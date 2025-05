Weekend a Roma e nel Lazio, da venerdì 23 a domenica 25 maggio 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Il fine settimana del 23-25 maggio 2025 si preannuncia ricco di eventi nel Lazio, con una varietà di sagre, manifestazioni culturali e tradizioni locali che coinvolgono Roma e le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Sagre e Tradizioni Enogastronomiche

Roma e Provincia

Primavalle in Festa: dal 23 al 25 maggio, il quartiere romano ospita una festa con stand gastronomici, musica e attività per tutte le età.

Pizza Festival: a Roma, dal 23 al 25 maggio, un evento dedicato agli amanti della pizza con degustazioni e laboratori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Porta Portese Street Food: dal 23 al 25 maggio, il famoso mercato romano si trasforma in un paradiso dello street food.

Foodstock: il 24 e 25 maggio, un festival con cibo di strada, concerti e mercatini.

Frosinone e Provincia

Collecarino Frigge: il 25 maggio ad Arpino, una giornata dedicata alla cucina locale e alle tradizioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Dalla Farina al Dolce: il 24 maggio a Vico nel Lazio, un evento che celebra la panificazione tradizionale LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Latina e Provincia

Sagra dell’Arancia: il 23 e 24 maggio a Castelforte, una festa dedicata all’arancia rossa di Suio.

Rieti e Provincia

Sagra del Prugnolo e dell’Asparago Selvatico: dal 23 al 25 maggio a Configni, un evento che celebra i prodotti locali.

Viterbo e Provincia

Festa delle “Passate”: il 24 maggio a Marta, una tradizione che coinvolge l’intera comunità.

Cultura e Spettacoli

Roma

ARF! Festival del Fumetto: dal 23 al 25 maggio, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fumetti.

Mostre d’Arte: tra le esposizioni in corso, segnaliamo “Dal Cuore Alle Mani: Dolce&Gabbana” al Palazzo delle Esposizioni e “AHORA Y PARA SIEMPRE HEROÍNAS” all’Instituto Cervantes.

Visite Guidate: il 25 maggio, “Roma, città d’acqua e pietra” offre un percorso tra le fontane e le piazze storiche della città.

Campagnano di Roma

Francigena Lazio Festival: dal 25 maggio al 21 giugno, una rassegna culturale lungo la Via Francigena con concerti e spettacoli.

Meteo del Weekend

Venerdì 23 maggio: possibilità di rovesci sparsi in tutta la regione.

Sabato 24 maggio: previsti temporali in alcune aree, si consiglia di consultare le previsioni locali.

Domenica 25 maggio: prevalentemente soleggiato, ideale per partecipare agli eventi all’aperto.

Questo weekend offre un’ampia gamma di eventi per tutti i gusti: dalle sagre enogastronomiche alle manifestazioni culturali, passando per le tradizioni locali. Un’occasione perfetta per scoprire le ricchezze del Lazio e vivere esperienze autentiche.

© Riproduzione riservata