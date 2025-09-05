Con il rientro dalle vacanze e le scuole pronte a riaprire i battenti, Roma si prepara a offrire un fine settimana ricco di eventi per tutti. Tra arte e gastronomia, ce n’è per tutti i gusti e molti appuntamenti sono addirittura gratuiti. Vediamo insieme cosa offre la Città Eterna sabato 6 e domenica 7 settembre. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Musei e siti archeologici gratuiti

La prima domenica del mese porta con sé l’accesso libero nei Musei civici e nelle Aree archeologiche di Roma. Un’occasione unica per tuffarsi nella storia millenaria della città, visitando l’Area Sacra di Largo Argentina o il grandioso Circo Massimo.

Anche i Fori Imperiali sono a disposizione dei curiosi senza alcun costo d’ingresso. Tra le proposte c’è anche il Museo della Forma Urbis nel Parco archeologico del Celio. Alcuni siti però richiedono un biglietto a tariffa agevolata con la Roma Mic Card.

Sagra del Pesce Fritto e Baccalà

Gli amanti del buon cibo non resteranno delusi dalla Sagra del Pesce Fritto e Baccalà presso Eataly Ostiense dal 4 al 7 settembre. Il programma promette piatti tipici accompagnati da spettacoli musicali sotto il cielo settembrino. Ma non finisce qui: a Lavinio debutta la Sagra della Tellina il 5 e 6 settembre alle 19:30. Un evento per esaltare uno dei simboli culinari locali.

Danza e Cultura nel cuore di Roma

Dancescreen in the Land fa tappa al Parco Archeologico dell'Appia Antica con un evento che fonde danza contemporanea e cinema. Le performance si svolgeranno in suggestive location storiche come la Chiesa di San Nicola dei Caetani.

Moda solidale al Testaccio

Domenica 7 settembre, dalle 9 alle 16, alla Città dell’Altra Economia nel quartiere Testaccio si terrà Vesto E Investo Sociale. L’iniziativa promossa da Roma Open Lab Aps permette ai visitatori di acquistare abbigliamento nuovo contribuendo ad una causa benefica.

“Cercasi erbe consapevolmente” al Parco di Veio