Weekend 18 e 19 aprile a Roma e nel Lazio: sagre, mostre, concerti e gite provincia per provincia

C’è un fine settimana, a metà aprile, che nel Lazio riesce a tenere insieme molte anime diverse: la Roma più solenne e spettacolare, i borghi che puntano su fiori, prodotti identitari e cammini, le piazze dove il cibo di territorio torna a essere il vero richiamo, i luoghi della cultura che offrono una buona ragione per uscire di casa con calma e restare fuori fino a sera. Sabato 18 e domenica 19 aprile 2026 il calendario regionale è abbastanza ricco da permettere scelte molto diverse, ma abbastanza preciso da aiutare davvero chi vuole decidere dove andare senza affidarsi a formule vaghe. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cosa fare a Roma nel weekend di aprile

A Roma l’appuntamento che domina il fine settimana è il 2779° Natale di Roma. Il cuore delle celebrazioni è l’Area Archeologica del Circo Massimo, in via del Circo Massimo, dove sabato 18 e domenica 19 aprile dalle 10 alle 18 prende forma un grande spazio dedicato all’antica Roma con banchi didattici, ricostruzioni di mestieri, usi e oggetti del mondo romano. È il tipo di esperienza che funziona sia per chi vive la città tutto l’anno sia per chi vuole rivederla con occhi più lenti: non una semplice rievocazione, ma un’immersione concreta nella memoria pubblica della Capitale.

Per chi preferisce la pittura, un’opzione molto forte è “Caravaggio e i Maestri della Luce”, mostra ospitata al Museo storico della Fanteria di Roma, in programma nel weekend con orario indicato 9.30-19.30. La mostra mette al centro il caravaggismo e l’eredità visiva della luce caravaggesca su autori italiani e stranieri, fino al richiamo finale affidato all’Incredulità di San Tommaso. Vale la visita perché offre un taglio netto, leggibile, con opere e percorsi pensati per chi vuole entrare davvero in quel passaggio dell’arte europea che ha cambiato il modo di guardare il corpo, il buio e il sacro.

Sempre a Roma, un’alternativa altrettanto convincente è la mostra “La fotografia di Robert Doisneau” al Museo del Genio di Roma, nel weekend con orario 10-20. Oltre 140 scatti in bianco e nero raccontano la quotidianità, i volti, l’ironia e la tenerezza del fotografo francese che ha trasformato la strada in una scena universale. È una proposta adatta a chi vuole una Roma diversa, meno celebrativa e più raccolta, con il piacere di entrare in un luogo espositivo e uscire con la sensazione di avere attraversato non solo una mostra, ma un modo di osservare il Novecento. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Eventi nel weekend a Roma e Provincia

In questa settimana la provincia romana si muove meno sul terreno delle grandi sagre e più su quello delle aperture culturali e delle gite urbane. Il baricentro resta la città, con un’offerta che consente di costruire una giornata intera senza sovrapposizioni forzate: mattina al Circo Massimo, pomeriggio in mostra, sera libera nel centro storico. È un fine settimana che a Roma premia chi vuole alternare luoghi aperti e spazi museali, senza rinunciare alla sensazione di stare dentro una città che in questi giorni lavora molto sulla propria identità storica e visiva. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Frosinone e Provincia, il weekend dei sapori e dei paesi

In provincia di Frosinone uno degli appuntamenti più interessanti è a Santopadre, dove domenica 19 aprile dalle 9 in Piazza Guglielmo Marconi si tiene la “Festa di Primavera e Sagra dell’Asparago Selvatico”. La formula è ampia ma concreta: passeggiata naturalistica sul sentiero di San Benedetto, mostra mercato di artigianato e collezionismo, raduno di auto sportive e stand gastronomico con piatti che parlano il lessico del territorio, dalle pizzelle santopadresi ai maltagliati con asparagi e pancetta. È una buona scelta per chi cerca un’uscita che tenga insieme natura e cucina locale, senza perdere il rapporto con il borgo.

Sempre domenica 19, a Morolo, la giornata prende un tono più dichiaratamente gastronomico con la 13ª Sagra dei Frascategli, lungo via Porta del Popolo, con avvio indicato dalle 12. Qui il centro è un piatto povero e antico della tradizione ciociara, fatto di acqua e farina, che diventa occasione per rimettere al centro una manualità semplice e una memoria di paese che non si è persa. Vale la deviazione perché non si limita alla degustazione: racconta una cucina nata dalla necessità e rimasta viva proprio grazie alla sua essenzialità.

Per chi ama i motori e i paesaggi interni, nel territorio di Settefrati prosegue fino a domenica 19 aprile, con fascia 9-18, lo “Slalom Valle di Comino”, con base in via Canneto. Il format mette insieme auto storiche, itinerario panoramico di 180 chilometri e una lettura del territorio che passa da borghi e strade d’altura. È una proposta diversa dal classico weekend di sagra, utile per chi vuole trasformare la gita in un percorso dinamico, con uno sfondo paesaggistico molto riconoscibile.

Latina e Provincia, dal carciofo setino al cammino sul mare

La provincia di Latina ha nel weekend uno dei suoi appuntamenti più riconoscibili: la 55ª Sagra del Carciofo di Sezze, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile nel centro storico di Sezze, con riferimento a via Armando Diaz, e con musica dal vivo al Parco della Rimembranza. Il carciofo setino è il vero perno dell’evento, ma la manifestazione tiene insieme degustazioni, identità agricola e intrattenimento. È il classico caso in cui la festa popolare non serve solo a mangiare bene: serve anche a capire quanto un prodotto possa restare il simbolo più chiaro di un paese.

A Norma, invece, domenica 19 aprile alle 10, con partenza da Piazza 1° Maggio 17, torna “A Norma primavera di visite guidate”. Il percorso tocca il Museo Civico Archeologico, il centro storico e l’area dell’antica Norba, con la possibilità di scegliere anche visite singole. È una proposta preziosa per chi vuole una giornata meno rumorosa, più costruita sul paesaggio e sulla stratificazione storica, in un punto del Lazio meridionale dove archeologia e affaccio sul territorio riescono ancora a stare nello stesso sguardo.

Sul versante costiero, a Formia, domenica 19 aprile alle 15.30, con riferimento a via Vitruvio 190 e al Parco Regionale di Gianola e Monte di Scauri, si svolge il “Trekking Anello di Mamurra”. L’itinerario attraversa costa, macchia mediterranea e tracce della storia romana, unendo passeggiata e lettura del luogo. È una delle proposte migliori del weekend per chi non vuole scegliere solo tra tavola e museo e preferisce muoversi in un paesaggio che cambia passo a ogni curva del sentiero.

Rieti e Provincia, un appuntamento che punta sul racconto del territorio

Nel Reatino il weekend appare più selettivo, ma proprio per questo interessante. A Fiamignano, sabato 18 aprile dalle 17 alle 20, in Piazza G. D’Annunzio 2, torna “I Sabato del Villaggio”, rassegna culturale ideata dalla Pro Loco. L’inaugurazione della nuova stagione è affidata ai Menestrelli del Cicolano, con un lavoro che intreccia musica e storia locale. È un appuntamento meno appariscente di una sagra, ma molto centrato per chi vuole entrare in un territorio attraverso il racconto, il dialetto, la memoria e le forme popolari della cultura.

Viterbo e Provincia, la Tuscia nel suo momento più ricco

La provincia di Viterbo è probabilmente quella che nel weekend del 18 e 19 aprile offre la gamma più ampia. A Sutri, nel centro storico con riferimento a Piazza del Comune 32, debutta il weekend inaugurale di “Sutri in Fiore 2026”, aperto sabato e domenica dalle 9 alle 20. Il borgo si trasforma in un percorso di allestimenti floreali, artigianato, street food e una mostra dedicata alle ceramiche di Deruta. È la scelta ideale per chi vuole una gita visiva, lenta, con il piacere di camminare in un centro storico che in questi giorni punta tutto sull’impatto scenografico.

Nel capoluogo, sabato 18 aprile dalle 16 alle 19.30, al Cortile di Palazzo dei Priori, va in scena “La Terra Suona”, appuntamento musicale inserito in “Viterbo si risveglia tra Pietra e Musica”. Il valore dell’iniziativa sta proprio nel dialogo fra spazio storico e musicisti giovani, in un contesto che usa la pietra di Viterbo non come semplice fondale ma come parte dell’esperienza. È una proposta adatta a chi vuole un pomeriggio culturale con una forte dimensione urbana.

Sempre a Viterbo, il fine settimana prosegue con altri due passaggi utili per chi vuole restare in città: sabato 18 aprile alle 17, nella Chiesa di Santa Maria della Salute, la presentazione del libro “Vita di San Gemine” inserita nel cartellone “A Viterbo tra storia, archeologia e natura”; e domenica 19 aprile alle 11.30 alla Rocca Albornoz, il concerto “Solo e Orchestra” dell’Accademia degli S. Vitati. Sono appuntamenti che si rivolgono a un pubblico diverso, ma possono costruire una domenica e un sabato molto misurati, con il gusto di una città che si lascia frequentare senza fretta.

Sagre e tradizioni nel Lazio del 18 e 19 aprile

Se l’obiettivo è il gusto, le tappe più nette del weekend sono Sezze con il carciofo, Morolo con i frascategli e Santopadre con l’asparago selvatico. Se invece si cerca un rapporto più esteso con il paesaggio e il tessuto dei borghi, allora la traiettoria più convincente passa da Norma, Formia, Fiamignano e Sutri. Roma, dal canto suo, resta la scelta più completa per chi desidera alternare celebrazione storica e mostre di forte richiamo senza uscire dal perimetro urbano.

Il senso di questo weekend laziale sta nella possibilità di scegliere un carattere preciso. C’è il Lazio che si racconta con la sua storia più antica, quello che difende i prodotti identitari, quello che invita a camminare, quello che usa musica, teatro e mostre per tenere vivi i centri urbani e i paesi. Basta poco per decidere la direzione: Roma se si vuole una giornata densa e monumentale, la Ciociaria se si cerca la tavola delle tradizioni, il Pontino per unire gusto e paesaggio, la Tuscia per una gita piena di soste e scorci, il Reatino per chi preferisce un appuntamento raccolto e autentico.