Weekend a Roma e nel Lazio: gli eventi Comune per Comune Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio 2026

Il primo weekend pieno di gennaio nel Lazio propone un mix ricco di tradizione, gusto, cultura e divertimento: dalle sagre nei borghi al fascino delle mostre d'arte, dalla musica live alle feste popolari con prodotti enogastronomici tipici. In questo articolo trovi solo appuntamenti precisi, comune per comune, con luoghi e date esatte per organizzare al meglio il tuo weekend tra sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.

Weekend a Roma e nel Lazio a Roma e Provincia

Roma – Mostre e cultura urbana

Movie Icons – Oggetti Originali da Hollywood | Sabato 10 – Domenica 11 gennaio | WeGil, Piazza San Cosimato – Roma (esposizione di oggetti cinematografici iconici).

| Sabato 10 – Domenica 11 gennaio | WeGil, Piazza San Cosimato – Roma (esposizione di oggetti cinematografici iconici). Views beyond time – Aperture museali speciali | Tutto il weekend | Galleria Borghese, Piazzale del Museo Borghese, 5 – Roma (esperienze immersive in mostra).

| Tutto il weekend | Galleria Borghese, Piazzale del Museo Borghese, 5 – Roma (esperienze immersive in mostra). Christmas World 2025 | Ultimo weekend: 10 e 11 gennaio | Villa Borghese – Roma (villaggio festivo e intrattenimento all’aperto).

Weekend a Roma e nel Lazio a Latina e Provincia

San Felice Circeo (LT) – Sagra del Canascione

Sagra del Canascione | Sabato 10 gennaio, dalle 10:00 alle 22:00 | Piazza L. Lanzuisi – San Felice Circeo (degustazione del piatto tipico locale).

Terracina (LT) – Chitarre al Foro

Terracina è Chitarre al Foro | Domenica 11 gennaio, ore 17:00 | Piazza Municipio – Terracina (concerto con chitarre acustiche e repertorio vario).

Gaeta (LT) – Favole di luce

Favole di luce | Fino all’11 gennaio | Centro storico – Gaeta (spettacolo di luci e installazioni nel borgo).

Weekend a Roma e nel Lazio a Latina e Provincia

Pontecorvo (FR) – Festa dei Sapori Locali

Festa dei Sapori Locali | Domenica 11 gennaio, dalle ore 11:00 | Piazza Belvedere – Pontecorvo (degustazioni di prodotti ciociari e mercatino locale).

Ausonia (FR) – Natale ad Ausonia (continuazione)

Natale ad Ausonia | Fino al 18 gennaio | Centro storico – Ausonia (atmosfera natalizia ancora viva con mercatini e iniziative locali).

Weekend a Roma e nel Lazio a Rieti e Provincia

Rieti (RI) – Acque nascoste

Mostra “Acque nascoste” | Sabato 10 gennaio | Piazza Vittorio Emanuele II, 13 – Rieti (esposizione archeologica sul tema dell’acqua).

Casperia (RI) – La magia del Natale

La magia del Natale a Casperia | Domenica 11 gennaio, ore 10:00–18:00 | Piazza del Municipio – Casperia (evento con artigianato, prodotti e momenti di spettacolo).

Weekend a Roma e nel Lazio a Viterbo e Provincia

Viterbo – La Calza più lunga della Befana

La Calza più lunga della Befana | Sabato 10 e Domenica 11 gennaio | Via Filippo Ascenzi – Viterbo (tradizione legata all’Epifania, con animazioni per famiglie e mercatino).

Bolsena (VT) – BolsenArte Winter Music Festival

BolsenArte Winter Music Festival | Domenica 11 gennaio, ore 16:00 | Largo G.B. De La Salle – Bolsena (evento con performance musicali nel borgo lacustre).

Montefiascone (VT) – Pinocchio nel Giardino delle Meraviglie