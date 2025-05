Weekend a Roma e nel Lazio da Venerdì 2 a Domenica 4 maggio: sagre, cultura, mercatini e tradizione

Ecco una selezione di eventi e appuntamenti nel Lazio per il weekend del 2, 3 e 4 maggio 2025, che spaziano tra sagre, feste tradizionali, cultura, spettacoli, arte e enogastronomia.​

Feste e sagre a Roma e nel Lazio tra borghi e tradizioni

Mostra Agricola di Campoverde – Aprilia (LT)

Dal 1° al 4 maggio, ad Aprilia si tiene la Mostra Agricola di Campoverde, una grande fiera dedicata al mondo agricolo con esposizioni di animali da fattoria, mercatini, macchinari, artigianato, degustazioni, giochi per bambini e spettacoli equestri.

San Pellegrino in Fiore – Viterbo

Dal 1° al 4 maggio, il quartiere medievale di San Pellegrino a Viterbo si trasforma in un giardino fiorito con installazioni floreali, stand gastronomici, eventi musicali e spettacoli.

Villa San Giovanni in Fiore – Villa San Giovanni in Tuscia (VT)

Dal 1° al 4 maggio, il borgo di Villa San Giovanni in Tuscia ospita “Villa San Giovanni in Fiore”, un evento con installazioni artistiche, stand gastronomici, spettacoli musicali, artisti di strada e attività per bambini.

Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori – Nemi (RM)

Il 4 maggio, a Nemi si celebra la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, con degustazioni di dolci a base di fragole, esposizioni floreali e sfilate in costume.

Sagra dell’Asparago Selvatico – Poggio Moiano (RI)

Il 4 maggio, Poggio Moiano ospita la Sagra dell’Asparago Selvatico, con degustazioni, escursioni tra i boschi e attività all’aperto.

Cultura, spettacoli e musica a Roma e nel Lazio

Concerto di Umberto Tozzi – Roma

Il 2 maggio, Umberto Tozzi si esibisce in concerto a Roma, tappa del suo tour 2025.

Librinfestival/Festival del Tempo – Monterotondo Stazione (RM)

Il 3 maggio, a Monterotondo Stazione si tiene il Librinfestival/Festival del Tempo, con presentazioni di libri e incontri culturali.

Telemann: un concerto narrante – Roma

Il 4 maggio, a Roma si svolge “Telemann: un Concerto Narrante”, un evento musicale dedicato al compositore Georg Philipp Telemann.

Musei e arte a Roma e nel Lazio

Ingresso gratuito nei musei civici – Roma

Il 4 maggio, i musei civici e i siti archeologici di Roma offrono l’ingresso gratuito, un’opportunità per scoprire il patrimonio culturale della città.

Questo fine settimana nel Lazio offre un’ampia varietà di eventi per tutti i gusti, dalle tradizionali sagre paesane alle manifestazioni culturali nelle città. Che siate appassionati di enogastronomia, arte, musica o semplicemente alla ricerca di una gita fuori porta, troverete sicuramente un evento che fa per voi.

