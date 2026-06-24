Weekend Roma e Lazio, cosa fare il 27 e 28 giugno: sagre, concerti, borghi e spettacoli

L’ultimo fine settimana di giugno porta Roma e il Lazio dentro l’estate piena, quella delle serate all’aperto, dei borghi che ritrovano riti antichi, delle piazze trasformate in sale da concerto e dei paesi dove la cucina popolare diventa un modo concreto per leggere il territorio. Sabato 27 e domenica 28 giugno 2026 il calendario regionale offre molte possibilità, dalle grandi platee romane dello Stadio Olimpico e dell’Auditorium alle feste gastronomiche della Ciociaria, dalle rievocazioni storiche della provincia di Latina ai percorsi narrati della Tuscia, fino agli appuntamenti del Reatino tra cammini, sapori e memoria locale. Una guida pensata per scegliere davvero dove andare, con eventi verificabili, luoghi precisi, orari e motivi per cui vale la pena mettersi in viaggio.

Appuntamenti nel Lazio del 27 e 28 giugno: Weekend Roma e Provincia

Roma – Tiziano Ferro in concerto

Tipologia: concerto

Luogo: Stadio Olimpico, Viale dei Gladiatori

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, ore 21:00

Il grande evento musicale del weekend romano è il doppio concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico. Due serate pensate per un pubblico ampio, con una scaletta costruita intorno ai brani più riconoscibili della sua carriera e alla dimensione corale che solo uno stadio romano può restituire. È l’appuntamento più adatto a chi cerca una serata di musica pop italiana in formato grande evento, con l’Olimpico destinato a diventare uno dei centri della vita notturna cittadina del fine settimana.

Roma – Roma Summer Fest: Laura Esquivel & Brenda Asnicar

Tipologia: concerto, festival musicale

Luogo: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea, Via Pietro de Coubertin 30

Giorno e orario: sabato 27 giugno, ore 21:00

Alla Cavea dell’Auditorium arriva una serata legata alla memoria televisiva e musicale di una generazione cresciuta con “Il mondo di Patty”. Laura Esquivel e Brenda Asnicar portano sul palco un appuntamento dal forte richiamo pop, pensato per un pubblico trasversale: giovani adulti, famiglie, fan storici e spettatori curiosi. La Cavea, in questa fase dell’estate, resta uno degli spazi più piacevoli di Roma per vivere la musica senza uscire dal cuore culturale della città.

Roma – Roma Summer Fest: Mari Froes

Tipologia: concerto, musica world

Luogo: Casa del Jazz, Viale di Porta Ardeatina 55

Giorno e orario: sabato 27 giugno, ore 21:00

Per chi cerca una serata più raccolta, la Casa del Jazz ospita Mari Froes, voce brasiliana capace di muoversi tra canzone d’autore, ritmi sudamericani e atmosfere contemporanee. Il valore dell’appuntamento sta anche nel luogo: il parco della Casa del Jazz permette di ascoltare musica dal vivo in uno spazio verde, fuori dalla pressione del traffico serale, con una proposta adatta a chi vuole un concerto elegante, non dispersivo, dentro una cornice romana molto riconoscibile.

Roma – Roma Summer Fest: Mac DeMarco

Tipologia: concerto, pop rock internazionale

Luogo: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Cavea, Via Pietro de Coubertin 30

Giorno e orario: domenica 28 giugno, ore 21:00

Domenica sera la Cavea accoglie Mac DeMarco, nome molto seguito della scena indie internazionale. È uno degli appuntamenti più interessanti per il pubblico che guarda alla musica fuori dai circuiti pop più tradizionali, con un live costruito su chitarre, scrittura obliqua e un rapporto diretto con gli spettatori. Può essere la scelta giusta per chi vuole chiudere il weekend con un concerto dal respiro internazionale senza lasciare Roma. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma – Caracalla Danza

Tipologia: spettacolo, danza

Luogo: Terme di Caracalla, Viale delle Terme di Caracalla

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, ore 20:30

Le Terme di Caracalla restano uno degli scenari più forti dell’estate romana. La rassegna dedicata alla danza permette di vivere un’esperienza diversa dal semplice spettacolo in teatro: il pubblico entra in un’area archeologica che diventa scena, con il movimento dei corpi inserito dentro una struttura monumentale. È un appuntamento indicato per chi vuole unire spettacolo, bellezza del luogo e una serata estiva nel centro di Roma.

Roma – Tutte le Vespa portano a Roma

Tipologia: raduno, evento motoristico e popolare

Luogo: Foro Italico, area di Viale dei Gladiatori

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle 10:00 alle 23:59

Il Foro Italico ospita il grande raduno dedicato alla Vespa, icona italiana che attraversa generazioni, città e immaginario popolare. L’evento è adatto anche a chi non è appassionato di motori in senso stretto, perché racconta costume, design, turismo e memoria collettiva. La lunga fascia oraria consente di scegliere tra una visita diurna, più adatta alle famiglie, e un passaggio serale, quando l’area diventa punto di incontro per curiosi, collezionisti e appassionati. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma – Bud Spencer Tribute

Tipologia: evento spettacolare, cinema, intrattenimento

Luogo: Cinecittà World, Via Irina Alberti

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle 10:30 alle 19:00

Cinecittà World dedica tre giornate all’immaginario di Bud Spencer, con un programma pensato per chi ama il cinema popolare, le scene d’azione, gli stuntman e l’intrattenimento familiare. Nel weekend l’appuntamento può diventare una gita completa, soprattutto per famiglie con bambini e per chi cerca un evento leggero, riconoscibile, legato a un personaggio che continua a parlare a pubblici molto diversi.

Civitavecchia – Civitavecchia Street Food

Tipologia: evento enogastronomico, street food

Luogo: Viale Giuseppe Garibaldi

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamento in programma nel fine settimana

Sul lungomare di Civitavecchia il cibo di strada diventa il centro della passeggiata serale. La cornice di Viale Garibaldi rende l’appuntamento adatto a chi vuole unire mare, cena informale e atmosfera estiva. È una scelta pratica anche per chi parte da Roma o dai comuni della costa nord: si arriva per mangiare qualcosa di diverso, restare all’aperto e vivere una serata senza la rigidità di un evento al chiuso.

Valmontone – Sagra della Lumaca

Tipologia: sagra, tradizione gastronomica

Luogo: Valmontone, area cittadina della manifestazione

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamento in programma nel fine settimana

La Sagra della Lumaca porta a Valmontone una cucina identitaria, legata alla tradizione popolare e al gusto delle feste di paese. È un appuntamento da scegliere se si cerca una serata meno metropolitana, con piatti tipici, tavolate, socialità e una dimensione locale ancora molto riconoscibile. Per i lettori del Quotidiano del Lazio è anche una delle mete più comode lungo l’asse Casilina-A1.

Sagre, sapori e rievocazioni nel weekend: Weekend Frosinone e Provincia

Collepardo – Saperi & Sapori, Fiera Regionale delle Eccellenze del Lazio

Tipologia: evento enogastronomico, artigianato, cultura del territorio

Luogo: Giardini Oreste Cicalé, Piazza L. Liberatori 1

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle 08:00 alle 18:00

Collepardo diventa per due giorni una vetrina delle eccellenze laziali, con produttori, artigiani, degustazioni, show cooking e mestieri tradizionali. Il paese, incastonato nell’area dei Monti Ernici e vicino alla Certosa di Trisulti, aggiunge al programma il valore del contesto: non è solo una fiera del gusto, ma un’occasione per scoprire un borgo che conserva un rapporto forte con natura, spiritualità e cucina locale. È una meta consigliata a chi vuole costruire una giornata intera fuori porta. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Castrocielo – Sagra degli Gnocchi al sugo di gallo, funghi e salsiccia

Tipologia: sagra gastronomica

Luogo: Piazza Salvo D’Acquisto, località Strada Romana

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, dalle 19:30 alle 23:30

A Castrocielo il fine settimana profuma di gnocchi fatti a mano, sugo di gallo, funghi e salsiccia. La sagra è una di quelle occasioni in cui la cucina diventa racconto familiare e territoriale: non un assaggio qualsiasi, ma un piatto robusto, popolare, pensato per una serata di festa. L’orario serale la rende perfetta per chi vuole arrivare dopo il caldo del giorno e fermarsi a cena in un contesto informale.

Aquino – Festa Medievale “Storie e Delizie”

Tipologia: rievocazione storica, festa popolare, enogastronomia

Luogo: centro storico e area della Chiesa Madonna della Libera

Giorno e orario: sabato 27 giugno dalle 10:30; domenica 28 giugno con programma nel centro storico

Aquino propone un weekend che unisce racconto storico, archeologia, prodotti locali e atmosfera medievale. Sabato mattina l’avvio è fissato alla Chiesa della Madonna della Libera, con inaugurazione e incontri dedicati alla Via Latina e all’itinerario archeoagricolo. La festa vale la visita perché mette insieme monumenti, rievocazione, sapori e partecipazione del centro storico, offrendo una lettura viva di un territorio che ha radici antiche e una forte identità ciociara.

Settefrati – Festa del Bosco con rievocazione medievale

Tipologia: festa tradizionale, rievocazione, sagra

Luogo: partenza da Piazza Colle e arrivo a Piazza Municipio

Giorno e orario: sabato 27 giugno, dalle 18:00

A Settefrati la Festa del Bosco porta in strada il corteo storico con la partecipazione delle comunità del territorio e dei figuranti. La sfilata parte da Piazza Colle e attraversa il paese fino a Piazza Municipio, trasformando il borgo in un percorso narrativo. È un appuntamento adatto a chi ama le feste in cui la tradizione non resta ferma su un palco, ma cammina tra le case, le piazze e le persone.

Pastena – Mortadella Party

Tipologia: evento enogastronomico

Luogo: Piazza Porta Roma

Giorno e orario: sabato 27 giugno, dalle 19:00 alle 23:00

Pastena dedica la serata alla mortadella, protagonista di un evento gastronomico semplice e popolare. La piazza diventa il luogo dell’incontro, con tavoli, sapori immediati e il clima tipico delle feste di paese. È una meta indicata per chi vuole una serata senza formalità, dentro un borgo della provincia di Frosinone che merita anche una passeggiata prima di cena.

Cultura, palî e mare nel fine settimana laziale: Weekend Latina e Provincia

Itri – Itri Street Festival

Tipologia: festival urbano, sport, musica, arti di strada

Luogo: campetto asfaltato di Via Eduardo De Filippo; riferimento cittadino Piazza Umberto I

Giorno e orario: sabato 27 giugno, dalle 09:30 alle 22:00

Itri ospita una giornata molto varia, costruita intorno a skate, roller, basket, hip hop, fumetto, creatività e musica. È un evento dal taglio giovane, ma non esclusivo: può interessare famiglie, ragazzi e chi vuole vedere un borgo del sud pontino in una veste più contemporanea. Il valore sta nel mescolare sport urbano e socialità locale, portando attività diverse in uno spazio vissuto dal paese.

Priverno – Palio del Tributo

Tipologia: rievocazione storica, tradizione popolare

Luogo: Piazza Giovanni XXIII e centro storico

Giorno e orario: sabato 27 giugno, dalle 19:00 alle 22:00

Priverno entra nel vivo del Palio del Tributo, manifestazione che richiama la storia della città e la competizione tra le antiche Porte. Costumi, cavalieri, musiche, cerimonie e corsa all’anello creano un clima rinascimentale che coinvolge il centro storico. È un appuntamento consigliato a chi cerca una festa scenografica, con un radicamento forte nella memoria locale e una partecipazione cittadina ben visibile.

Cori – Carosello Storico dei Rioni, Palio della Madonna del Soccorso

Tipologia: rievocazione storica, palio, festa tradizionale

Luogo: Piazza Signina e centro storico

Giorno e orario: domenica 28 giugno, dalle 17:30

Cori offre uno degli appuntamenti più intensi del weekend pontino. Il Palio della Madonna del Soccorso, preceduto dal corteo in costume rinascimentale, porta in scena la Corsa all’Anello, prova di abilità e precisione dei cavalieri. Le taverne rionali aperte nei weekend completano l’esperienza, rendendo la visita interessante anche sul piano gastronomico. È una meta adatta a chi vuole vedere una tradizione storica ancora molto sentita.

Sperlonga – Sapori di Mare

Tipologia: evento enogastronomico, festa marinara

Luogo: Sperlonga, area della manifestazione

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamento in programma nel fine settimana

Sperlonga aggiunge alla forza del paesaggio un appuntamento dedicato ai sapori del mare. La scelta è ideale per chi vuole costruire una giornata tra spiaggia, passeggiata nel borgo e cena o degustazione legata alla cucina marinara. In un fine settimana di inizio estate, il valore dell’evento sta proprio nell’incontro tra tavola, costa e centro storico, con una delle località più suggestive della provincia di Latina.

Cammini, infiorate e feste popolari: Weekend Rieti e Provincia

Labro, Cantalice, Poggio Bustone e Rivodutri – Terre d’Acqua, Pietra e Cammini

Tipologia: festival diffuso, cammini, enogastronomia, osservazioni astronomiche

Luogo: comuni del Montepiano Reatino; riferimento Labro, Via Giuseppe Garibaldi 11

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, programma giornaliero diffuso

Il festival del Montepiano Reatino chiude il mese con un fine settimana dedicato a sapori, cielo e paesaggio. Tra Cantalice, Poggio Bustone e Rivodutri sono previsti show cooking, mercati della terra, osservazioni astronomiche guidate, iniziative dedicate alla porchetta e il “Banchetto dell’acqua”. È l’appuntamento più adatto a chi vuole unire cammino lento, borghi francescani, prodotti locali e una visione più naturale del weekend.

Poggio Moiano – Infiorata Artistica del Sacro Cuore

Tipologia: infiorata, tradizione religiosa e popolare

Luogo: vie e centro cittadino di Poggio Moiano

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamento in programma nel fine settimana

Poggio Moiano porta avanti una tradizione che unisce devozione, manualità e senso estetico. L’infiorata è una forma di arte effimera: si prepara con pazienza, si osserva camminando, si consuma nel tempo breve della festa. Vale la visita per chi ama le tradizioni capaci di trasformare le strade in un percorso visivo, con composizioni floreali che richiedono lavoro collettivo e cura del dettaglio.

Leonessa – Palio del Velluto

Tipologia: rievocazione storica, festa tradizionale

Luogo: centro storico di Leonessa

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, manifestazione in programma nel weekend

Leonessa ospita il Palio del Velluto, una delle rievocazioni più note del Reatino. Il centro storico diventa scenario per costumi, cortei, giochi e momenti legati alla memoria cittadina. È una destinazione ideale per chi vuole salire in quota, cercare temperature più miti e vivere una festa storica dentro un borgo che conserva un impianto urbano di grande fascino.

Canneto Sabino – Festa della Birra

Tipologia: festa popolare, musica, gastronomia

Luogo: Canneto Sabino

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamento in programma nel fine settimana

A Canneto Sabino il weekend prende una direzione più conviviale, con la Festa della Birra. È una scelta semplice per chi cerca una serata informale nella Sabina, tra musica, tavoli all’aperto e socialità. Può essere inserita in un itinerario più ampio tra oliveti, borghi e strade interne del Reatino.

Pietraforte – Sagra del Tartufo

Tipologia: sagra gastronomica

Luogo: Pietraforte, frazione del Reatino

Giorno e orario: domenica 28 giugno, appuntamento in programma nella giornata

La Sagra del Tartufo a Pietraforte porta l’attenzione su uno dei prodotti più riconoscibili delle aree interne. È l’evento giusto per chi vuole una domenica di sapori intensi e cucina territoriale, lontano dai circuiti più affollati. Il tartufo diventa il motivo per scoprire un luogo piccolo, dove la festa conserva una dimensione di prossimità.

Borghi, musei e passeggiate nella Tuscia: Weekend Viterbo e Provincia

Vitorchiano – Borghi, Castelli e Parchi dei Cimini: viaggio nel territorio attraverso le tradizioni

Tipologia: rassegna culturale, passeggiata-racconto, degustazioni

Luogo: Vitorchiano, Piazza Sant’Agnese 16 e centro storico

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamenti nel borgo

Vitorchiano apre il percorso culturale dedicato ai comuni dei Cimini, con passeggiate-racconto tra memoria locale, tradizioni, paesaggi e prodotti tipici. L’iniziativa è pensata per chi ama conoscere i borghi camminando, ascoltando storie e leggende, incontrando attori, musicisti, studiosi e testimoni del territorio. Le degustazioni finali rendono la visita completa, con un passaggio naturale dalla narrazione alla tavola.

Valentano – Tra Meraviglia e Risonanza

Tipologia: visita narrata, evento museale, cultura

Luogo: Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese, Piazza Cavour 1

Giorno e orario: sabato 27 giugno, ore 17:00

Valentano celebra i trent’anni del Museo della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese con una passeggiata-racconto che porta il pubblico nei luoghi meno visibili dell’istituzione. L’appuntamento permette di entrare nel lavoro quotidiano del museo, scoprendo allestimenti, ricerche e relazioni con il territorio. È una proposta adatta a chi cerca un’esperienza culturale più intima, fuori dalla visita tradizionale.

Vetralla – Passeggiate d’epoca

Tipologia: visita guidata in costume, rievocazione, turismo culturale

Luogo: centro storico di Vetralla, riferimento Via Cassia 157

Giorno e orario: domenica 28 giugno, dalle 10:30 alle 13:00

A Vetralla la domenica mattina si può attraversare il centro storico vestendo abiti ottocenteschi, accompagnati da una guida italo-inglese. La formula è originale perché coinvolge direttamente i partecipanti: non si osserva soltanto una rievocazione, la si indossa. È un appuntamento adatto anche alle famiglie, con il vantaggio di svolgersi nella fascia mattutina, prima delle ore più calde.

Fabrica di Roma – Sagra della zucchina in fiore e Festa dei Santi Patroni di Faleri

Tipologia: sagra, festa patronale, gastronomia

Luogo: Faleri, territorio comunale di Fabrica di Roma

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamento in programma nel fine settimana

La zucchina in fiore è uno di quei prodotti che raccontano bene l’estate laziale: cucina semplice, stagionale, legata agli orti e alle ricette familiari. A Faleri la sagra si intreccia con la festa patronale, creando un appuntamento che tiene insieme tavola, devozione e incontro locale. È una meta interessante per chi vuole restare nella Tuscia meridionale e scegliere una festa di paese dal sapore netto.

Monterosi – Festa della Birra

Tipologia: festa popolare, musica, gastronomia

Luogo: Monterosi

Giorno e orario: sabato 27 e domenica 28 giugno, appuntamento in programma nel fine settimana

Monterosi propone un weekend informale, adatto a chi vuole fermarsi a cena o passare una serata tra musica e convivialità. La posizione, lungo una direttrice molto frequentata tra Roma e Viterbo, rende l’evento comodo anche per chi rientra da una gita nella Tuscia o dal lago di Bracciano.

Ischia di Castro – “L’importanza di essere bella”

Tipologia: spettacolo, teatro

Luogo: Ischia di Castro

Giorno e orario: domenica 28 giugno, appuntamento in programma nella giornata

Ischia di Castro inserisce nel calendario del weekend una proposta teatrale che arricchisce l’offerta della Tuscia oltre le sagre e le feste di piazza. È una destinazione adatta a chi cerca un borgo meno battuto e vuole associare la visita del paese a uno spettacolo serale o pomeridiano, dentro una domenica lenta, lontana dalle mete più affollate.

Roma richiama con i grandi concerti e gli spazi monumentali dell’estate culturale, la Ciociaria risponde con sagre robuste e rievocazioni, il Pontino intreccia mare, palii e festival urbani, il Reatino propone cammini e tradizioni di quota, la Tuscia apre musei, borghi e percorsi narrati. La scelta migliore dipende dal tempo che si vuole dare alla giornata: una sera sotto palco, una cena in piazza, una passeggiata in costume, un corteo storico, una strada verso un borgo. In questo fine giugno il Lazio offre molte porte d’ingresso, tutte abbastanza concrete da diventare una partenza.