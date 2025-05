Weekend Roma e Lazio, da venerdì 30 maggio a domenica 1 giugno 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Ecco una panoramica dettagliata degli eventi in programma nel Lazio durante il weekend di venerdì 30 maggio, sabato 31 maggio e domenica 1° giugno 2025, suddivisi per provincia: LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma e Provincia

Sagre e Tradizioni

97ª Sagra delle Cerase a Palombara Sabina : dal 30 maggio al 2 giugno, celebrazione della ciliegia locale con stand gastronomici, musica e mercatini artigianali.

: dal 30 maggio al 2 giugno, celebrazione della ciliegia locale con stand gastronomici, musica e mercatini artigianali. Sagra delle Fragole di Carchitti a Palestrina: degustazioni e intrattenimento dedicati alle fragole.

Arte e Cultura

Open House Roma : fino al 1° giugno, oltre 220 luoghi della Capitale aperti gratuitamente al pubblico.

: fino al 1° giugno, oltre 220 luoghi della Capitale aperti gratuitamente al pubblico. Mostra di Edvard Munch al Palazzo Bonaparte: la più grande retrospettiva mai realizzata in Italia sul maestro norvegese.

Spettacoli

Cirque du Soleil con “Alegría”: spettacoli straordinari in scena a Roma.

Frosinone e Provincia

Sagre e Feste

Festeggiamenti per Santa Barbara a Fontana Liri : dal 30 maggio al 1° giugno, celebrazioni civili e religiose con processioni, musica e fuochi d’artificio.

: dal 30 maggio al 1° giugno, celebrazioni civili e religiose con processioni, musica e fuochi d’artificio. Maggio 2025 a Sora: un ricco calendario di eventi culturali, artistici e tradizionali per tutto il mese.

Cultura e Spettacoli

Cassino Fantastica: il 31 maggio e 1° giugno, festival dedicato al fumetto, al gioco e all’animazione.

Latina e Provincia

Sagre e Tradizioni

50ª Sagra delle Ciliegie a Maenza : dal 30 maggio al 1° giugno, tre giorni di festa con prodotti tipici, musica e intrattenimento.

: dal 30 maggio al 1° giugno, tre giorni di festa con prodotti tipici, musica e intrattenimento. Il Maggio Sermonetano a Sermoneta: eventi culturali e artistici per celebrare la primavera.

Arte e Cultura

Francesca di Priverno e il racconto delle sue storie: il 30 maggio, narrazione teatrale nel centro storico di Priverno.

Rieti e Provincia

Sagre e Feste

Pizza Sotto le Stelle a Poggio Nativo : il 1° giugno, serata gastronomica con degustazioni di pizza e musica dal vivo.

: il 1° giugno, serata gastronomica con degustazioni di pizza e musica dal vivo. Sabina Jazz Festival a Montopoli di Sabina: dal 30 maggio al 1° giugno, concerti jazz in diverse location del paese.

Arte e Cultura

Claudio Brizi e gli ottoni dell’Accademia Brass Quintet a Rieti: il 31 maggio, concerto di musica classica presso il Teatro Flavio Vespasiano.

Viterbo e Provincia

Sagre e Tradizioni

Peperino in Fiore a Vitorchiano : il borgo si trasforma in un giardino fiorito con esposizioni di piante, artigianato e degustazioni di prodotti locali.

: il borgo si trasforma in un giardino fiorito con esposizioni di piante, artigianato e degustazioni di prodotti locali. La Tuscia in Fiore a Villa San Giovanni in Tuscia: mostra mercato di piante e fiori con eventi collaterali.

Arte e Cultura

Assaggi – Salone dell’enogastronomia laziale a Viterbo : degustazioni e incontri con produttori locali.

: degustazioni e incontri con produttori locali. I Ludi Borgiani a Civita Castellana: rievocazione storica con cortei e giochi medieval.

Questo fine settimana, il Lazio offre un'ampia gamma di eventi per tutti i gusti. Che siate appassionati di arte, amanti della buona cucina o in cerca di esperienze culturali, troverete sicuramente l'appuntamento che fa per voi.

