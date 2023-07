Wagner, Gb: “Migliaia in Bielorussia, ma senza armi pesanti”

(Adnkronos) – Sono diverse "migliaia" le forze del Gruppo Wagner che dalla metà di luglio si sono stabilite nel campo militare di Tsel, in Bielorussia, probabilmente senza gran parte delle armi pesanti che avevano in dotazione in Ucraina. Lo riferisce il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo aggiornamento. Mostrando alcune immagini satellitari del campo scattate nelle scorse settimane, il ministero riferisce che a Tsel si contano circa 300 tende e 200 veicoli, in gran parte camion e minibus, mentre ci sarebbero pochi veicoli corazzati. "Non è chiaro cosa sia successo all'attrezzatura pesante utilizzata dalla Wagner in Ucraina. Esiste una possibilità realistica che sia stata costretta a restituirla all'esercito russo", prosegue il ministero britannico, precisando che la capacità della Wagner di dotarsi di armi pesanti sarà "un fattore chiave" per la sua futura efficacia in combattimento. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

