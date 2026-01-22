Weekend nel Lazio 24-25 gennaio 2026: sagre, mostre, teatro e musica provincia per provincia

Il Lazio, a fine gennaio, ha un modo tutto suo di “tenere acceso” il fine settimana: la città che si affida alle grandi mostre e alla musica dal vivo, i borghi che chiamano a raccolta intorno a una polenta fumante o a una bruschetta d’olio nuovo, le piazze che inaugurano il Carnevale con le prime sfilate. Qui sotto trovi una guida pensata per scegliere davvero dove andare sabato 24 e domenica 25 gennaio 2026, con appuntamenti verificati, luoghi precisi e orari da segnare in agenda.

Weekend Roma e Provincia 24-25 gennaio 2026

Roma – “Movie Icons. Celebrities in Cinema” (mostra)

Alla WeGil, Largo Ascianghi 5, l’esposizione dedicata alle icone del cinema resta aperta sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 10 alle 19. È una scelta perfetta se cerchi un pomeriggio “da centro storico” ma con una tappa culturale netta: immagini, volti, immaginari che raccontano come nasce una celebrità sullo schermo e fuori.

Roma – “Tesori dei Faraoni” (mostra)

Alle Scuderie del Quirinale, in Via XXIV Maggio 16, la mostra resta visitabile sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 10 alle 20. È un itinerario di grande respiro sull’Egitto antico, ideale se vuoi un’esperienza “da grande capitale” senza incastrarti in programmi dispersivi: arrivi, entri, e per due ore il tempo cambia ritmo.

Roma – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (concerti)

Per chi preferisce la sera in sala, l’Auditorium propone due appuntamenti molto diversi. Sabato 24 gennaio alle 18, in Sala Santa Cecilia (Auditorium, Viale Pietro de Coubertin 30), c’è il concerto dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con un programma che include il Concerto n. 3 di Rachmaninov. Domenica 25 gennaio alle 18, in Sala Petrassi, spazio a “Olympe”, in formula da concerto-spettacolo.

Roma – “Bubù Babà Bebè” (spettacolo per famiglie)

Se l'idea è portare i più piccoli a teatro senza "allungare" la giornata, sabato 24 gennaio lo spettacolo è in programma al Teatro Mongiovino, con doppio orario pomeridiano. È una proposta breve e pensata per famiglie, utile anche come "pretesto" per vivere il quartiere e poi fermarsi a cena senza corse.

Sant’Oreste – “Tra arte e teatro” (rassegna culturale)

In provincia, ma con un taglio curato, Sant’Oreste ospita la rassegna “Tra arte e teatro”: sabato 24 e domenica 25 puoi passare in Piazza del Municipio 1, nella fascia 10–18. È un buon motivo per abbinare passeggiata in paese e visita culturale, con la sensazione di un evento “costruito” e non improvvisato.

Weekend Frosinone e Provincia 24-25 gennaio 2026

Frosinone – “Mezza Ciocia…ra (Short)” (evento sportivo/all’aperto)

Per chi vuole aria e movimento: domenica 25 gennaio, al Parco Matusa, la corsa "short" parte alle 9.00. Anche senza pettorale, l'atmosfera è quella tipica delle mattine di gara: ritrovo, pubblico, centro che si anima presto.

Alatri – “Stasera parliamo di musica: J.S. Bach” (incontro/rassegna culturale)

Un appuntamento più raccolto ma centrato: sabato 24 gennaio alle 18.00, alla Biblioteca comunale di Alatri (Palazzo Gottifredo), si parla di Bach in un incontro pensato per chi ama ascoltare e capire, non solo “consumare” musica.

Villa Santo Stefano – 50ª Sagra della Polenta (sagra/tradizione)

La Ciociaria risponde con un classico di stagione: domenica 25 gennaio la 50ª Sagra della Polenta è annunciata per l'intera giornata con fulcro in Piazza Cardinale Domenico Iorio. È la scelta giusta se cerchi paioli, servizio caldo e quel senso di festa paesana che a gennaio, in collina, vale doppio.

Weekend Latina e Provincia 24-25 gennaio 2026

Latina – “Street Spirit Nicolosi” (festival/mostra fotografica)

Nel cuore della città, ma con un’anima di quartiere: sabato 24 e domenica 25 gennaio “Street Spirit Nicolosi” indica come punto di riferimento Piazza del Popolo 1 con avvio attività dalle 10.00. La cosa interessante è l’impostazione: la fotografia di strada come racconto del reale, con mostra e momenti partecipati (workshop, photowalk, laboratori).

Latina – “Carnevale Pontino 2026” (festa popolare/sfilata)

Il Carnevale itinerante apre il calendario domenica 25 gennaio con indicazione di partenza nel primo pomeriggio: appuntamento fissato alle 14.00 con riferimento a Piazza del Popolo 1. È un evento pensato per famiglie, con carri e atmosfera di piazza; se vuoi esserci “quando comincia”, il primo pomeriggio è la finestra migliore.

Latina – “Il medico dei maiali” (spettacolo teatrale)

Per la sera, scelta netta: sabato 24 gennaio alle 21.00, al Teatro D’Annunzio, è in cartellone “Il medico dei maiali”. È il tipo di appuntamento che trasforma il weekend: cena prima o dopo, e la città vista da un’altra prospettiva.

Sabaudia – “Mostra Mercato (Sotto la Torre)” (mercatino/artigianato e prodotti tipici)

Se cerchi un giro lento, bancarelle e acquisti “di mano”, domenica 25 gennaio la Mostra Mercato è nel centro di Sabaudia, in Piazza del Comune 1. L’evento è indicato come fruibile per l’intera giornata: l’ideale è arrivare a metà mattina, fare un giro completo e poi scegliere se proseguire verso lago o litorale.

Weekend Rieti e Provincia 24-25 gennaio 2026

Casaprota – “Bruschetta e mercato dei prodotti tipici” (evento enogastronomico/mostra mercato)

Sabina in purezza: sabato 24 e domenica 25 gennaio, dalle 10.00 alle 21.00, a Casaprota il punto preciso è Via IV Novembre 4. La protagonista è l’olio nuovo, servito su bruschetta, con mercato dei prodotti tipici: è un appuntamento che vale il viaggio perché mette insieme gusto e identità del territorio senza troppi fronzoli.

Orvinio – 44ª Sagra del Polentone (sagra/tradizione)

Domenica “da montagna” e da tavolata: domenica 25 gennaio, a Orvinio, l’evento è indicato in Via Nuova 12 e ruota attorno alla piazza comunale. L’orario da ricordare è dalle 12.00, quando iniziano le degustazioni nella tensostruttura coperta, con polentone servito secondo tradizione.

Fara in Sabina – Carnevale 2026 (festa popolare/sfilata)

Per chi vuole inaugurare il Carnevale in Sabina: domenica 25 gennaio, a Corese Terra, la sfilata è segnalata alle 14.30. Il riferimento comunale dell’evento è Via Santa Maria in Castello 30. È un “Carnevale diffuso” che mette in movimento frazioni e visitatori, con un taglio molto concreto: carri, animazione, stand.

Weekend Viterbo e Provincia 24-25 gennaio 2026

Vitorchiano – “Carnevale nel Borgo” (festa tradizionale/sfilata)

In Tuscia il Carnevale entra subito in scena: domenica 25 gennaio, 15.00–18.00, a Vitorchiano con riferimento in Piazza Sant’Agnese 16. La sfilata parte dalla località Pallone e si muove fino alle piazze del paese: ottimo se vuoi un pomeriggio di maschere in un borgo compatto, da vivere a piedi.

Castel Sant’Elia – “Carnevale Castellese 2026” (festa popolare/sfilata)

Sempre domenica 25 gennaio, 15.00–20.00, Castel Sant’Elia propone la sfilata con partenza da via Civita Castellana e arrivo in Piazza Margherita; il riferimento dell’evento è Via Umberto I 41. È un’occasione che unisce festa e visita: il borgo si presta bene a una mezza giornata con merenda, foto e una passeggiata panoramica.

Bolsena – “BolsenArte Winter Music Festival: Bourbon Trio” (concerto)

Per chi cerca musica dal vivo in un contesto raccolto: domenica 25 gennaio alle 17.30, al Piccolo Teatro Cavour, è annunciato il concerto del Bourbon Trio (dixieland/jazz). Perfetto se vuoi chiudere la domenica con un’ora di note e poi rientrare senza fare tardi.

Tuscania – “Sagra della frittella al cavolfiore” (sagra/enogastronomia)

La sagra dedicata alla frittella di cavolfiore è in programma domenica 25 gennaio, dalle 10.00 alle 18.00, con fulcro in Piazza Italia. È una proposta semplice e convincente: prodotto tipico, piazza, ritmo da festa di paese, con la comodità di un orario pieno per organizzarsi senza fretta.