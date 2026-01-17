Weekend a Roma e nel Lazio 17-18 gennaio 2026: polenta in festa, riti di Sant’Antonio, teatro e musica nei borghi e nelle città

Il Lazio di metà gennaio ha un passo tutto suo: l’inverno invita a cercare calore nei riti antichi, nei falò, nelle piazze dove si torna a mangiare “di paese”, e nei teatri che accendono le serate. Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026 il filo conduttore è chiaro: la tradizione di Sant’Antonio Abate (con benedizioni degli animali e feste popolari) si intreccia con appuntamenti di spettacolo, mercati e piccole esperienze da vivere senza fretta. Quella che vi offriamo è una selezione di eventi, provincia per provincia.

Weekend 17-18 gennaio a Roma e Provincia

Velletri – Festa di Sant’Antonio Abate e 11ª “Sagra d’a Polenta” (sagra, tradizione, enogastronomia)

Dove: Piazza Caduti sul Lavoro (area coperta e riscaldata) e centro cittadino (raduni e cortei).

Quando: sabato 17 (serale) e domenica 18 (fascia pranzo e pomeriggio/sera).

A Velletri il weekend profuma di polenta e di storia cittadina: la festa richiama cortei, momenti di folklore e una sagra pensata davvero per fermarsi a tavola. È l’uscita giusta se vuoi un evento popolare “vero”, con il centro come scenografia e un piatto caldo che fa immediatamente inverno.

Rocca Priora – 175ª Festa di Sant’Antonio Abate e “Sagra dello Scottone” (festa tradizionale, sagra).

Dove: Piazza Umberto I e Via degli Olmi (stand e partenza attività), vie del paese per la sfilata.

Quando: focus domenica 18 gennaio dalle 9:30 (apertura stand), con raduno carri alle 10:00, S. Messa alle 10:30 e sfilata alle 11:30.

Rocca Priora, con i Castelli alle spalle, offre una delle feste più identitarie: qui la tradizione non è un contorno, è il programma. Il bello è seguirla “a tappe”: prima gli stand con lo scottone, poi la musica itinerante e la sfilata che attraversa le vie principali fino alle piazze. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma – Valle della Caffarella: 23ª Festa degli animali domestici e da cortile (tradizione rurale, attività all’aperto, mercato).

Dove: Valle della Caffarella, con indicazioni di accesso da Viale Mario Leigheb (ingresso Largo Tacchi Venturi) e area stand dell’Ente Parco.

Quando: domenica 18 gennaio 2026, 10:00–16:00 (visita guidata alle 10:00, Santa Messa e benedizione alle 11:30, musica e falò alle 15:00).

È l’appuntamento perfetto se cerchi Roma “campagna romana”: famiglie, tradizioni contadine, musica popolare e la benedizione degli animali in un contesto verde che sembra lontano dalla città pur restando dentro la città.

Weekend 17-18 gennaio a Frosinone e Provincia

Sora – Fiera del Disco (Vinili, CD & Music) (fiera/mercato culturale)

Dove: Centro Commerciale La Selva, Via Barca San Domenico.

Quando: sabato 17 gennaio, 8:30–20:30

Una giornata da collezionisti (e curiosi): tra scaffali di vinili e memorabilia si viene anche solo per “sfogliare” copertine e ritrovare un pezzo di colonna sonora personale.

Anagni – “Hernica Saxa. I ciociari nell’Italia fascista” (mostra, cultura)

Dove: Sala della Ragione, Piazza Municipio.

Quando: sabato 17 gennaio, 10:00

Una tappa interessante per chi ama la storia locale quando diventa storia nazionale: il contesto di Anagni (e la sede, nel cuore del centro) aggiunge valore alla visita.

Ceccano – “Pomeriggio in danza: stage con Maria Zaffino” (stage/spettacolo, danza)

Dove: Teatro Antares, Via Bivio Casalotto.

Quando: sabato 17 gennaio, 15:00

Un appuntamento pratico e vivo, per chi preferisce partecipare più che assistere: non solo platea, ma corpo e movimento, in un teatro che per un giorno diventa sala di lavoro.

Frosinone – “Babbo Natale non esiste” con Gabriele Pignotta e Fabio Avaro (teatro, commedia)

Dove: Teatro Vittoria, Via Amendola 3.

Quando: sabato 17 gennaio, 21:00

La proposta “da serata piena”: commedia e ritmo, ideale se vuoi chiudere il sabato con uno spettacolo senza rinunciare all’uscita in centro.

Weekend 17-18 gennaio a Latina e Provincia

Formia – “Miniera Urbana” (ambiente/riuso, iniziativa culturale).

Dove: Pineta di Vindicio, Formia.

Quando: sabato 17 gennaio, in mattinata (8:00–12:30)

Un appuntamento concreto, utile, con un impatto immediato: si va, si partecipa, si torna a casa con la sensazione di aver fatto qualcosa di sensato oltre alla passeggiata sul mare d’inverno. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Latina – “52nd Jazz Geena”: Concerto con Eric Darius (concerto, musica).

Dove: Auditorium “Giuseppe Manzù”, Via delle Industrie (Latina Scalo).

Quando: domenica 18 gennaio, ore 18:00.

La scelta per chi vuole musica suonata bene e un palco vero: jazz contemporaneo, energia e un orario perfetto per rientrare senza correre, dopo una domenica in giro.

Weekend 17-18 gennaio a Rieti e Provincia

Posta – Festa di Sant’Antonio Abate 2026: falò, polenta, “stanghe” e stand (festa tradizionale, enogastronomia).

Dove: Posta (RI), fulcro in Piazza degli Eroi e area festa.

Quando: sabato 17 gennaio (accensione falò e stand in serata) e domenica 18 gennaio (dalla mattina: sfilata e benedizione).

È una festa che si vive seguendo la giornata: la domenica parte presto con la “sveglia” e la sfilata, poi benedizione degli animali e assaggi; il sabato è più serale, con falò e stand gastronomici. È uno di quei posti dove vale arrivare con anticipo e restare, perché il paese fa la regia.

Rieti – “Volevo fare il musicista” con Riccardo Rossi (spettacolo, teatro-cabaret musicale).

Dove: Multisala Moderno, Rieti.

Quando: domenica 18 gennaio, ore 18:00 (spettacolo unico).

Per chi cerca un’alternativa alle piazze: un racconto in musica, con atmosfera da palco e memoria pop, perfetto per la domenica pomeriggio che scivola verso sera.

Antrodoco – “Lùmina – Ritratto di un lunatico pittore” (Synchro Teatro) (teatro, spettacolo).

Dove: Teatro Sant’Agostino, Antrodoco.

Quando: domenica 18 gennaio, ore 18:00.

Una proposta più intima, da teatro di paese “serio”: immaginario, poesia scenica e una sala che rende tutto più vicino. Scelta consigliata se vuoi una domenica diversa, lontana dai soliti giri. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Weekend 17-18 gennaio a Viterbo e Provincia

Tarquinia – Sant’Antonio Abate: messa, processione e benedizione (festa tradizionale).

Dove: Chiesa di San Giovanni Gerosolimitano (messa), percorso in centro storico; benedizione in Piazza Belvedere.

Quando: sabato 17 gennaio 16:30 (messa e processione); domenica 18 gennaio (raduno cavalieri 10:15, sfilata 10:45, benedizione animali 11:45, festa popolare dal pomeriggio).

Qui la tradizione è anche spettacolo urbano: il centro diventa percorso, la sfilata dà ritmo alla mattina e la benedizione in piazza è il momento che “ferma” tutti.

Acquapendente – Sant’Antonio Abate: banda, sfilata e benedizione (festa tradizionale).

Dove: vie cittadine e Duomo (messa e benedizione).

Quando: sabato 17 gennaio (uscita banda 9:30, sfilata 10:00, messa e benedizione 11:00).

È l’opzione giusta se vuoi un contesto più raccolto ma pieno di gesti rituali: la banda al mattino cambia davvero l’aria del paese, e la benedizione in Duomo dà il senso della festa.

Bolsena – BolsenArte Winter Music Festival: “Trio d’Archi Cristofori, Saggini e Montani” (concerto, musica classica).

Dove: Bolsena.

Quando: sabato 17 gennaio, ore 17:30.

Una proposta elegante, perfetta per chi vuole un pomeriggio culturale e poi cena in zona lago, con il fascino invernale di Bolsena.

Viterbo – Benedizione degli animali in onore di Sant’Antonio Abate (tradizione, evento cittadino)

Dove: raduno in Piazza dei Caduti, corteo verso Piazza del Plebiscito; benedizione in Piazza del Plebiscito.

Quando: domenica 18 gennaio (raduno animali 11:30, benedizione 12:15).

Se vuoi vedere Viterbo in una delle sue immagini più “di stagione”, questa è la mattina giusta: cavalli, animali da compagnia, corteo in centro e l’aria di festa che attraversa le piazze principali.

Il bello di questo weekend, nel Lazio, è che non chiede un’unica direzione: puoi scegliere la festa di paese e il piatto caldo, oppure un teatro la sera e una tradizione la mattina dopo. E quando, a gennaio, si torna a camminare in piazza per seguire una banda o a fermarsi davanti a un falò, ci si accorge che i territori non si visitano soltanto: si attraversano, si ascoltano, si assaggiano.