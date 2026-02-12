Weekend Roma e Lazio 14-15 febbraio 2026: sagre, Carnevali, musica e cultura, provincia per provincia

Il Lazio, nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, offre un calendario che mette insieme tradizioni popolari e cultura contemporanea: carri allegorici e riti di paese, musica dal vivo, teatro, visite speciali e appuntamenti enogastronomici. Qui trovi una guida pensata per scegliere davvero dove andare, provincia per provincia, con eventi puntuali e informazioni utili. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma e Provincia: feste di paese, cultura in città e un San Valentino sul mare

Roma (RM) – “Un Solo Mare” al MAXXI (rassegna culturale)

Luogo: MAXXI, Via Guido Reni 4A, Roma

Quando: sabato 14 e domenica 15 (in base al programma del museo; ingresso gratuito)

Un weekend perfetto se vuoi alternare passeggiate urbane e cultura: il MAXXI propone “Un Solo Mare”, un progetto che mette al centro Mediterraneo, visioni e linguaggi contemporanei, con accesso libero. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma (RM) – “Los Lobos” in concerto (musica live)

Luogo: Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Viale Pietro de Coubertin 30

Quando: domenica 15 febbraio, ore 21:00

Un live atteso dagli amanti del rock-blues e delle contaminazioni: la band californiana arriva a Roma con un concerto che punta su grandi classici e repertorio più recente.

Roma (RM) – “Il Malloppo” al Teatro Argentina (spettacolo teatrale)

Luogo: Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52

Quando: sabato 14 e domenica 15.

Per chi preferisce la serata a teatro: “Il Malloppo” è in cartellone all’Argentina, in un weekend che a Roma offre molte scelte ma poche così “centrali” come questa.

Santa Marinella – Castello di Santa Severa (RM) – “San Valentino sulla Torre Saracena” (visita/esperienza culturale)

Luogo: Castello di Santa Severa, Torre Saracena

Quando: sabato 14 febbraio, 10:00–17:00

Un’idea diversa dal solito: salita e visita con affaccio sul Tirreno, in un contesto storico che rende la giornata del 14 febbraio più “da ricordare” anche senza cene obbligate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Cave (RM) – “Carnevale 2026 a Cave” (festa tradizionale)

Luogo: centro cittadino.

Quando: sabato 14 febbraio ore 15:00; domenica 15 febbraio ore 10:30 e ore 15:30

Carri, maschere e musica: Cave è una scelta solida per chi cerca un Carnevale di paese ben organizzato, comodo anche per una gita breve da Roma.

San Vito Romano (RM) – “Carnevale e Sagra Broccoletti” (sagra + festa tradizionale)

Luogo: Borgo Mario Theodoli 34, San Vito Romano

Quando: sabato 14 e domenica 15 (programma su più giornate)

Qui il punto non è solo la sfilata: la Sagra dei broccoletti dà una motivazione in più, con stand e cucina di stagione in un centro storico raccolto e vivibile.

Nettuno (RM) – “Carnevale Nettunese delle Meraviglie” (festa tradizionale)

Luogo: ritrovo al Porto Turistico; percorso verso Piazza Cesare Battisti e Piazzale San Rocco

Quando: domenica 15 febbraio: 14:30 ritrovo, 15:00 partenza sfilata

Una proposta ideale se vuoi unire mare d’inverno e festa: la sfilata parte dal porto e attraversa punti simbolici della città, con spazio a famiglie e associazioni.

Frosinone e Provincia: la Radeca, i carri e i paesi che tengono viva la festa

Frosinone (FR) – “Carnevale di Frosinone e Festa della Radeca” (festa tradizionale)

Luogo: Villa Comunale + altri punti cittadini.

Quando: sabato 14 febbraio ore 21:00 “Gran ballo del Generale” in Villa Comunale; domenica 15 febbraio: 15:30 (Teatro Vittoria) e 18:00 (Palazzo Comunale)

Il cuore identitario è la Radeca, simbolo che torna ogni anno: il programma del weekend alterna ballo, iniziative in teatro e un appuntamento “da centro storico” con aperitivo e performance in sede istituzionale.

Ceccano (FR) – “Carnevale Ceccanese” (festa tradizionale)

Luogo: Piazza XXV Luglio

Quando: sabato 14 febbraio 14:00–18:00

Partenza e arrivo sono chiari e comodi: un Carnevale “da pomeriggio” che permette di organizzarsi senza incognite, perfetto anche con bambini.

Supino (FR) – “Carnevale a Sorpresa” (festa tradizionale)

Luogo: raduno zona “La Macchiozza”, partenza da Piazzale Kennedy

Quando: sabato 14 febbraio (data di recupero in caso di rinvio) – 14:00 raduno, 14:30 partenza sfilata

Se cerchi una sfilata con dettagli pratici già impostati, Supino è un’opzione da tenere presente: orari e punto di ritrovo sono definiti, utile per chi arriva dai paesi vicini.

Anagni – Tufano (FR) – “Carnevale di Tufano” (festa tradizionale + stand)

Luogo: area di Tufano (parco giochi e parcheggio comunale)

Quando: domenica 15 febbraio: 10:00 mercatini, 12:00–20:00 stand, 14:30 sfilata/programma in area carri, 16:30–20:00 musica

È una giornata “lunga” e completa: mercatini, gastronomia e musica, con i carri come scenografia stabile. Buona scelta se vuoi restare in un’unica area senza fare avanti e indietro.

Latina e Provincia: dal teatro romano alle parate del Carnevale Pontino

Terracina (LT) – “Tra Venere e Cupido” (evento culturale/musicale)

Luogo: Teatro Romano di Terracina

Quando: sabato 14 febbraio ore 11:00

Un San Valentino fuori dagli schemi: musica e racconto storico in un luogo che da solo vale la trasferta, soprattutto con luce diurna e vista sul contesto archeologico.

Latina (LT) – “Carnevale 2026” in Piazza del Popolo (spettacolo + festa tradizionale)

Luogo: Piazza del Popolo, Latina

Quando: domenica 15 febbraio dalle 15:00

Il programma del 15 punta su “Ciak in maschera”, con musica e spettacoli: è l’opzione più semplice se vuoi restare in città e trovare un evento già pronto, in un punto centrale.

San Felice Circeo (LT) – “Carnevale Pontino 2026” (festa tradizionale/parate)

Luogo: San Felice Circeo.

Quando: sabato 14 febbraio ore 14:30

Il Carnevale Pontino è itinerante e fa tappa qui il sabato: adatto a chi ama i carri e vuole abbinare il pomeriggio a una passeggiata sul promontorio.

Rieti e Provincia: il grande corteo in città e la Sabina che festeggia in piazza

Rieti (RI) – “Carnevale di Rieti” (festa tradizionale)

Luogo: partenza Via Mercatanti (fronte Centro Commerciale Perseo) e percorso cittadino

Quando: domenica 15 febbraio dalle 14:00

Una sfilata con percorso definito e ritmo da grande evento: carri, gruppi a piedi e musica lungo le vie principali, con partenza facile da raggiungere anche per chi arriva in auto.

Fara in Sabina – Canneto (RI) – “Carnevale 2026 nei borghi di Fara in Sabina” (festa tradizionale)

Luogo: Canneto (frazione del Comune di Fara in Sabina)

Quando: domenica 15 febbraio ore 14:30

Un Carnevale diffuso che quel giorno si concentra sui più piccoli: animazione e carri in una dimensione di frazione, con atmosfera più raccolta e meno caotica della città.

Poggio Mirteto (RI) – “162° Carnevalone Poggiano” (festa tradizionale + stand)

Luogo: Piazza Martiri della Libertà 40, Poggio Mirteto

Quando: domenica 15 febbraio 11:00–23:00 (momenti clou: ingresso del Re in piazza, sfilate e chiusura serale)

È uno dei Carnevali storici più noti in Sabina: la giornata è scandita da appuntamenti precisi, con stand gastronomici e un finale che mantiene la tradizione.

Viterbo e Provincia: la Tuscia “di Carnevale”, con corse, cortei e serate a tema

Ronciglione (VT) – “Carnevale di Ronciglione” (Corso di Gala) (festa tradizionale)

Luogo: centro storico di Ronciglione.

Quando: domenica 15 febbraio: 11:00 artisti di strada, 12:00 street food, 15:00 parata storica, 15:45 Corso di Gala

Se vuoi una giornata piena, Ronciglione è quasi una certezza: parata storica, grandi sfilate e la parte gastronomica che rende l’esperienza più completa.

Sutri (VT) – “Antico Carnevale Sutrino” (festa tradizionale)

Luogo: partenza da Via Fausto Coppi

Quando: domenica 15 febbraio dalle 15:00

Per chi ama i borghi: Sutri offre un Carnevale con partenza definita e atmosfera da centro storico, con il vantaggio di poter abbinare la giornata a una visita al paese.

Tarquinia (VT) – “A Tarquinia non solo coriandoli!!!” (festa tradizionale)

Luogo: Piazza Giacomo Matteotti 6, Tarquinia

Quando: domenica 15 febbraio.

La scelta giusta se vuoi unire festa e mare d’inverno: il Carnevale qui è pensato nel cuore del centro, a due passi dal litorale e dai percorsi archeologici della zona.

Monte Romano (VT) – “Carnevale tra tradizioni e sapori della Maremma laziale” (evento enogastronomico)

Luogo: Campeggio Villaggio Tuscia Tirrenica, Monte Romano

Quando: sabato 14 febbraio dalle 20:30

Una serata a tema con cena: è l’opzione migliore se cerchi un Carnevale “da tavola”, con sapori della zona e un contesto più conviviale rispetto alle sfilate pomeridiane.

Sabato 14 e Domenica 15 febbraio: cinque province, mille modi di vivere il Lazio

Questo weekend di metà febbraio è il classico bivio laziale: puoi scegliere la piazza di un paese dove il Carnevale è ancora un rito, oppure una sala da concerto e un teatro in città, o ancora un lungomare d’inverno con una sfilata che porta colore dove di solito c’è silenzio. La cosa bella è che, nel raggio di pochi chilometri, cambia tutto: ritmo, sapori, paesaggi. Ed è proprio lì che vale la pena puntare, scegliendo un territorio e lasciando che il resto venga da sé.