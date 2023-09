Vuelta di Spagna 2023, Vingegaard vince 16a tappa

(Adnkronos) – Il vincitore del Tour de France Jonas Vingegaard ha vinto la 16esima tappa della Vuelta di Spagna, la Liencres Playa-Bejes di 120.1 km. Il campione danese del Team Jumbo-Visma ha preceduto il neozelandese Finn Fisher-Black, a 0.43", e l'olandese Wout Poels a 0.49". Grazie al successo e agli abbuoni Vingegaard si avvicina sensibilmente all'americano Sepp Kuss, sempre del Team Jumbo Visma, che resta in maglia rossa di leader, arrivando sul traguardo a 1'05". Il danese è ora secondo nella generale a 0.29" da Kuss. Il successo di Vingegaard è arrivato con un pensiero a Nathan Van Hooydonck, ricoverato in ospedale dopo un incidente d'auto per un malore. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

