Weekend a Roma e nel Lazio sabato 29 e domenica 30 marzo: cultura, arte e tradizioni enogastronomiche

​Il weekend del 29 e 30 marzo 2025 nel Lazio si preannuncia ricco di eventi che promuovono la cultura, l’arte e le tradizioni enogastronomiche della regione. Dai borghi caratteristici alle città principali, ecco una selezione di appuntamenti imperdibili per immergersi nelle atmosfere uniche del territorio.​

Sagre e fiere enogastronomiche

Sagra dell’Asparago Verde di Canino (VT) Dal 28 al 30 marzo, Canino celebra la XXIII edizione della sagra dedicata all’asparago verde, noto come “Re Mangiatutto” per la sua tenerezza e sapore. Il programma prevede musica dal vivo, mercatini artigianali, artisti di strada e giochi per bambini. Domenica 30, da non perdere la preparazione della frittata gigante con oltre 1.000 uova e 100 kg di asparagi.​

Sagra della Salsiccia a Monte San Biagio (LT) Il 29 e 30 marzo, Monte San Biagio ospita la tradizionale sagra dedicata alla salsiccia locale, rinomata per la sua qualità e gusto. L’evento offre degustazioni, stand gastronomici e intrattenimento musicale, celebrando uno dei prodotti tipici della norcineria pontina.​

Fiera Nazionale di Grottaferrata (RM) Proseguendo fino al 30 marzo, la storica Fiera Nazionale di Grottaferrata combina enogastronomia, artigianato e cultura. I visitatori potranno esplorare stand espositivi, partecipare a degustazioni di prodotti tipici e assistere a spettacoli, immergendosi nelle tradizioni dei Castelli Romani. ​

Festival di street food

Mezzocammino Street Food (Roma) Dal 28 al 30 marzo, il quartiere Mezzocammino ospita per la terza volta il festival dedicato allo street food. Numerosi food truck offriranno specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia, accompagnate da musica dal vivo e intrattenimento. ​

Favole di Gusto – Gaeta Street Food Nei weekend del 28-30 marzo e 4-6 aprile, Gaeta ospita “Favole di Gusto”, un evento gastronomico che celebra lo street food di qualità. I visitatori potranno degustare piatti tipici locali e internazionali, partecipare a laboratori culinari e assistere a spettacoli musicali.

International Street Food – Latina Dal 28 al 30 marzo, Piazza del Popolo a Latina ospita la VI tappa dell’International Street Food 2025, offrendo una varietà di cibi di strada provenienti da diverse tradizioni culinarie internazionali.

Eventi culturali e mostre

Mostra “Art is in the Air” al Balloon Museum di Roma Fino al 30 marzo, il Balloon Museum presso la Nuvola dell’Eur ospita “Euphoяia – Art is in the Air”, una mostra che esplora il legame tra arte e installazioni gonfiabili. Un’esperienza immersiva che celebra leggerezza e spettacolo attraverso opere di forte impatto visivo. ​

Mostra “Salvador Dalí, tra arte e mito” a Roma Dal 12 marzo al 27 aprile, Roma ospita una mostra dedicata a Salvador Dalí, esplorando la sua vita e opere attraverso un percorso espositivo che mette in luce il genio e l’originalità dell’artista catalano.

Appuntamenti per bambini e famiglie

Caccia al Tesoro nei Giardini di Villa Torlonia e della Casina delle Civette (Roma) Domenica 30 marzo alle ore 11:00, i bambini potranno partecipare a una divertente caccia al tesoro seguendo la mappa del Pirata alla scoperta dei giardini incantati di Villa Torlonia. Un’esperienza ludica ed educativa per tutta la famiglia.​

Caccia al Tesoro al Pincio e Trenino di Villa Borghese (Roma) Sempre domenica 30 marzo, alle ore 16:00, è prevista una visita giocata per bambini con caccia al tesoro al Pincio, seguita da un giro a bordo del trenino di Villa Borghese. Un modo originale per esplorare uno dei parchi più belli di Roma.​

Roma World – Parco a Tema dell’Antica Roma Dal 28 marzo al 2 novembre, riapre Roma World, il parco tematico che permette alle famiglie di vivere un’esperienza immersiva nell’Antica Roma. Tra le attività proposte: spettacoli di gladiatori, laboratori didattici e la possibilità di esplorare un accampamento romano.​

Eventi nei borghi del Lazio

Mercatino di Trevignano Romano (RM) Domenica 30 marzo, il lungolago di Trevignano Romano si anima con il tradizionale mercatino, offrendo prodotti artigianali, antiquariato e oggettistica locale. Un’occasione per una passeggiata sul lago di Bracciano, tra shopping e panorami suggestivi.​

Sagra degli Gnocchi a Nazzano (RM) Il 30 marzo, Nazzano celebra la ventesima edizione della sagra dedicata agli gnocchi. I visitatori potranno gustare questo piatto tradizionale preparato secondo ricette locali, in un’atmosfera festosa arricchita da musica e intrattenimento.

© Riproduzione riservata