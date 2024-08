Volo in ritardo, il danno è grande ma il rimborso di più | Da oggi ti riempiono di soldi: bastano solo poche ore

Non ti disperare per il volo in ritardo, puoi riuscire ad ottenere un grosso risarcimento e ripagarti la vacanza.

Per fortuna non è tutto perduto: ecco che cosa può accadere in caso di disservizi, causati dalla compagnia aerea, ai viaggiatori.

Chiedere il rimborso è gratis e riavere indietro i soldi spesi per il viaggio, se il volo è in ritardo, non è impossibile come credi.

Scopri che cosa succede quando il volo in ritardo causa disagi ai passeggeri e come fare a tutelarsi dai problemi creati dagli operatori di volo.

Volo in ritardo e rimborso per i passeggeri

Tutti coloro che hanno viaggiato hanno di certo vissuto, almeno una volta, la brutta esperienza di veder un annuncio sul tabellone dell’aeroporto, o di ricevere una notifica tramite l’App della propria compagnia aerea con il messaggio “Volo in ritardo”. Si tratta di uno dei disservizi più comuni di quando ci si sposta utilizzando l’aereo. Di certo rappresenta un episodio che crea non pochi problemi ai turisti, e soprattutto ai viaggiatori che devono prendere delle coincidenze con altri voli o altri mezzi pubblici.

Tante volte si è perfino costretti a restare decine di ore in aeroporto in attesa dell’arrivo del volo, o ad alloggiare sul posto e ripartire il giorno dopo. Quando si scopre l’amara notizia del volo in ritardo, ci si chiede subito se ci sia, almeno, un rimborso, messo a disposizione dalla compagnia aerea, per il disagio arrecato agli utenti. Scopriamo di più sul risarcimento previsto per il ritardo.

Come funziona il risarcimento

Tutti i passeggeri che vedono tardare il loro volo vorrebbero ottenere un rimborso ma non sempre può essere garantito. Il risarcimento per i disagi arrecati ai passeggeri, se imputabili alla compagnia aerea, è previsto e, nel caso del ritardo, è previsto solo oltre le tre ore. L’importo varia in base all’entità del disservizio e della tariffa aerea del volo in esame.

La buona notizia dunque è che Il Regolamento Comunitario 261/2004 tutela i viaggiatori anche in casi di ritardo aereo ed è possibile richiedere la compensazione pecuniaria gratuitamente, rivolgendosi alla compagnia aerea ma anche ad altri servizi di assistenza come italiarimborsi.it. Proprio nei giorni scorsi infatti, tramite il Giudice di Pace di Palermo, i passeggeri di un volo di una compagnia aerea low cost da Palermo ad Alghero, che ha subito tre ore di ritardo, hanno chiesto e ottenuto il risarcimento, perché non vi erano circostanze di sciopero o di condizioni meteo avverse che incidessero sulla rotta aerea.