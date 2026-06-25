Weekend di eventi nel Lazio, dai Monti Lepini al mare: veleggiate poetiche, picnic in vigna, bike night e teatro a Terracina

Il Lazio apre l’ultimo weekend di giugno con quattro appuntamenti molto diversi: mare e poesia alle Isole Pontine, cena in vigna a Sermoneta, pedalata notturna da Roma a Cori e teatro al Romano di Terracina.

Eventi nel Lazio dal 26 al 29 giugno: mare, vigne e spettacoli dal vivo

Da venerdì 26 a lunedì 29 giugno 2026 il territorio laziale propone un itinerario ideale che parte dal mare e arriva nell’entroterra pontino, passando per vigne, borghi, strade storiche e luoghi archeologici. Il calendario mette insieme esperienze pensate per pubblici diversi: chi cerca una navigazione lenta attorno alle isole, chi vuole cenare all’aperto in un contesto agricolo, chi ama pedalare di notte e chi preferisce una serata di teatro in uno scenario monumentale.

Il filo che unisce gli appuntamenti è il rapporto diretto con il paesaggio. Non semplici eventi da consumare in poche ore, ma occasioni per vivere il Lazio attraverso i suoi luoghi: le baie di Palmarola, i vigneti di Ponza, la campagna di Sermoneta, la Via Appia Antica, i Castelli Romani, Cori e il Teatro Romano di Terracina. In pochi giorni si concentrano proposte capaci di raccontare il territorio con linguaggi diversi, dalla poesia alla musica, dal cicloturismo alla gastronomia locale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Veleggiate poetiche alle Isole Pontine: quattro giorni da Ponza a Zannone

L’appuntamento più lungo è quello con le Veleggiate Poetiche alle Isole Pontine, in programma dal 26 al 29 giugno. Quattro giorni in barca, a bordo dell’imbarcazione Fortuna, con tappe a Palmarola, Ponza e Zannone. L’esperienza alterna navigazione, passeggiate poetiche, incontri dedicati alla storia e alla natura delle isole, tramonti sul mare e momenti di vita a bordo.

La partenza è fissata per venerdì 26 giugno alle 9 dal porto del Circeo o da Terracina, scelta che potrà dipendere dalle condizioni marine. L’arrivo a Palmarola è previsto nella tarda mattinata, con tempo dedicato alle baie e ai fondali dell’isola. La giornata si chiude con cena a bordo e notte in rada, in uno dei tratti più suggestivi dell’arcipelago pontino.

Sabato 27 giugno la veleggiata si sposta verso Ponza. La mattina sarà dedicata alla navigazione lungo le baie dell’isola, con i fondali che cambiano colore a seconda della luce e delle correnti. Nel pomeriggio, alle 17, è prevista una passeggiata poetica a Punta Fieno, con tramonto sui vigneti di Biancolella. Anche in questo caso la serata prosegue a bordo, con cena e pernottamento in rada.

Domenica 28 giugno il programma resta a Ponza, con una nuova uscita in mare alle 10 e, nel pomeriggio, la passeggiata poetica da Cala dell’Acqua a Punta Incenso insieme alla biologa e guida naturalistica Katharina Herta Urach. La giornata si chiude con cena a bordo e notte sotto le stelle. Lunedì 29 giugno l’ultima tappa porta a Zannone, con escursione guidata alle 10 in uno degli ambienti del Parco Nazionale del Circeo. Il rientro verso il porto del Circeo è previsto nel pomeriggio, con sbarco entro le 19.

Il programma potrà cambiare in base al mare e al meteo. Le attività a terra sono aperte anche a chi desidera partecipare senza prendere parte all’intero itinerario in barca, contattando gli organizzatori per informazioni e prenotazioni. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Picnic in vigna a Sermoneta: cena all’aperto e musica dal vivo

Venerdì 26 giugno, a Sermoneta, l’Azienda Agricola La Valle dell’Usignolo ospita Aperinic – Picnic in Vigna, una cena all’aperto pensata per valorizzare prodotti locali, vino, olio extravergine d’oliva e convivialità. L’inizio è fissato alle 20.30, in un contesto rurale che punta su semplicità, sapori del territorio e atmosfera serale.

Il format del picnic in vigna risponde a una tendenza sempre più forte: vivere le aziende agricole non solo come luoghi di produzione, ma anche come spazi di incontro. La cena diventa così un modo per avvicinarsi alla tradizione gastronomica locale senza perdere il contatto con il paesaggio. I filari, la luce della sera e la presenza della musica dal vivo costruiscono un’esperienza diversa dalla ristorazione tradizionale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A rendere più animata la serata sarà l’intrattenimento musicale di Marco & Billy. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili il numero 392 9220636 e l’indirizzo info@lavalledellusignolo.it.

Bike Night Roma-Cori: 95 chilometri in notturna fino alle vigne

Nella notte fra sabato 27 e domenica 28 giugno arriva per la prima volta nel Lazio la Bike Night, pedalata notturna non competitiva da Roma a Cori. Il percorso misura 95 chilometri e nasce per promuovere il cicloturismo attraverso un viaggio collettivo che unisce sport, paesaggio e cultura del territorio.

La partenza è prevista allo scoccare della mezzanotte dalle Terme di Caracalla. Da lì i partecipanti usciranno dalla Capitale seguendo il tracciato storico della Via Appia Antica, per poi salire verso i Castelli Romani. Il percorso attraverserà Castel Gandolfo, Nemi e Velletri, utilizzando strade secondarie a basso traffico e tratti sterrati. La natura non competitiva dell’evento consente la partecipazione a ciclisti con approcci diversi, purché preparati a una distanza impegnativa e a una pedalata notturna.

La seconda parte del tragitto entra nel territorio pontino e raggiunge Cori. Dopo il passaggio presso il Tempio d’Ercole e il ristoro in Piazza Santa Oliva, la pedalata prosegue lungo un segmento particolarmente scenografico: la discesa panoramica che attraversa i vigneti storici di Marco Carpineti. Qui il cicloturismo incontra la cultura vitivinicola locale, con il passaggio della carovana illuminata dalle bici che ridisegna il paesaggio notturno.

L’arrivo è previsto alle prime luci dell’alba nella Tenuta Antoniana, parco agricolo situato nell’area di Sezze e Sermoneta. Ai partecipanti sarà servita la colazione finale, momento conclusivo di un itinerario che porta il Lazio su una mappa diversa: non solo destinazione da visitare in auto, ma territorio da attraversare lentamente, anche di notte, con attenzione al ritmo della strada.

Regina Theatri a Terracina: Edith Piaf chiude il festival

Sabato 27 giugno, alle 21, il Teatro Romano di Terracina ospita l’ultimo appuntamento della terza edizione di Regina Theatri – Festival delle Arti Performative. La chiusura è affidata allo spettacolo “Grido d’amore – Edith Piaf”, scritto da Ennio Speranza, interpretato e diretto da Gianni De Feo, con musiche dal vivo di Marcello Fiorini e produzione Florian Metateatro.

La scelta di portare Edith Piaf nel Teatro Romano di Terracina lega voce, memoria e luogo scenico. La rassegna, avviata a maggio, ha utilizzato la Via Appia e il patrimonio archeologico cittadino come cornice viva per teatro, musica e arti performative. L’appuntamento conclusivo punta su una figura artistica riconoscibile, capace di parlare a generazioni diverse attraverso canzoni, biografia e intensità interpretativa.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili l’indirizzo info@fondazioneterracina.it e i numeri 0773.359346 e 335.1659813.

Prenotazioni e dettagli utili per il weekend nel Lazio

Gli appuntamenti richiedono modalità di partecipazione diverse. Per le Veleggiate Poetiche è possibile contattare il numero 329.8424810 o scrivere a info@exotique.it. Per Aperinic – Picnic in Vigna a Sermoneta i riferimenti sono 392 9220636 e info@lavalledellusignolo.it. Per la Bike Night Roma-Cori sono attivi info@bikenight.it e il numero 3402611527. Per Regina Theatri a Terracina restano validi i contatti della Fondazione Terracina.

Chi vuole organizzare il weekend deve valutare tempi di spostamento, prenotazioni e condizioni meteo, soprattutto per le attività in mare e per la pedalata notturna. L’offerta di fine giugno conferma una direttrice sempre più visibile: il Lazio non si racconta solo con le grandi mete, ma anche con esperienze che mettono insieme borghi, isole, campagna, archeologia e produzioni locali. Dal tramonto a Palmarola all’alba nelle vigne pontine, il fine settimana propone una scelta ampia, concreta e adatta a chi cerca un modo diverso per vivere il territorio.