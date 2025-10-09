Weekend ricco di eventi nel Lazio: cosa vedere e vivere dal 10 al 12 ottobre 2025

Nel cuore d’autunno, il fine settimana del 10, 11 e 12 ottobre 2025 si preannuncia vivace in tutto il Lazio: sagre nei borghi, rassegne musicali, spettacoli, mostre e momenti culturali si intrecciano tra la Capitale e le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Dai vicoli dei centri storici alle piazze, dai spazi d’arte ai parchi lungo il Tevere, ce n’è per tutti i gusti. In questo articolo ti porto in un viaggio tra appuntamenti confermati da fonti ufficiali, indicandoti orari, luoghi, motivazioni e personaggi: scegli dove andare… e parti.

Gli eventi principali nel weekend Roma e Lazio 10, 11, 12 Ottobre

Roma e dintorni: concerti, mostre e festival

A Roma tiene banco il Festival Musicale dei Municipi (10-12 ottobre), inserito nella cornice del Tevere Day che anima varie zone della città con decine di eventi.

Sempre nel weekend, in programma al­l' Ippodromo delle Capannelle la Millennium Expo (11-12 ottobre): mostra-scambio dedicata ad auto, moto, ricambi d'epoca, modellismo e oggetti vintage.

Per gli amanti dell'arte, le mostre "Mario Mafai e Antonietta Raphaël. Un'altra forma di amore" (Villa Torlonia) e "A mano Libera: arte e cinema d'animazione 1957-1977" (Museo di Roma in Trastevere) sono visitabili nel corso del weekend.

Ancora: il festival CioccoTuscia fa tappa a Viterbo il 11 e 12 ottobre, offrendo percorsi enogastronomici e tradizionali nella suggestiva cornice del centro storico, in particolare presso il Palazzo dei Papi.

In provincia di Rieti, spicca la "Festa della patata leonessana", dal 10 al 12 ottobre a Leonessa: tre giorni dedicati a eventi, stand gastronomici e musica in uno dei borghi più autentici della zona.

Sempre in provincia di Rieti, nel weekend dell'11-12 ottobre si tengono le Giornate FAI d'Autunno, con aperture straordinarie di luoghi spesso non accessibili al pubblico, in vari comuni del territorio.

A Viterbo, sabato 11 ottobre si svolge l'iniziativa Campagna Amica, con mercatini di prodotti agricoli locali in Viale Francesco Baracca.

, con mercatini di prodotti agricoli locali in Viale Francesco Baracca. In tutta la regione, le sagre delle castagne sono protagoniste: Soriano nel Cimino celebra la sua sagra (dal 3 al 19 ottobre) mentre Vallerano avvia la sua edizione il 11 ottobre, con degustazioni, musica e atmosfera autunnale.

Cosa c’è da sapere weekend Roma e Lazio 10-12 Ottobre

Il Tevere Day e il Festival Musicale dei Municipi

Il Tevere Day 2025 (6-12 ottobre) è un’operazione collettiva che coinvolge oltre 220 associazioni, enti e cittadini per promuovere la riqualificazione del fiume e un rapporto più sano con l’ambiente urbano. Il Festival Musicale dei Municipi, inserito in questo contesto, porta concerti e performance nei quartieri di Roma, con un’attenzione particolare a spazi periferici e coinvolgimento della cittadinanza.

L'obiettivo è duplice: da un lato portare la musica "fuori dal centro", dall'altro stimolare il dialogo culturale, ambientale e sociale tra cittadini e territori che affacciano sul Tevere.

Vintage e motori a Capannelle

La Millennium Expo rappresenta uno degli eventi più attesi dagli appassionati. Organizzata all'interno e attorno all'ippodromo, l'esposizione ospita club e privati, con banchi di ricambi nuovi e usati, auto e moto d'epoca, modellismo e collezionismo. Per chi cerca un tuffo nel passato meccanico è una tappa obbligata, con espositori da regioni vicine e internazionali.

Borghi, sagre e storie contadine

Le sagre delle castagne a Soriano nel Cimino e Vallerano raccolgono le tradizioni agricole della Tuscia. Oltre alle degustazioni di marroni nostrani, l’offerta culturale è ricca: musica dal vivo, allestimenti folkloristici e momenti di scoperta del territorio.

Leonessa, nel Reatino, con la sua festa della patata, conserva un’identità contadina forte: per tre giorni le vie del borgo si animano con stand gastronomici, mercatini, spettacoli musicali tradizionali e iniziative per le famiglie.

Le Giornate FAI d'Autunno offrono invece l'opportunità di visitare luoghi d'arte, natura e memoria normalmente chiusi al pubblico — nelle piazze, nelle chiese, nei palazzi storici — introducendo la dimensione culturale al turismo locale.

Il ruolo di città e istituzioni

Le amministrazioni locali – comunali e provinciali – spesso collaborano con le associazioni culturali e i comitati territoriali per sostenere questi eventi: contributi finanziari, logistica, sicurezza, promozione sui canali ufficiali. L’effetto atteso è di stimolare l’economia locale, rafforzare l’identità dei borghi e attrarre visitatori da fuori.

Nel caso di Roma, il sostegno del Comune e dei Municipi al Tevere Day è un esempio chiave: si mobilitano risorse per allestimenti, manutenzione degli spazi pubblici e coordinamento tra associazioni.

Anche nel caso delle sagre contadine, il riconoscimento ufficiale (autorizzazioni, regolamenti sanitari) è essenziale per garantire la regolarità e la sicurezza delle iniziative.

Reazioni e attese: famiglie, residenti, turisti

Le famiglie

Per chi cerca un weekend con i bambini, le sagre e i mercatini offrono occasioni adatte: laboratori, giochi, stand dolciari. A Roma, il Tevere Day prevede percorsi educativi ambientali e spettacoli itineranti nei quartieri, pensati anche per un pubblico giovane.

Molti genitori apprezzano la formula “evento diffuso” che consente di scegliere un quartiere vicino, senza dover spostarsi troppo: comodo e inclusivo.

I turisti e appassionati

Chi arriva da fuori regione è attratto dalla varietà: un giorno a Roma, l’altro nei castagneti della Tuscia, un salto al mercatino del vintage. La sinergia tra eventi urbani e rurali diventa un’offerta competitiva.

Per i collezionisti, la Millennium Expo è un polo di attrazione significativa: presenza di espositori da fuori regione e la possibilità di trovare rarità.

I turisti culturali interessati alle mostre avranno accesso a esposizioni di livello: opere del Novecento, animazione storica, arte contemporanea.

Itinerari consigliati per il weekend a Roma e nel Lazio 10, 11 e 12 ottobre

Sabato 11 ottobre: al mattino visita al borgo di Vallerano per la sagra delle castagne; nel pomeriggio trasferimento a Viterbo per il Festival CioccoTuscia; la sera ritorno a Roma per un concerto del Festival Musicale dei Municipi.

Domenica 12 ottobre: esplora Leonessa e la festa della patata; poi, se vuoi tornare in città, goditi le passeggiate del Tevere Day nei quartieri romani; se sei appassionato, un salto alla Millennium Expo a Capannelle chiude la giornata.

: esplora Leonessa e la festa della patata; poi, se vuoi tornare in città, goditi le passeggiate del Tevere Day nei quartieri romani; se sei appassionato, un salto alla Millennium Expo a Capannelle chiude la giornata. Itinerario “cultura urbana + rurale”: combina la visita alle mostre romane (Mafai & Raphaël, A mano Libera) con una gita nelle Sagre delle castagne fuori città.

Il weekend del 10-12 ottobre 2025 sarà un’occasione straordinaria per vivere il Lazio nella sua pluralità: Roma attiva, borghi autentici, sapori d’autunno e cultura diffusa. Che tu sia un cittadino curioso, una famiglia in cerca di svago o un turista attento, potrai costruire un itinerario su misura, scegliendo tra musica, arti visive, tradizioni contadine e collezionismo.

Preparati a muoverti, selezionare, assaporare: il Lazio ti aspetta, vivo e sorprendente, tra fiumi e castagneti