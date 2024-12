Vuole picchiarla, FERMATELA | Al Grande Fratello volano stracci tra i concorrenti, Signorini è pronto col cartellino rosso

Sta succedendo di tutto al Grande Fratello. Nelle ultime ore si è sfiorata la rissa tra due concorrenti. Signorini prenderà provvedimenti

Il Grande Fratello ha rischiato, e forse il rischio non è scongiurato del tutto, di trasformarsi in un vero e proprio ring. Questa edizione del reality più antico della televisione italiana si sta trasformando in una gazzarra e i concorrenti che vi prendono parte in una compagnia rissosa e ingestibile.

Il livello della tensione negli ultimi giorni è salito parecchio soprattutto a causa dell’assoluta incompatibilità tra l’ex di ‘Non è la RAI’, Ilaria Galassi e la modella brasiliana Helena Prestes. E a quanto pare la prima non ha alcuna intenzione di trovare un compromesso con la seconda per il quieto vivere.

All’interno della Casa più spiata d’Italia la convivenza tra i concorrenti si fa dunque sempre più difficile e lo stesso Alfonso Signorini sta faticando molto più del solito a tenere tutti in riga. Sui social nel frattempo impazzano le polemiche.

Molti utenti rimpiangono le passate edizioni del Grande Fratello in cui il livello dei partecipanti era senza dubbio più elevato. Da quanto trapela anche qualcuno ai piani alti di Mediaset sembra pensarla allo stesso modo.

Grande Fratello, rissa sfiorata: così non si può andare avanti

Tornando agli accadimenti più recenti, qualche sera fa Ilaria Galassi è esplosa in un moto di rabbia incontrollata, e ha minacciato seriamente di picchiare Helena Prestes. A lanciare l’allarme è stata l’ex cantante dei ‘Gazosa’ Jessica Morlacchi: “Ragazzi fermatela. Ha detto che la vuole menare. No, no, no levategliela. Parlo di Ilaria che vuole menare Helena“.

Quasi contestualmente la regia del Grande Fratello ha fatto vedere la stessa Ilaria Galassi parlare in cucina con Tommaso Franchi, Federica Petagna e Javier Martinez. E in questa circostanza l’ex di ‘Non è la RAI’ ha ribadito in pieno le sue minacce nei confronti della modella brasiliana.

Grande Fratello, seri provvedimenti in vista: Alfonso Signorini non ha scelta

Altri inquilini hanno fatto di tutto per placare l’ira funesta della loro compagna ma senza ottenere risultati concreti, anzi. Ilaria Galassi ha infatti continuato a minacciare azioni offensive nei confronti di Helena, dicendo di infischiarsene di eventuali provvedimenti della produzione.

Sui social in tanti paventano la possibilità che la Galassi venga squalificata. A decidere se estrarre il virtuale cartellino rosso dev’essere proprio Alfonso Signorini che finora ha sempre evitato di assumere decisioni drastiche.