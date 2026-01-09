Weekend a Roma e nel Lazio: gli eventi Comune per Comune Sabato 10 e Domenica 11 Gennaio 2026

Il primo weekend pieno di gennaio nel Lazio propone un mix ricco di tradizione, gusto, cultura e divertimento: dalle sagre nei borghi al fascino delle mostre d’arte, dalla musica live alle feste popolari con prodotti enogastronomici tipici. In questo articolo trovi solo appuntamenti precisi, comune per comune, con luoghi e date esatte per organizzare al meglio il tuo weekend tra sabato 10 e domenica 11 gennaio 2026.
Weekend a Roma e nel Lazio a Roma e Provincia
Roma – Mostre e cultura urbana
- Movie Icons – Oggetti Originali da Hollywood | Sabato 10 – Domenica 11 gennaio | WeGil, Piazza San Cosimato – Roma (esposizione di oggetti cinematografici iconici).
- Views beyond time – Aperture museali speciali | Tutto il weekend | Galleria Borghese, Piazzale del Museo Borghese, 5 – Roma (esperienze immersive in mostra).
- Christmas World 2025 | Ultimo weekend: 10 e 11 gennaio | Villa Borghese – Roma (villaggio festivo e intrattenimento all’aperto).
Weekend a Roma e nel Lazio a Latina e Provincia
San Felice Circeo (LT) – Sagra del Canascione
- Sagra del Canascione | Sabato 10 gennaio, dalle 10:00 alle 22:00 | Piazza L. Lanzuisi – San Felice Circeo (degustazione del piatto tipico locale).
Terracina (LT) – Chitarre al Foro
- Terracina è Chitarre al Foro | Domenica 11 gennaio, ore 17:00 | Piazza Municipio – Terracina (concerto con chitarre acustiche e repertorio vario).
Gaeta (LT) – Favole di luce
- Favole di luce | Fino all’11 gennaio | Centro storico – Gaeta (spettacolo di luci e installazioni nel borgo).
Weekend a Roma e nel Lazio a Latina e Provincia
Pontecorvo (FR) – Festa dei Sapori Locali
- Festa dei Sapori Locali | Domenica 11 gennaio, dalle ore 11:00 | Piazza Belvedere – Pontecorvo (degustazioni di prodotti ciociari e mercatino locale).
Ausonia (FR) – Natale ad Ausonia (continuazione)
- Natale ad Ausonia | Fino al 18 gennaio | Centro storico – Ausonia (atmosfera natalizia ancora viva con mercatini e iniziative locali).
Weekend a Roma e nel Lazio a Rieti e Provincia
Rieti (RI) – Acque nascoste
- Mostra “Acque nascoste” | Sabato 10 gennaio | Piazza Vittorio Emanuele II, 13 – Rieti (esposizione archeologica sul tema dell’acqua).
Casperia (RI) – La magia del Natale
- La magia del Natale a Casperia | Domenica 11 gennaio, ore 10:00–18:00 | Piazza del Municipio – Casperia (evento con artigianato, prodotti e momenti di spettacolo).
Weekend a Roma e nel Lazio a Viterbo e Provincia
Viterbo – La Calza più lunga della Befana
- La Calza più lunga della Befana | Sabato 10 e Domenica 11 gennaio | Via Filippo Ascenzi – Viterbo (tradizione legata all’Epifania, con animazioni per famiglie e mercatino).
Bolsena (VT) – BolsenArte Winter Music Festival
- BolsenArte Winter Music Festival | Domenica 11 gennaio, ore 16:00 | Largo G.B. De La Salle – Bolsena (evento con performance musicali nel borgo lacustre).
Montefiascone (VT) – Pinocchio nel Giardino delle Meraviglie
Il weekend del 10 e 11 gennaio 2026 offre nel Lazio un ventaglio ricco e diversificato di iniziative adatte a tutti i gusti: dalle sagre di prodotti tipici alla cultura d’arte e mostre, dalle feste popolari nei borghi agli appuntamenti musicali. Ogni provincia propone esperienze uniche per scoprire le tradizioni locali, ritrovare il calore delle comunità e celebrare l’inizio dell’anno con gusto, arte e convivialità.