosa del listino. Con un sovrapprezzo di soli 200 euro rispetto alla versione base Life, questo allestimento arricchisce significativamente l’equipaggiamento con dotazioni di grande valore pratico.

La Golf 1.5 TSI ACT Edition Plus da 115 CV ha un prezzo di listino di 31.550 euro (chiavi in mano, IPT esclusa), mentre la versione più potente da 150 CV raggiunge i 33.350 euro. Un investimento che si rivela particolarmente conveniente considerando l’ampio ventaglio di equipaggiamenti inclusi.

Volkswagen Golf: dotazioni esclusive della Edition Plus

Rispetto alla versione Life, l’allestimento Edition Plus aggiunge elementi che fanno la differenza nell’uso quotidiano: cerchi in lega “Nottingham” da 17 pollici, cristalli posteriori oscurati, vernice metallizzata di serie, sistema Keyless Entry & Go per apertura e avviamento senza chiave, telecamera posteriore per facilitare le manovre di parcheggio e il sofisticato Light Assist per la gestione automatica degli abbaglianti.

Completano la dotazione l’impianto di allarme antifurto con controllo volumetrico e protezione anti-rimorchio, oltre al Park Assist (con cambio manuale) o Park Assist Pro con Remote Control (per le versioni DSG), che consente di gestire il parcheggio semi-automatico tramite smartphone.

Le caratteristiche del motore 1.5 TSI ACT

La Golf Edition Plus monta il collaudato motore 1.5 TSI ACT a quattro cilindri disponibile in due configurazioni: 115 CV (85 kW) e 150 CV (110 kW), entrambi caratterizzati dalla tecnologia Active Cylinder Technology che disattiva due cilindri quando non è richiesta piena potenza, ottimizzando consumi ed emissioni.

Il propulsore da 115 CV eroga una coppia massima di 200 Nm, mentre la versione più potente raggiunge i 250 Nm a 1.500 giri, garantendo elasticità e brillantezza in ogni condizione d’uso. I consumi dichiarati si attestano sui 18,5 km/litro nel ciclo misto, un risultato che nei test reali si traduce in percorrenze intorno ai 16 km/litro, valori eccellenti per la categoria. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Spazio e praticità da categoria superiore

Nonostante le dimensioni compatte – 4.282 mm di lunghezza, 1.789 mm di larghezza e 1.483 mm di altezza – la Golf Edition Plus offre abitabilità e capacità di carico di livello superiore. Il bagagliaio garantisce 381 litri di capacità minima, espandibili fino a 1.237 litri abbattendo i sedili posteriori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’abitacolo, ottimizzato grazie al passo di 2.620 mm, assicura comfort anche ai passeggeri posteriori, con uno spazio per le gambe che raggiunge i 1.798 mm dalla base del cruscotto al sedile posteriore.

La digitalizzazione è protagonista nella nuova Golf Edition Plus. L’abitacolo è dominato dal Digital Cockpit Pro da 10,25 pollici e dal sistema di infotainment Ready2Discover con display touchscreen da 12,9 pollici, caratterizzato dalla nuova piattaforma software MIB4 che integra per la prima volta l’intelligenza artificiale ChatGPT nell’assistente vocale IDA.

L’App Connect Wireless garantisce l’integrazione con Apple CarPlay e Android Auto senza necessità di cavi, mentre la base di ricarica wireless per smartphone completa l’offerta tecnologica. I comandi per climatizzatore e volume audio tornano ad essere retroilluminati, risolvendo uno dei punti critici della generazione precedente.

La dotazione di sistemi di assistenza alla guida è completa e di serie: Adaptive Cruise Control predittivo, Lane Assist per il mantenimento attivo della corsia, Side Assist con assistente all’angolo cieco, Front Assist con riconoscimento pedoni e ciclisti, oltre al Park Pilot con sensori anteriori e posteriori.

La sicurezza passiva è garantita da cinque airbag incluso quello centrale anteriore di contenimento, mentre l’Emergency Call automatico interviene in caso di incidente grave. Il sistema Car2X (disponibile con cambio DSG) permette la comunicazione con l’infrastruttura stradale per anticipare potenziali pericoli.

Impressioni di guida: equilibrio perfetto

Al volante, la Golf 1.5 TSI ACT Edition Plus conferma le doti di equilibrio che hanno reso celebre questo modello. Il motore quattro cilindri, raffinato e silenzioso, offre una progressione lineare e una fluidità superiore rispetto alle unità tre cilindri della concorrenza. La gestione attiva dei cilindri ACTplus opera in modo trasparente, contribuendo all’efficienza senza penalizzare le prestazioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lo sterzo è preciso ma non impegnativo, le sospensioni ben tarate filtrano efficacemente le imperfezioni stradali senza rinunciare al controllo dinamico. Il comportamento è sicuro e prevedibile, con quella stabilità che infonde fiducia anche ai guidatori meno esperti.

Valentino Automobili: il partner ideale a Roma

Per chi è interessato alla Golf 1.5 TSI ACT Edition Plus nella Capitale, Valentino Automobili si distingue come punto di riferimento d’eccellenza nel panorama delle concessionarie Volkswagen a Roma. Con un’esperienza consolidata di oltre settant’anni nel settore automotive e cinque sedi strategicamente distribuite a Roma, questo rivenditore ufficiale rappresenta la sintesi perfetta tra professionalità e approccio personalizzato.

La filosofia di Valentino Automobili si basa su prestazioni di alto livello, dinamismo commerciale e proposte sempre vantaggiose, supportate da una consulenza dedicata che accompagna il cliente in ogni fase, dalla scelta iniziale fino al post-vendita. L’attenzione non si limita alla vendita: qui il servizio è garantito sette giorni su sette, con un’assistenza competente e premurosa che ha fatto la differenza nel corso degli anni.

Presso le sedi Valentino è possibile scoprire l’intera gamma Volkswagen, effettuare test drive approfonditi della Golf Edition Plus e valutare interessanti opportunità su usato certificato, km zero e vetture aziendali, sempre accompagnate dalle migliori soluzioni finanziarie del mercato. La competenza tecnica si coniuga con un approccio familiare che consente di operare scelte consapevoli in totale serenità.

Non sorprende che questa dedizione sia stata riconosciuta ufficialmente dal brand tedesco: Valentino Automobili è stata insignita del prestigioso “Volkswagen Award Italy”, classificandosi al primo posto in Italia per vendite e assistenza per ben sei anni consecutivi (2020-2025), un riconoscimento che testimonia l’eccellenza raggiunta in ogni aspetto del servizio.

Golf 8.5: l’evoluzione che convince



Il restyling 2024 della Golf, denominato internamente 8.5, introduce miglioramenti mirati che risolvono i punti critici della generazione precedente. Il frontale è stato affinato con nuovi fari LED di serie e il logo Volkswagen illuminato, mentre la coda elimina finalmente i discussi finti scarichi cromati.

All’interno, il ritorno ai tasti fisici sul volante multifunzione e l’illuminazione dei comandi touch sotto il display centrale migliorano significativamente l’ergonomia d’uso. Il sistema di infotainment è stato completamente riscritto, risultando più reattivo e intuitivo rispetto alla generazione precedente.

Un investimento sicuro

La Volkswagen Golf 1.5 TSI ACT Edition Plus si conferma una scelta razionale e lungimirante per chi cerca una berlina compatta senza compromessi. Il rapporto qualità-prezzo è tra i migliori del segmento, specialmente considerando la completezza della dotazione di serie e l’affidabilità proverbiale del marchio tedesco.

Con le sue dimensioni giuste per la città ma senza rinunciare al comfort nei viaggi lunghi, la tecnologia all’avanguardia e i consumi contenuti, questa Golf rappresenta un investimento sicuro che saprà soddisfare le esigenze quotidiane con quella solidità costruttiva e quella cura nei dettagli che da sempre contraddistinguono il marchio Volkswagen.

Dopo cinquant’anni di evoluzione continua, la Golf conferma di essere molto più di un’automobile: è un punto di riferimento culturale che continua a definire gli standard del settore, mantenendo quel perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione che l’ha resa l’icona indiscussa della mobilità europea. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata