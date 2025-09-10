Walter Biot: spionaggio e la complessa vicenda del capitano di fregata nato a Labico

L’arresto di Walter Biot, capitano di fregata della Marina Militare italiana, ha sollevato un polverone che non si è ancora depositato. Condannato a vent’anni di carcere per spionaggio, Biot è stato accusato di aver passato documenti riservati a un funzionario russo. Il 30 marzo 2021 segna il giorno in cui questa storia intricata ha raggiunto il suo apice con l’arresto da parte dei carabinieri del ROS. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Lo scambio del 30 marzo

I giudici della Prima Corte d’Assise d’Appello di Roma hanno confermato la sentenza il 3 giugno scorso. Le motivazioni sono state elaborate in un documento di ben 31 pagine. L’incontro incriminato, avvenuto il 30 marzo, è stato descritto nei dettagli: Biot avrebbe consegnato documenti classificati in cambio di cinquemila euro.

Secondo i giudici, non si trattava del primo contatto tra Biot e il funzionario russo, registrato come diplomatico presso l'Ambasciata russa a Roma. Gli scambi precedenti, pur non documentati ufficialmente con denaro, includevano proposte e promesse. La relazione tra i due era quindi consolidata.

Le conseguenze legali e diplomatiche

Biot, detenuto nel carcere di Velletri, affronta una duplice giurisdizione: quella ordinaria e quella militare. Questa doppia azione legale sottolinea la gravità delle accuse che spaziano dalla rivelazione di segreti nazionali alla corruzione. La Procura militare ha già emesso una condanna definitiva a 29 anni e due mesi lo scorso novembre.

Prove schiaccianti e testimonianze

Il procedimento ha messo in luce prove considerate “chiare” dai giudici: schede SD scambiate per denaro all’interno dell’auto di Biot. La credibilità dei testimoni è stata sottoposta a rigorose verifiche; le loro dichiarazioni hanno rafforzato l’accusa senza lasciare spazio a teorie complottiste.

Le origini di Walter Biot: un legame forte con Labico

Nato 58 anni fa a Labico, comune vicino Roma, Walter Biot ha trascorso gran parte della sua vita in questo contesto familiare. "Era un ragazzo come tanti altri", racconta un vicino di casa che ricorda bene la famiglia Biot. Il padre Bruno era conosciuto nel quartiere di Corso Garibaldi per la sua gentilezza e semplicità. "Un uomo esemplare", aggiunge il vicino ricordando l'uomo che lavorava nella Marina militare proprio come il nonno Emilio, un calzolaio molto noto in zona. Dopo il matrimonio, Walter lasciò il suo paese natale, ma il suo legame con Labico è rimasto forte nel tempo.

I problemi finanziari e le accuse di vendita di documenti riservati

La moglie Claudia non nascose le difficoltà economiche che hanno afflitto la loro vita quotidiana. Con uno stipendio mensile di circa 3.000 euro – abbastanza buono ma insufficiente per far fronte a tutte le spese – era difficile mantenere l'equilibrio finanziario della famiglia.