Weekend Roma e Lazio sabato 7 e domenica 8 febbraio 2026: sagre d’inverno, Carnevali e cultura

Roma e Provincia: festa, mostre e maschere sul litorale e nei borghi

Roma (Trastevere) – “MOVIE ICONS, oggetti originali da Hollywood”

Tipologia: mostra

Luogo: WeGil, Largo Ascianghi 5

Giorni e orari: sabato 7 e domenica 8, 10:00–19:00

Perché vale: non è la solita esposizione “da foto e via”: il percorso ruota intorno a memorabilia autentici e all’idea di come il cinema costruisce immaginari, con un taglio adatto anche a famiglie e curiosi.

Roma (zona ovest) – “Music Day, la fiera del disco”

Tipologia: fiera/mercato culturale (collezionismo musicale)

Luogo: Hotel Mercure Roma West

Giorni e orari: sabato 7 e domenica 8, 10:00–18:00

Roma (Parioli) – Teatro in Auditorium: “La Commedia Divina” (Teatro Patologico)

Tipologia: spettacolo teatrale

Luogo: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Sala Petrassi

Giorno e orario: domenica 8, ore 18:00

Perché vale: un’idea di teatro che lavora sul corpo e sulla voce, perfetta se volete chiudere la domenica con qualcosa che resta addosso più di un semplice intrattenimento.

Anzio – “Anzio in Maschera tra mito, mare e cinema”

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale)

Luogo: partenza da Via del Faro, arrivo in Piazza Garibaldi (parata); Piazza Garibaldi per le attività del giorno dopo

Giorni e orari: sabato 7 dalle ore 15 (parata d’apertura); domenica 8 dalle ore 10 (Carnival Run in maschera)

Perché vale: è il Carnevale che si fa “in movimento”, con il mare a due passi e una regia urbana che punta su sfilate, costumi e set allestiti come fossero scene di un film.

Palestrina – “Carnevale Storico Prenestino” (inaugurazione)

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale)

Luogo: centro storico

Giorno e orario: domenica 8, dalle ore 15:00 (avvio della festa)

San Vito Romano – Carnevale (prima sfilata) e avvicinamento alla Sagra dei broccoletti

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale) / iniziativa enogastronomica collegata

Luogo: vie del paese (sfilata dei carri)

Giorno: domenica 8 (prima sfilata)

Perché vale: qui il calendario è costruito per arrivare al weekend successivo, quando la tradizione gastronomica diventa protagonista: andarci l’8 significa vedere l’inizio, respirare l’attesa e capire il ritmo vero del paese.

Frosinone e Provincia: Ciociaria in maschera e una serata dedicata allo sport

Fiuggi – “Gran Galà del Ciclismo Ciociaro 2026”

Tipologia: evento/spettacolo

Luogo: Teatro Comunale di Fiuggi

Giorno e orario: sabato 7, dalle ore 16:00

Perché vale: non serve essere “malati di bici”: è una serata che racconta un territorio attraverso le sue società sportive, i giovani, i volontari e le storie di chi si allena quando fa freddo davvero.

Frosinone – “Carnevale di Frosinone e Festa della Radeca” (cerimonia inaugurale)

Tipologia: festa tradizionale

Luogo: Palazzo Munari (sede comunale)

Giorno e orario: domenica 8, ore 11:30

Perché vale: la Radeca non è un dettaglio folkloristico: è un simbolo identitario che tiene insieme storia cittadina e ritualità popolare. Se volete capire “che cosa significa Carnevale” qui, questa è la porta d’ingresso.

Pontecorvo – “Carnevale Storico” (sfilata dei carri allegorici)

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale)

Luogo: vie cittadine (sfilata)

Giorno: domenica 8 (sfilata prevista)

Perché vale: per chi cerca i carri “importanti”, costruiti con la grammatica della cartapesta e dell’artigianato locale, in una cittadina che vive questo appuntamento come un vero calendario civile.

Latina e Provincia: polenta, piazze piene e pomeriggi da Carnevale

Latina – “Carnevale Pontino 2026”

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale)

Luogo: Piazza del Popolo

Giorni e orari: sabato 7 dalle 14:30 (sfilata dei carri, musica e spettacoli); domenica 8 dalle 15:30 (animazione, cosplay, spettacoli e musica)

Perché vale: è il Carnevale “da centro città”, con un programma pensato per farvi scegliere: il sabato più classico, la domenica più pop e contemporanea.

Sermoneta (Pontenuovo) – “Sagra e feste della Polenta 2026”

Tipologia: evento enogastronomico/tradizione locale

Luogo: Pontenuovo, area Chiesa di San Tommaso d’Aquino

Giorno: domenica 8 (iniziativa di borgata; programma ufficiale sul sito comunale)

Perché vale: è una di quelle giornate in cui si capisce cosa vuol dire “festa di borgata”: benedizione, distribuzione, tavoli semplici e conversazioni lente. La polenta qui non è contorno: è rito.

Rieti e Provincia: Sabina di carri artigianali, mercatini e carnevali di paese

Rieti (Villa Reatina) – Carnevale di quartiere

Tipologia: festa tradizionale (sfilata)

Luogo: raduno fronte Parrocchia San Giovanni Bosco

Giorno e orario: sabato 7, ore 14:30 (inizio sfilata)

Perché vale: è il Carnevale vicino, quello fatto per stare in strada con i bambini e con i nonni, con carri e gruppi a piedi che hanno l’orgoglio delle cose costruite in casa.

Fara in Sabina (Talocci) – “39° Carnevale Talocciano”

Tipologia: festa tradizionale con area food

Luogo: Talocci (iniziative in paese; avvio attività e stand)

Giorno e orari: domenica 8: dalle 11:30 intrattenimento; ore 12:00 apertura stand gastronomici; ore 14:00 sfilata dei carri

Perché vale: qui il Carnevale è “a tappe”, e si vive dall’ora di pranzo: un modo perfetto per trasformare la domenica in una piccola gita sabina, senza corse.

Contigliano – Carnevale nel borgo

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale)

Luogo: centro del paese (appuntamento cittadino)

Giorno e orario: domenica 8, ore 14:30

Perché vale: Contigliano è adatto a chi vuole un pomeriggio pieno ma “misurato”: carri, gruppi, musica e l’atmosfera raccolta di un borgo che si presta naturalmente alla festa.

Poggio Mirteto – “162° Carnevalone Poggiano” (giornata di avvio con bambini e mercatino)

Tipologia: festa tradizionale + mercatino + stand gastronomici

Luogo: Piazza Martiri della Libertà

Giorno e orari: domenica 8: apertura mercatino dalle 9:00; stand gastronomici e attività dedicate

Perché vale: è un “inizio” che funziona: si entra nel Carnevalone senza fretta, con un paese che prepara il suo tempo forte mettendo insieme mercato, cucina e famiglie.

Viterbo e Provincia: Tuscia in costume, musica sacra e teatro nei piccoli gioielli

Bolsena – “BolsenArte Winter Music Festival” (concerto gratuito “Il Quinto Elemento”)

Tipologia: musica (rassegna/festival)

Luogo: Piccolo Teatro Cavour, Largo G.B. De La Salle 3

Giorno e orario: sabato 7, ore 17:30

Perché vale: un concerto a cappella jazz al femminile, in un teatro piccolo: la combinazione ideale per chi cerca qualità e vicinanza, senza “distanza da grande evento”.

Tarquinia – Festival di musica sacra “Iubilemus Deo” (apertura)

Tipologia: concerto/musica sacra

Luogo: Duomo di Tarquinia

Giorno e orario: sabato 7, ore 18:30

Perché vale: è un appuntamento che usa la bellezza del luogo come parte dell’ascolto: coro, organo e un repertorio pensato per chi ama la musica come esperienza, non come sottofondo.

Vitorchiano – “Carnevale nel Borgo” (sfilata dei carri)

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale)

Luogo: arrivo in Piazza Umberto I (sfilata e animazione)

Giorno e orario: domenica 8, ore 15:00

Perché vale: carri spesso costruiti in cartapesta e materiali naturali, più la forza delle contrade: è la Tuscia quando decide di mostrarsi nel modo più diretto.

Civita Castellana – Carnevale storico civitonico (prima sfilata di gala)

Tipologia: festa tradizionale (sfilata carri e gruppi mascherati)

Luogo: partenza da Via Minio

Giorno e orario: domenica 8, ore 15:00

Perché vale: per chi vuole vedere un Carnevale “organizzato” con estetica da grande sfilata, ma ancora radicato nella città.

Sutri – “Antico Carnevale Sutrino” (corteo e Saltarello)

Tipologia: festa tradizionale (Carnevale)

Luogo: partenza corteo da Via Fausto Coppi (parcheggio Palestra Comunale); Saltarello in Piazza del Comune

Giorno e orari: domenica 8, ore 15:00 (corteo); ore 18:30 (Saltarello)

Perché vale: qui la tradizione non è cornice: è il centro, con il ballo popolare che chiude la giornata e mette insieme residenti e visitatori senza formalità.

Carbognano – Teatro Bianconi: “Trilussa e il vino”

Tipologia: spettacolo teatrale

Luogo: Teatro Bianconi

Giorni e orari: sabato 7 e domenica 8, ore 17:30

Perché vale: poesia e ironia romanesca, ma con una scrittura scenica che racconta un’epoca: ideale se volete un pomeriggio “al chiuso” che profuma comunque di Lazio.

Se avete voglia di scegliere davvero, questo è il fine settimana giusto: la Capitale vi dà mostre e appuntamenti solidi, mentre appena fuori i paesi mettono in campo ciò che sanno fare meglio — cucinare per tanti, costruire carri per mesi, aprire chiese e teatri come fossero salotti. Il consiglio, più che un itinerario unico, è di seguire un istinto semplice: mare e maschere sul litorale, polenta e piazze nel Pontino, cartapesta e identità in Ciociaria, Sabina “di paese”, Tuscia con un calendario pieno e preciso. Poi lasciate che sia una strada secondaria a decidere il resto.