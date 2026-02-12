Weekend Roma e Lazio 14-15 febbraio 2026: sagre, Carnevali, musica e cultura, provincia per provincia

Il Lazio, nel fine settimana di sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026, offre un calendario che mette insieme tradizioni popolari e cultura contemporanea: carri allegorici e riti di paese, musica dal vivo, teatro, visite speciali e appuntamenti enogastronomici. Qui trovi una guida pensata per scegliere davvero dove andare, provincia per provincia, con eventi puntuali e informazioni utili.
Roma e Provincia: feste di paese, cultura in città e un San Valentino sul mare
Roma (RM) – “Un Solo Mare” al MAXXI (rassegna culturale)
Luogo: MAXXI, Via Guido Reni 4A, Roma
Quando: sabato 14 e domenica 15 (in base al programma del museo; ingresso gratuito)
Un weekend perfetto se vuoi alternare passeggiate urbane e cultura: il MAXXI propone “Un Solo Mare”, un progetto che mette al centro Mediterraneo, visioni e linguaggi contemporanei, con accesso libero.
Roma (RM) – “Los Lobos” in concerto (musica live)
Luogo: Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone”, Viale Pietro de Coubertin 30
Quando: domenica 15 febbraio, ore 21:00
Un live atteso dagli amanti del rock-blues e delle contaminazioni: la band californiana arriva a Roma con un concerto che punta su grandi classici e repertorio più recente.
Roma (RM) – “Il Malloppo” al Teatro Argentina (spettacolo teatrale)
Luogo: Teatro Argentina, Largo di Torre Argentina 52
Quando: sabato 14 e domenica 15.
Per chi preferisce la serata a teatro: “Il Malloppo” è in cartellone all’Argentina, in un weekend che a Roma offre molte scelte ma poche così “centrali” come questa.
Santa Marinella – Castello di Santa Severa (RM) – “San Valentino sulla Torre Saracena” (visita/esperienza culturale)
Luogo: Castello di Santa Severa, Torre Saracena
Quando: sabato 14 febbraio, 10:00–17:00
Un’idea diversa dal solito: salita e visita con affaccio sul Tirreno, in un contesto storico che rende la giornata del 14 febbraio più “da ricordare” anche senza cene obbligate.
Cave (RM) – “Carnevale 2026 a Cave” (festa tradizionale)
Luogo: centro cittadino.
Quando: sabato 14 febbraio ore 15:00; domenica 15 febbraio ore 10:30 e ore 15:30
Carri, maschere e musica: Cave è una scelta solida per chi cerca un Carnevale di paese ben organizzato, comodo anche per una gita breve da Roma.
San Vito Romano (RM) – “Carnevale e Sagra Broccoletti” (sagra + festa tradizionale)
Luogo: Borgo Mario Theodoli 34, San Vito Romano
Quando: sabato 14 e domenica 15 (programma su più giornate)
Qui il punto non è solo la sfilata: la Sagra dei broccoletti dà una motivazione in più, con stand e cucina di stagione in un centro storico raccolto e vivibile.
Nettuno (RM) – “Carnevale Nettunese delle Meraviglie” (festa tradizionale)
Luogo: ritrovo al Porto Turistico; percorso verso Piazza Cesare Battisti e Piazzale San Rocco
Quando: domenica 15 febbraio: 14:30 ritrovo, 15:00 partenza sfilata
Una proposta ideale se vuoi unire mare d’inverno e festa: la sfilata parte dal porto e attraversa punti simbolici della città, con spazio a famiglie e associazioni.
Frosinone e Provincia: la Radeca, i carri e i paesi che tengono viva la festa
Frosinone (FR) – “Carnevale di Frosinone e Festa della Radeca” (festa tradizionale)
Luogo: Villa Comunale + altri punti cittadini.
Quando: sabato 14 febbraio ore 21:00 “Gran ballo del Generale” in Villa Comunale; domenica 15 febbraio: 15:30 (Teatro Vittoria) e 18:00 (Palazzo Comunale)
Il cuore identitario è la Radeca, simbolo che torna ogni anno: il programma del weekend alterna ballo, iniziative in teatro e un appuntamento “da centro storico” con aperitivo e performance in sede istituzionale.
Ceccano (FR) – “Carnevale Ceccanese” (festa tradizionale)
Luogo: Piazza XXV Luglio
Quando: sabato 14 febbraio 14:00–18:00
Partenza e arrivo sono chiari e comodi: un Carnevale “da pomeriggio” che permette di organizzarsi senza incognite, perfetto anche con bambini.
Supino (FR) – “Carnevale a Sorpresa” (festa tradizionale)
Luogo: raduno zona “La Macchiozza”, partenza da Piazzale Kennedy
Quando: sabato 14 febbraio (data di recupero in caso di rinvio) – 14:00 raduno, 14:30 partenza sfilata
Se cerchi una sfilata con dettagli pratici già impostati, Supino è un’opzione da tenere presente: orari e punto di ritrovo sono definiti, utile per chi arriva dai paesi vicini.
Anagni – Tufano (FR) – “Carnevale di Tufano” (festa tradizionale + stand)
Luogo: area di Tufano (parco giochi e parcheggio comunale)
Quando: domenica 15 febbraio: 10:00 mercatini, 12:00–20:00 stand, 14:30 sfilata/programma in area carri, 16:30–20:00 musica
È una giornata “lunga” e completa: mercatini, gastronomia e musica, con i carri come scenografia stabile. Buona scelta se vuoi restare in un’unica area senza fare avanti e indietro.
Latina e Provincia: dal teatro romano alle parate del Carnevale Pontino
Terracina (LT) – “Tra Venere e Cupido” (evento culturale/musicale)
Luogo: Teatro Romano di Terracina
Quando: sabato 14 febbraio ore 11:00
Un San Valentino fuori dagli schemi: musica e racconto storico in un luogo che da solo vale la trasferta, soprattutto con luce diurna e vista sul contesto archeologico.
Latina (LT) – “Carnevale 2026” in Piazza del Popolo (spettacolo + festa tradizionale)
Luogo: Piazza del Popolo, Latina
Quando: domenica 15 febbraio dalle 15:00
Il programma del 15 punta su “Ciak in maschera”, con musica e spettacoli: è l’opzione più semplice se vuoi restare in città e trovare un evento già pronto, in un punto centrale.
San Felice Circeo (LT) – “Carnevale Pontino 2026” (festa tradizionale/parate)
Luogo: San Felice Circeo.
Quando: sabato 14 febbraio ore 14:30
Il Carnevale Pontino è itinerante e fa tappa qui il sabato: adatto a chi ama i carri e vuole abbinare il pomeriggio a una passeggiata sul promontorio.
Rieti e Provincia: il grande corteo in città e la Sabina che festeggia in piazza
Rieti (RI) – “Carnevale di Rieti” (festa tradizionale)
Luogo: partenza Via Mercatanti (fronte Centro Commerciale Perseo) e percorso cittadino
Quando: domenica 15 febbraio dalle 14:00
Una sfilata con percorso definito e ritmo da grande evento: carri, gruppi a piedi e musica lungo le vie principali, con partenza facile da raggiungere anche per chi arriva in auto.
Fara in Sabina – Canneto (RI) – “Carnevale 2026 nei borghi di Fara in Sabina” (festa tradizionale)
Luogo: Canneto (frazione del Comune di Fara in Sabina)
Quando: domenica 15 febbraio ore 14:30
Un Carnevale diffuso che quel giorno si concentra sui più piccoli: animazione e carri in una dimensione di frazione, con atmosfera più raccolta e meno caotica della città.
Poggio Mirteto (RI) – “162° Carnevalone Poggiano” (festa tradizionale + stand)
Luogo: Piazza Martiri della Libertà 40, Poggio Mirteto
Quando: domenica 15 febbraio 11:00–23:00 (momenti clou: ingresso del Re in piazza, sfilate e chiusura serale)
È uno dei Carnevali storici più noti in Sabina: la giornata è scandita da appuntamenti precisi, con stand gastronomici e un finale che mantiene la tradizione.
Viterbo e Provincia: la Tuscia “di Carnevale”, con corse, cortei e serate a tema
Ronciglione (VT) – “Carnevale di Ronciglione” (Corso di Gala) (festa tradizionale)
Luogo: centro storico di Ronciglione.
Quando: domenica 15 febbraio: 11:00 artisti di strada, 12:00 street food, 15:00 parata storica, 15:45 Corso di Gala
Se vuoi una giornata piena, Ronciglione è quasi una certezza: parata storica, grandi sfilate e la parte gastronomica che rende l’esperienza più completa.
Sutri (VT) – “Antico Carnevale Sutrino” (festa tradizionale)
Luogo: partenza da Via Fausto Coppi
Quando: domenica 15 febbraio dalle 15:00
Per chi ama i borghi: Sutri offre un Carnevale con partenza definita e atmosfera da centro storico, con il vantaggio di poter abbinare la giornata a una visita al paese.
Tarquinia (VT) – “A Tarquinia non solo coriandoli!!!” (festa tradizionale)
Luogo: Piazza Giacomo Matteotti 6, Tarquinia
Quando: domenica 15 febbraio.
La scelta giusta se vuoi unire festa e mare d’inverno: il Carnevale qui è pensato nel cuore del centro, a due passi dal litorale e dai percorsi archeologici della zona.
Monte Romano (VT) – “Carnevale tra tradizioni e sapori della Maremma laziale” (evento enogastronomico)
Luogo: Campeggio Villaggio Tuscia Tirrenica, Monte Romano
Quando: sabato 14 febbraio dalle 20:30
Una serata a tema con cena: è l’opzione migliore se cerchi un Carnevale “da tavola”, con sapori della zona e un contesto più conviviale rispetto alle sfilate pomeridiane.
Sabato 14 e Domenica 15 febbraio: cinque province, mille modi di vivere il Lazio
Questo weekend di metà febbraio è il classico bivio laziale: puoi scegliere la piazza di un paese dove il Carnevale è ancora un rito, oppure una sala da concerto e un teatro in città, o ancora un lungomare d’inverno con una sfilata che porta colore dove di solito c’è silenzio. La cosa bella è che, nel raggio di pochi chilometri, cambia tutto: ritmo, sapori, paesaggi. Ed è proprio lì che vale la pena puntare, scegliendo un territorio e lasciando che il resto venga da sé.