Weekend del 15 e 16 febbraio 2025, i comuni del Lazio che celebrano tradizioni, cultura, gastronomia

Nel weekend del 15 e 16 febbraio 2025, diversi comuni del Lazio celebrano ricorrenze che mettono in risalto le loro tradizioni storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche. Ecco alcuni degli eventi più significativi:

Carnevale Popolare Veliterno 2025 – Velletri (RM) Domenica 16 febbraio, Velletri dà il via al Carnevale Popolare Veliterno con la prima sfilata di carri allegorici. Il corteo mascherato partirà da Piazza Caduti sul Lavoro alle 15:30, attraversando il centro storico fino a Piazza Garibaldi. Nove carri allegorici, ispirati a temi che spaziano da “Super Mario” a “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, animeranno le strade cittadine. La maschera tradizionale di Velletri, Gurgumiello, aprirà la sfilata, seguita dall’Associazione Talità Kum con i suoi ragazzi in maschera. Questo evento rappresenta un’occasione per riscoprire le tradizioni locali e coinvolgere l’intera comunità in festeggiamenti che uniscono storia e divertimento.

Carnevale di Maccarese – Fiumicino (RM) Sempre domenica 16 febbraio, Maccarese, frazione del comune di Fiumicino, ospita il “Carnevale di Maccarese”. La giornata sarà caratterizzata da sfilate in maschera, musica e animazione per grandi e piccini. Le strade del borgo si riempiranno di colori e allegria, offrendo ai partecipanti l’opportunità di immergersi nelle tradizioni carnevalesche locali e di gustare specialità enogastronomiche tipiche della zona.

Carnevale VignaValle 2025 – Vignanello e Vallerano (VT) I comuni di Vignanello e Vallerano uniscono le forze per il “Carnevale VignaValle 2025”, un evento ricco di appuntamenti che si svolge dall’8 febbraio al 2 marzo. Nel weekend del 15 e 16 febbraio, sono previste sfilate di carri allegorici, mascherate e feste per bambini con animazione e gonfiabili. Queste manifestazioni celebrano le tradizioni storiche e culturali dei due paesi, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le bellezze paesaggistiche locali e di degustare prodotti tipici dell’enogastronomia viterbese.

“Gaeta in Love” – Gaeta (LT) Il 14 e 15 febbraio, Gaeta celebra la seconda edizione di “Gaeta in Love”, manifestazione dedicata all’amore in tutte le sue forme. Le strade della città si animano con spettacoli musicali, esibizioni di artisti locali e installazioni artistiche a tema romantico. Questo evento offre l’opportunità di immergersi nella ricca tradizione culturale e artistica di Gaeta, valorizzando al contempo le sue bellezze paesaggistiche e ambientali.

Carnevale di Pontecorvo – Pontecorvo (FR) Pontecorvo si prepara a festeggiare il suo 73° Carnevale Storico, con eventi che si protrarranno fino al 2 marzo. Nel weekend del 15 e 16 febbraio, i visitatori possono partecipare a diverse iniziative, tra cui sfilate di carri allegorici e manifestazioni enogastronomiche. Il Carnevale di Pontecorvo è noto per le sue maschere tipiche, come il “Mazzamavere” e la mascotte “Burlicchio”, che rappresentano elementi distintivi della tradizione locale.

Eventi culturali a Roma Nella Capitale, fino a domenica 16 febbraio, prosegue “RomAmor”, l’iniziativa dei Musei Civici di Roma per celebrare San Valentino. Sabato 15 febbraio, l’appuntamento è al Museo Napoleonico, mentre domenica 16 febbraio al Museo dell’Ara Pacis. Queste giornate offrono l’opportunità di riscoprire il patrimonio artistico e culturale di Roma attraverso visite guidate e attività tematiche.

Sono eventi che rappresentano un’occasione unica per immergersi nelle tradizioni storiche, artistiche, ambientali, paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche dei comuni del Lazio, celebrando le ricorrenze del 15 e 16 febbraio 2025.

