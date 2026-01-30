Weekend Roma e Lazio 31 gennaio–1 febbraio 2026: sagre d’inverno, mostre, teatro e carnevale

Un weekend che profuma di inverno vero: piazze che tornano a riempirsi, chiese che aprono le porte per un concerto, palazzi storici che ospitano mostre attese, teatri con il “tutto esaurito” nell’aria. Nel Lazio, sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 si gioca su due registri: la voglia di uscire (anche solo per un pomeriggio) e il bisogno di scegliere bene, con appuntamenti concreti, orari chiari e luoghi precisi. Ecco una guida pensata per decidere davvero dove andare, provincia per provincia.

Eventi nel Lazio nel weekend 31 gennaio–1 febbraio 2026: la guida per province

Roma e Provincia

Roma – “Tesori dei Faraoni”

Alle Scuderie del Quirinale (Via XXIV Maggio 16), sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio: una grande mostra che porta in pieno centro un racconto potente sull’Egitto antico, con reperti e narrazione museale di respiro internazionale. È la scelta giusta se vuoi un’uscita “da Capitale” senza improvvisare.

Roma – “MOVIE ICONS. Oggetti originali dai set di Hollywood”

Al WeGil (Largo Ascianghi 5), aperta tutti i giorni 10:00–19:00: nel weekend è perfetta anche per chi arriva con ragazzi o per chi vuole un’esperienza leggera ma piena di dettagli, con oggetti di scena originali e un percorso che parla di cinema “tangibile”, non solo di nostalgia.

Roma – Domenica 1 febbraio: ingresso gratuito nei Musei in Comune

Domenica 1 febbraio ingresso gratuito nei musei civici e siti archeologici di Roma, con un elenco ampio che include, fra gli altri, Musei Capitolini, Mercati di Traiano, Ara Pacis, Centrale Montemartini, Museo di Roma a Palazzo Braschi e altri poli del sistema. È un'opzione "intelligente": scegli un solo museo (o un'area) e costruisci attorno il resto della giornata.

Roma – “Beviamoci Sud”

Al The Westin Excelsior Rome (Via Vittorio Veneto 125), sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio: un weekend dedicato ai vini e ai sapori del Sud, con formula da festival/degustazione che funziona bene se vuoi un pomeriggio conviviale ma curato, in una location centrale e comoda.

Sant’Oreste – Rassegna artistica “Punto di arrivo nel nuovo mondo: di Pace”

In Piazza Cavalieri Caccia 10, fino a domenica 1 febbraio: una rassegna che nasce in ambito accademico e porta in un borgo alle porte di Roma un progetto espositivo con un taglio contemporaneo e didattico, ideale se vuoi unire passeggiata e cultura senza restare in città.

Frosinone e Provincia

Frosinone – “Il berretto a sonagli”

Al Teatro Vittoria (Via Giovanni Amendola 3), sabato 31 gennaio ore 21:00: Pirandello in una serata da stagione “importante”, nel cuore del capoluogo. È la scelta giusta se cerchi un sabato sera con un titolo che regge la scena e lascia qualcosa anche dopo il sipario.

Pontecorvo – 74ª edizione del Carnevale Storico

Domenica 1 febbraio, dalle 11:00 a tarda sera: apertura della 74ª edizione con la giornata più “di famiglia”, fatta di sfilata dei carretti (le creazioni dei bambini), pranzo collettivo, musica e animazione. È un carnevale che si vive bene anche senza restare fino a sera: arrivi per l’avvio, ti godi l’atmosfera e riparti senza stress.

Latina e Provincia

Sermoneta – Feste della Polenta 2026, borgata Tufette

Domenica 1 febbraio a Tufette, presso la Chiesa N.S. di Lourdes: ore 11:00 Santa Messa, ore 12:00 benedizione e poi distribuzione della polenta. È l’appuntamento perfetto se vuoi una domenica semplice, calda, legata al territorio e alle sue comunità.

San Felice Circeo – VI Edizione “Maratona Maga Circe”

Da venerdì 30 gennaio a domenica 1 febbraio: un fine settimana che porta movimento e pubblico in uno dei luoghi più iconici della provincia, con un’atmosfera particolare anche per chi non corre (e vuole solo respirare mare d’inverno e seguire la manifestazione).

Latina – “Street Spirit Nicolosi”

Nel quartiere Nicolosi, appuntamento che porta la street photography dentro un contesto urbano reale: un'idea interessante per chi cerca cultura "vicina" e contemporanea, con mostra e iniziative collegate nel periodo del festival.

Formia – “Famiglie a Teatro”

Al Piccolo Teatro Iqbal Masih (Via Vitruvio 190), domenica 1 febbraio dalle 17:30: un pomeriggio pensato per i più giovani (e per chi li accompagna) con teatro e fiabe, un modo concreto per chiudere la domenica senza rientrare tardi.

Rieti e Provincia

Rieti – “Miró, Il giardino delle meraviglie”

A Palazzo Dosi, Piazza Vittorio Emanuele II 13: nel weekend la mostra è visitabile con orari molto pratici, sabato e domenica 10:00–13:00 e 16:00–20:00, con ingresso libero. Un’occasione rara per vedere un nucleo ampio di opere e per riscoprire il centro storico con un obiettivo preciso.

Rieti – “Cavalli Infiocchettati”

Domenica 1 febbraio il momento culminante di una tradizione cittadina: appuntamento con la sfilata legata alla benedizione e alla memoria popolare del rapporto fra città e animali da lavoro. Base indicata in area centrale, con riferimento anche al Centro Commerciale Perseo per le attività collaterali.

Fiamignano – “I Sabato del Villaggio”

In Piazza G. D’Annunzio 2, sabato 31 gennaio 17:00–20:00: parte la nuova stagione con i Menestrelli del Cicolano, fra musica e storia locale. È l’uscita giusta se cerchi un evento raccolto, fatto bene, con un’identità precisa.

Fara in Sabina – Carnevale diffuso, tappa di Passo Corese

Domenica 1 febbraio a Passo Corese: ore 12:00 apertura stand gastronomici, ore 12:30 intrattenimento, ore 14:00 sfilata dei carri allegorici. È una soluzione concreta per chi vuole il carnevale con servizi e tempi chiari, senza puntare tutto sulla sera.

Cittaducale – Santa Rufina, Carnevale Santarofinaro

Domenica 1 febbraio, 14:00–19:00, con avvio del corso mascherato alle 14:30: punto di riferimento Corso Mazzini 111. Percorso indicato su più vie della frazione, con carri, gruppi e musica: un carnevale “di paese” nel senso migliore, partecipato e riconoscibile.

Viterbo e Provincia

Viterbo – Concerto per la Giornata per la Vita

Domenica 1 febbraio ore 17:00, nella Chiesa di S. Maria della Verità (Piazza Crispi, riferimento in area via Filippo Ascenzi 1): concerto organistico “Inno alla Vita, Temi e Variazioni”, ingresso libero. È l’evento perfetto se vuoi un’ora di musica vera, in un luogo che amplifica ogni nota.

Vitorchiano – “Sorrisi e Sapori”

Sabato 31 gennaio a Vitorchiano: appuntamento legato alla cucina locale e al rito conviviale, in un borgo che in inverno si presta a una gita breve ma soddisfacente, soprattutto se la trasformi in pranzo/merenda e passeggiata.

Ronciglione – Carnevale

Domenica 1 febbraio 15:00–20:00, riferimento Piazza Principe di Napoli 1: il carnevale qui è un pezzo di identità cittadina, con sfilate e atmosfera da “evento storico” della Tuscia, a pochi minuti dal lago di Vico.

Sutri – Antico Carnevale Sutrino

Domenica 1 febbraio 15:00–20:00, ritrovo in area Piazza del Comune 32 (con partenza indicata da via Fausto Coppi): carri e gruppi mascherati dentro un borgo che da solo vale il viaggio, soprattutto se arrivi con un po’ di anticipo per vedere l’area archeologica e il centro.

Capranica – Carnevale

Domenica 1 febbraio 15:00–20:00, lungo Corso Francesco Petrarca 40: sfilata nel cuore del paese, comoda da seguire a piedi, con l’idea semplice (ma efficace) di un pomeriggio in piazza e una sosta “di gusto” con prodotti locali.