Con il rientro dalle vacanze e le scuole pronte a riaprire i battenti, Roma si prepara a offrire un fine settimana ricco di eventi per tutti. Tra arte e gastronomia, ce n’è per tutti i gusti e molti appuntamenti sono addirittura gratuiti. Vediamo insieme cosa offre la Città Eterna sabato 6 e domenica 7 settembre.
Musei e siti archeologici gratuiti
La prima domenica del mese porta con sé l’accesso libero nei Musei civici e nelle Aree archeologiche di Roma. Un’occasione unica per tuffarsi nella storia millenaria della città, visitando l’Area Sacra di Largo Argentina o il grandioso Circo Massimo.
Anche i Fori Imperiali sono a disposizione dei curiosi senza alcun costo d’ingresso. Tra le proposte c’è anche il Museo della Forma Urbis nel Parco archeologico del Celio. Alcuni siti però richiedono un biglietto a tariffa agevolata con la Roma Mic Card.
Sagra del Pesce Fritto e Baccalà
Gli amanti del buon cibo non resteranno delusi dalla Sagra del Pesce Fritto e Baccalà presso Eataly Ostiense dal 4 al 7 settembre. Il programma promette piatti tipici accompagnati da spettacoli musicali sotto il cielo settembrino. Ma non finisce qui: a Lavinio debutta la Sagra della Tellina il 5 e 6 settembre alle 19:30. Un evento per esaltare uno dei simboli culinari locali.
Danza e Cultura nel cuore di Roma
Dancescreen in the Land fa tappa al Parco Archeologico dell’Appia Antica con un evento che fonde danza contemporanea e cinema. Le performance si svolgeranno in suggestive location storiche come la Chiesa di San Nicola dei Caetani.
Moda solidale al Testaccio
Domenica 7 settembre, dalle 9 alle 16, alla Città dell’Altra Economia nel quartiere Testaccio si terrà Vesto E Investo Sociale. L’iniziativa promossa da Roma Open Lab Aps permette ai visitatori di acquistare abbigliamento nuovo contribuendo ad una causa benefica.
“Cercasi erbe consapevolmente” al Parco di Veio
Domenica mattina si avvia anche la prima passeggiata esplorativa nel parco di Veio alle ore 10:30 in via Veientana, 103. “Cercasi erbe consapevolmente” è il tema dell’incontro guidato dall’agronoma Clelia Logorelli nell’ambito del progetto “Giorni Verdi 2025”.