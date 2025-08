Weekend meteo Roma e Lazio 1-3 agosto 2025: temperatura in calo e prime instabilità in arrivo

Il primo weekend di agosto 2025 a Roma e nel Lazio, per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, mostra un quadro climatico variegato: venerdì 1 agosto sarà all’insegna del sole e del tempo stabile in tutte le zone; sabato proseguirà su toni simili ma con temperature leggermente più contenute; domenica 3 agosto, soprattutto nell’area interna e settentrionale, potrebbero emergere i primi segnali di instabilità con possibili rovesci o temporali sporadici. I dati provengono da fonti ufficiali come l’Aeronautica Militare e siti specializzati come 3Bmeteo, Meteo.it e ilMeteo.it.

Venerdì 1 agosto – sole pieno e temperature in linea con gli standard estivi

A Roma e provincia, cieli sereni o con velature leggere fin dal mattino. Le temperature massime si attestano tra i 30 e i 31 °C, con nottata gradevole attorno ai 18‑20 °C.

A Frosinone il clima risulta tra i più caldi: massime fino a 32 °C, minime vicine ai 14‑15 °C, aria asciutta e ventilazione debole. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Latina, tempo ampiamente soleggiato, temperature massime attorno a 31 °C, minima serale attorno a 17 °C.

A Rieti, cielo sereno con velature leggere, massima circa 31 °C, minima fresca sui 15 °C.

A Viterbo, condizioni simili: sole velato, temperature massime intorno a 29‑30 °C, minime intorno ai 16 °C. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Le condizioni sono confermate da un bollettino meteo dell’Aeronautica Militare, il quale descrive un campo di alta pressione stabile su tutto il Lazio, venti occidentali deboli e mare poco mosso; la giornata risulta da considerarsi affidabile al 90‑95 %.

Sabato 2 agosto – ancora sole, lieve attenuazione termica e addensamenti

Roma rimane stabile con cielo sereno o poco nuvoloso e massime contenute entro i 30 °C; le minime si aggirano attorno ai 20 °C, con umidità in leggero aumento . LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Frosinone e Latina, prevale il sole con massime tra 30 e 31 °C, minime più miti (intorno ai 16‑18 °C), e ventilazione lieve da sud‑ovest.

A Rieti, sabato si presenta con possibile instabilità nel pomeriggio, con addensamenti locali e temperature in lieve calo verso i 29 °C. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

A Viterbo, sole velato e temperature massime attorno a 28 °C, minime diurne sui 16 °C, condizioni stabili ma con cieli meno intensi rispetto al venerdì.

Secondo i previsori, persiste tempo in prevalenza stabile in tutta la regione, sebbene nelle aree interne possano svilupparsi isolati cumuli durante il pomeriggio senza precipitazioni durature.

Domenica 3 agosto – prime nubi in arrivo, possibili rovesci a Rieti

A Roma continua il clima moderatamente caldo: massime attorno ai 30–31 °C, minime notturne sui 20–21 °C. Il cielo sarà parzialmente soleggiato con possibili velature pomeridiane, un po’ più accentuate verso est e Agro Romano.

Frosinone e Latina presentano condizioni simili, con sole prevalente e temperature in lieve flessione (attorno ai 30 °C), minime fresche sui 14‑16 °C, ma senza segnali di precipitazioni di rilievo.

A Rieti, la giornata è caratterizzata da possibili rovesci o temporali sparsi, soprattutto nel pomeriggio, con massime inferiori ai 28 °C e minime notturne intorno ai 13‑14 °C

A Viterbo, dovrebbe regnare stabilità con cielo velato, temperature massime attorno ai 28 °C, minime sui 14–16 °C, senza fenomeni precipitativi significativi .

In conclusione, domenica segna il primo avvio di instabilità sul Lazio interno: Rieti è il centro più esposto, mentre le altre province manterranno condizioni generali di tranquillità atmosferica.

Cosa cambia provincia per provincia – dettagli e suggerimenti

Roma e Latina: weekend ideale per escursioni urbane o lungomare, con tempo stabile e temperature vicine alla media stagionale (29‑31 °C). Un po’ di sollievo nelle ore serali. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Frosinone, più caldo ma asciutto al mattino, con notti fresche rigeneranti e poche nubi al tramonto. Ottimo per visite nella Ciociaria o nei borghi montani.

Rieti, contrasto tra il sole pieno del venerdì e il primo accenno di maltempo di domenica: da monitorare se si programmano escursioni sul Terminillo o attività all’aperto, dove i temporali pomeridiani potrebbero disturbare.

Viterbo, con cielo velato e temperature più moderate rispetto al resto del Lazio, è perfetta per gite nel verde o relax nelle aree protette come il Lago di Vico o le faggete montane: clima ovattato, ma fresco di notte.

Il Lazio in agosto tende a vivere una stagione stabile, ma nel 2025 – come evidenziano i dati degli ultimi anni – si registra una maggiore variabilità. Se le prime settimane dell’estate sono state dominati da alte pressioni, tra fine luglio e inizio agosto si nota un leggero cambiamento verso masse d’aria più instabili, soprattutto sulle zone interne (Rieti e alcuni versanti montani).

Secondo l’Aeronautica, le previsioni mensili segnalano una tendenza a fluttuazioni termiche modeste ma con potenziale di rovesci convettivi isolati nella prima decade di agosto.

Un fine settimana nel Lazio con venerdì e sabato generalmente stabili e soleggiati, temperature vicine ai 30–32 °C, e con un primo segnale di instabilità domenica, soprattutto nell’entroterra reatino. Ogni provincia mostra le sue peculiarità: il caldo più intenso a Frosinone, il respiro più mite a Viterbo, l’attenzione a Rieti dove è previsto rischio di pioggia.

© Riproduzione riservata