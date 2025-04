Weekend a Roma e nel Lazio da Venerdì 4 a Domenica 6 aprile: sagre, cultura, mercatini e tradizione

Il primo fine settimana di aprile porta con sé un’esplosione di appuntamenti nel Lazio, tra Roma e le sue province. Si respira aria di primavera nei borghi e nelle piazze, e le proposte spaziano dai festival enogastronomici alle fiere dell’artigianato, dagli eventi dedicati alla natura a quelli per famiglie. Chi resta in città troverà più di un’occasione per uscire di casa e scoprire qualcosa di nuovo; chi invece vuole allontanarsi un po’, potrà trovare nel territorio regionale sorprese autentiche.

Roma in fiore tra fumetti, mercatini e sapori del mondo

Nel cuore della capitale, uno degli eventi di punta del weekend è senz’altro Romics, che torna alla Fiera di Roma dal 3 al 6 aprile con la sua carica di creatività, cosplay, fumetti e pop culture. Per chi ama perdersi tra libri illustrati, videogiochi e incontri con grandi artisti, è una tappa obbligata.

Sempre a Roma, gli amanti del verde e della sostenibilità troveranno pane per i loro denti all’Auditorium Parco della Musica, dove si tiene il Festival del Verde e del Paesaggio: tre giorni immersi tra installazioni floreali, passeggiate botaniche, workshop e aperitivi all’aria aperta.

Sabato 5 aprile, al Monk, va in scena il Paper Market, una chicca per chi cerca stampe, libri d’artista e oggetti artigianali fatti con carta, in un’atmosfera rilassata e creativa.

Per gli appassionati di musica, da segnare in agenda anche il Music Day Roma, la fiera del disco che si tiene al Talenti Village il 5 e 6 aprile. Un paradiso per chi cerca vinili introvabili, memorabilia o semplicemente una buona scusa per parlare ore di rock e jazz.

Chi invece ha voglia di danzare o scoprire altri continenti, domenica 6 aprile può tuffarsi nei ritmi e nei profumi di Sapori e Ritmi del Sudamerica, al Circolo Arca: una festa all’insegna della cultura latinoamericana, con musica, balli e cibo tradizionale.

Sempre domenica, ritorna anche l’appuntamento con i musei civici gratuiti. È la prima domenica del mese, e Roma apre le porte di alcuni dei suoi luoghi più affascinanti senza biglietto: dai Fori Imperiali al Circo Massimo, fino all’Area Sacra di Largo Argentina.

Sapori e tradizioni: cosa succede fuori Roma

A Ladispoli, l’atmosfera è già quella della grande festa con Aspettando la Sagra del Carciofo Romanesco, un’anteprima ricca di degustazioni e iniziative culturali che fa da preludio all’evento clou della prossima settimana. È un’occasione perfetta per gustare uno dei prodotti simbolo della cucina laziale nel suo territorio d’origine.

A Terracina, dal 4 al 6 aprile, ci si immerge nel profumo intenso del cacao con la Festa del Cioccolato: cioccolatieri da tutta Italia mettono in mostra vere e proprie opere d’arte dolciaria, tra degustazioni, showcooking e laboratori per bambini.

In provincia di Frosinone, a Pontecorvo, si svolge invece la Fiera Agricola del Basso Lazio, dove si racconta il mondo rurale con stand dedicati a macchine agricole, animali da allevamento, ma anche convegni e prodotti tipici. Un evento pensato tanto per chi lavora nel settore, quanto per chi ama il contatto con la terra.

Scendendo fino a Gaeta, continua fino a domenica la rassegna Favole di Gusto, che trasforma la suggestiva Via Indipendenza in un piccolo mondo di sapori, storie e antiche ricette. Il percorso gastronomico è arricchito da musica e momenti culturali, perfetti per una passeggiata senza fretta.

Natura, famiglie e creatività

Chi cerca un’esperienza diversa può dirigersi al Castello di Lunghezza, dove il 6 aprile torna “Il Fantastico Mondo del Fantastico”: un evento per famiglie con bambini, che si troveranno immersi tra supereroi, principesse e personaggi delle fiabe.

Infine, da segnalare anche “Pasqua al Circo”, una proposta originale al Garum – Biblio Museo della Cucina, che per il weekend del 5 e 6 aprile propone un viaggio emozionale tra arte, cibo e tradizione in vista della Pasqua.

© Riproduzione riservata