Weekend a Cittareale: la perla montana del Lazio, dalla cui acqua nasce una birra artigianale straordinaria

Situato nell’incantevole Valle Falacrina, al confine tra Lazio, Umbria e Abruzzo, Cittareale è un piccolo gioiello incastonato tra le alte vette dell’Appennino, dove storia, natura e tradizione si fondono in un abbraccio unico. Un borgo da scoprire in ogni stagione, perfetto per un weekend di immersione nella storia e nel paesaggio incontaminato della provincia di Rieti.

Un borgo tra montagne, storia e sapori autentici

Cittareale è celebre per la sua antichissima storia, che affonda le radici nell’epoca romana. Nei pressi del borgo sorgeva infatti Falacrinae, un piccolo insediamento romano noto come luogo di nascita dell’imperatore Tito Flavio Vespasiano nel 9 d.C., come narrato dallo storico Svetonio. Il nome stesso della località deriva da Falacro, un’antichissima divinità sabina, a testimonianza delle radici profonde e complesse del territorio.

Durante il Medioevo, Cittareale divenne una roccaforte militare di grande importanza, grazie alla sua posizione strategica tra il Regno di Napoli e lo Stato Pontificio. Fu Carlo I d’Angiò a volere la fondazione dell’attuale borgo nel 1261, per proteggere i confini settentrionali del regno. La possente Rocca, che domina il paese con la sua imponenza, è un capolavoro di architettura militare ricostruito dagli Aragonesi nel 1479, dopo essere stato seriamente danneggiato da eventi bellici e dal devastante terremoto del 1703. Oggi, tra le sue mura, è possibile respirare l’atmosfera di un passato che ha visto scontri, battaglie e il fluire incessante della storia.

Natura e trekking: un paradiso per escursionisti

Cittareale è un vero e proprio paradiso per gli amanti dell’outdoor. Da qui si diramano due tra i più importanti cammini italiani: il Sentiero Italia e il Sentiero Europeo (EU), percorsi ideali per il trekking lungo la catena degli Appennini. Gli appassionati di montagna possono avventurarsi tra le cime imponenti di Monte Pozzoni (1.903 m) e Monte La Speluca (1.800 m), parte del comprensorio sciistico del Terminillo, dove il fiume Velino trova la sua sorgente.

Gusto autentico e tradizioni montane

Oltre a incantare con i suoi paesaggi, Cittareale è famosa per la sua ricca tradizione enogastronomica. La purezza delle acque di montagna ha dato vita all’Acqua Reale di Cittareale, da cui nasce una prelibata birra artigianale di alta qualità, dal sapore autentico e genuino. Ogni sorso racconta la storia e la forza di una terra resiliente e autentica.

Festa Cavalli: la tradizione che galoppa nel cuore

Imperdibile è la “Festa Cavalli”, evento che si svolge tra agosto e settembre, dedicato al Cavallo Agricolo Italiano da Tiro Pesante Rapido. Questa manifestazione attira appassionati da tutta Italia, trasformando il borgo in un palcoscenico di tradizione e passione per il mondo equestre, grazie alla presenza di allevatori di cavalli da tiro pesante.

Un viaggio da non perdere

Visitare Cittareale significa immergersi in una realtà autentica, dove ogni pietra racconta una storia antica e ogni panorama regala emozioni indimenticabili. Questo weekend, regalati un viaggio tra storia, natura e sapori genuini. Cittareale ti aspetta, pronta ad accoglierti con il suo fascino senza tempo.

