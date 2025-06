Weekend Roma e Lazio, da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Il primo weekend di giugno 2025 nel Lazio si preannuncia ricco di eventi che celebrano la cultura, le tradizioni e l’enogastronomia della regione. Dalle sagre di paese alle manifestazioni culturali, ecco una selezione degli appuntamenti imperdibili in programma dal 6 all’8 giugno.

Sagre e tradizioni: i sapori autentici del Lazio

Sagra delle Cerase a Palombara Sabina (RM)

Dal 30 maggio all'8 giugno, Palombara Sabina ospita la tradizionale Sagra delle Cerase, un evento che celebra le ciliegie locali con degustazioni, musica e spettacoli.

Sagra delle Ciliegie a Maenza (LT)

Il 6 e 7 giugno, Maenza festeggia le sue ciliegie con una sagra che offre stand gastronomici, musica dal vivo e attività per tutta la famiglia.

Sagra del Pesce a Fiumicino (RM)

Dal 6 all’8 giugno, Fiumicino propone la Sagra del Pesce, un appuntamento che unisce la tradizione marinara a momenti di intrattenimento e convivialità.

Sagra della Porchetta a Rignano Flaminio (RM)

Il 7 e 8 giugno, Rignano Flaminio celebra la porchetta con una sagra che offre degustazioni, musica e intrattenimento per grandi e piccini.

Cultura e spettacoli: eventi da non perdere

Notte delle Lanterne a Vasanello (VT)

Sabato 7 giugno, Vasanello si illumina con la Notte delle Lanterne, un evento che trasforma il centro storico in un percorso di luci, musica e prodotti tipici locali.

Francigena Lazio Festival a Campagnano di Roma (RM)

Il 6 giugno, Campagnano di Roma ospita una tappa del Francigena Lazio Festival, con eventi culturali, musica e degustazioni lungo l’antico percorso della Via Francigena.

“Signorina, io devo salire. Lei che fa?” a Roma

Dal 5 all’8 giugno, Roma presenta la commedia “Signorina, io devo salire. Lei che fa?”, uno spettacolo che promette risate e riflessioni.

Mercatini e fiere: shopping e artigianato locale

Campagna Amica a Frosinone

Sabato 7 giugno, Frosinone ospita il mercato di Campagna Amica, dove è possibile acquistare prodotti agricoli a km zero direttamente dai produttori locali.

Campagna Amica a Viterbo

Sempre il 7 giugno, Viterbo propone il mercato di Campagna Amica, un'occasione per scoprire e acquistare le eccellenze agroalimentari del territorio.

Eventi per famiglie: divertimento assicurato

Pompieropoli ad Arpino (FR)

Sabato 7 giugno, Arpino organizza “Pompieropoli”, un evento dedicato ai bambini che potranno vivere l’esperienza di essere pompieri per un giorno, con attività ludiche e didattiche.

Questo fine settimana nel Lazio offre un'ampia gamma di eventi per tutti i gusti: dalle sagre tradizionali alle manifestazioni culturali, dai mercatini ai momenti di svago per le famiglie. Un'occasione perfetta per scoprire le bellezze e le tradizioni della regione.

