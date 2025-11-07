Weekend a Roma, eventi imperdibili l’8 e 9 novembre: dal Festival del Supplì al Roma Chocolate

Il secondo fine settimana di novembre a Roma promette una varietà di eventi che sapranno soddisfare ogni tipo di interesse. Dagli appassionati di cucina ai cultori dell’arte, dai cinefili ai fanatici del vintage: la Capitale si prepara ad accogliere romani e turisti con un calendario ricco e variegato. Anche se le temperature caleranno un po’, le occasioni per divertirsi non mancano. Ecco una panoramica degli appuntamenti più attesi.

“Festival del Supplì”

A Ponte Milvio, sabato 8 novembre, si terrà la prima edizione del Festival del Supplì. Questo evento celebra uno dei simboli più amati dello street food romano. Dalle 12 alle 22, i visitatori potranno gustare supplì in tutte le varianti possibili, accompagnati da performance musicali e live painting curati da artisti locali. Un'esperienza che unisce il gusto alla cultura in uno dei quartieri più caratteristici della città.

“Festival Ravioli dal Mondo”

Presso Eataly Roma Ostiense prosegue il “Festival Ravioli dal Mondo”, che porta i sapori di Giappone, Cina e Corea nel cuore della Capitale. Con ingresso gratuito, questo evento offre la possibilità di assistere a show cooking che svelano i segreti delle diverse cucine internazionali. Perfetto per chi desidera ampliare i propri orizzonti culinari senza lasciare la città.

“Roma Chocolate”

L’Eur diventa più dolce con “Roma Chocolate”, una manifestazione dedicata agli amanti del cioccolato. Da venerdì a domenica, viale America ospiterà maestri cioccolatieri pronti a incantare con praline e tavolette dai gusti sorprendenti. Inoltre, laboratori per bambini e show cooking garantiranno divertimento per tutta la famiglia.

Il Gran Ballo Viennese all’Acquario Romano

L'atmosfera magica di Vienna arriva a Roma con il Gran Ballo Viennese presso l'Acquario Romano. Sabato 8 novembre si svolgerà la XVII edizione di questo evento esclusivo che combina eleganza e tradizione. Le giovani debuttanti saranno le protagoniste in una serata da sogno che richiama gli storici balli viennesi.

Musica e divertimento senza sosta

Nella cornice del Room26 all’Eur, il weekend sarà animato dalla musica coinvolgente di dj internazionali. Sabato sera sarà la volta della celebre Lovra dalla scena berlinese che farà ballare tutti fino a tarda notte.

L’Arte dell’improvvisazione al Teatrosophia

Per gli amanti del teatro sperimentale, il Teatrosophia propone “Naked”, studi d’improvvisazione teatrale offerti dalla AST Company. Uno spettacolo unico nel suo genere dove ogni replica è irripetibile grazie alla combinazione di testo e improvvisazione.

Divertimento al Parco Laurentino

Un intero weekend dedicato ai bambini al Parco Laurentino con giochi gonfiabili e attività sportive come mini soccer e ping pong. Anche lo street food sarà protagonista con proposte golose per tutta la famiglia.

Modern Market al San Paolo District

Gli appassionati di design vintage non possono perdere il Modern Market al San Paolo District. Un’occasione per scoprire pezzi unici d’arredamento d’altri tempi in uno spazio urbano innovativo.

Festival della Ceramica

A Castelnuovo di Porto si celebra l'artigianato contemporaneo con il Festival della Ceramica. L'evento presenta opere realizzate da ceramisti selezionati immersi nell'incantevole cornice di piazza Vittorio Veneto.

“La dolce vita” restaurato al Maxxi

Domenica 9 novembre al Maxxi verrà proiettato “La dolce vita” di Federico Fellini restaurato. Un’occasione imperdibile per riscoprire un classico della cinematografia italiana nella suggestiva sede museale dedicata all’arte contemporanea.