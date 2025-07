Weekend Roma e Lazio, venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 luglio 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Il fine settimana del 11, 12 e 13 luglio 2025 si preannuncia ricco di eventi imperdibili nel Lazio, tra sagre, concerti, spettacoli teatrali e rievocazioni storiche. Ecco una selezione dei principali appuntamenti da non perdere a Roma e nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Roma e Provincia: Cultura, Musica e Tradizione

ArtigianAnzio – Anzio (RM)

Dal 11 al 13 luglio, Piazza Garibaldi ad Anzio ospita ArtigianAnzio, una mostra mercato dedicata all’artigianato e alla creatività. Artigiani locali e non solo esporranno le loro opere, offrendo un’occasione per scoprire e acquistare pezzi unici. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

ScArti di Strada – Arsoli (RM)

Dal 11 al 13 luglio, il centro storico di Arsoli ospita la XIV edizione del Festival Internazionale ScArti di Strada. Le vie del borgo si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto con performance di teatro, danza, musica e arti visive. Un’occasione unica per vivere la cultura in modo coinvolgente e partecipativo.

Strange Days Festival – Monteflavio (RM)

Dal 11 al 13 luglio, Monteflavio ospita lo Strange Days Festival, un evento che unisce musica, arte e cultura alternativa. Concerti dal vivo, mostre d’arte e performance teatrali animeranno il paese, offrendo un’esperienza immersiva nel cuore della Sabina.

Latina e Provincia: Musica, Spettacolo e Tradizione

Nino Frassica & Los Plaggers Band – Fogliano Arena, Latina

Venerdì 11 luglio, alle 21:30, la Fogliano Arena di Latina ospita Nino Frassica e la sua band per uno spettacolo che mescola musica e comicità. Un’occasione imperdibile per ridere e divertirsi con uno dei comici più amati d’Italia.

Sunset Jazz Festival – Sabaudia

L’ 11 luglio, alle 19:00, Sabaudia dà il via al Sunset Jazz Festival con il concerto di Denise King & Hammond Groovers presso lo Stabilimento La Spiaggia. Il 13 luglio, sempre alle 19:00, sarà la volta della Rick Hutton Band presso lo Stabilimento Saporetti. Entrambi gli eventi sono ad ingresso gratuito e offrono un’ottima occasione per godersi buona musica in riva al mare.

14ª Festa del Cacciatore – Priverno (LT)

Dal 11 al 13 luglio, Priverno celebra la 14ª edizione della Festa del Cacciatore a Ceriara. L’evento propone piatti tipici della tradizione venatoria, musica dal vivo e spettacoli folkloristici, offrendo un’esperienza autentica della cultura locale.

Rieti e Provincia: Arte, Cultura e Spiritualità

Suite Festa Europea della Musica – Rieti

Fino al 31 luglio, Rieti ospita la Suite della Festa Europea della Musica, un ciclo di eventi che unisce musica, spiritualità e memoria. Concerti, incontri e performance si svolgeranno nella suggestiva cornice della Chiesa di San Rufo e del Centro d’Italia, offrendo un’esperienza culturale unica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Viterbo e Provincia: Enogastronomia, Musica e Tradizione

Festa della Trebbiatura – Vitorchiano (VT)

L’11 e 12 luglio, Vitorchiano celebra la tradizione agricola con la Festa della Trebbiatura. Nel centro storico del paese, sarà possibile assistere a dimostrazioni di antiche tecniche di mietitura e trebbiatura, accompagnate da musica folkloristica e degustazioni di prodotti tipici locali.

Festa della Cannaiola – Marta (VT)

L’11 e 12 luglio, Marta celebra la Festa della Cannaiola, una manifestazione dedicata alla tradizione vitivinicola locale. Nel centro storico del paese, sarà possibile degustare i pregiati vini della zona, accompagnati da piatti tipici e musica folkloristica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Festa della Birra – Vallerano (VT)

Dal 11 al 13 luglio, Vallerano ospita la Festa della Birra, un evento che unisce buona birra, musica dal vivo e gastronomia. Nel Giardino Comunale, sarà possibile gustare diverse varietà di birra artigianale, accompagnate da piatti tipici e spettacoli musicali.

Musa Pianiano – Cellere (VT)

Dal 11 al 13 luglio, il borgo di Pianiano a Cellere ospita Musa Pianiano, un evento che unisce musica, arte e cultura. Concerti di musica classica, lirica, manouche e swing animeranno la piazza del borgo, offrendo un’esperienza culturale di alto livello.

Tutti appuntamenti che offrono un’ampia gamma di esperienze culturali, musicali e gastronomiche per tutti i gusti. Che si tratti di una passeggiata tra le bancarelle di un mercato artigianale, di una serata di jazz al tramonto o di una cena con piatti tipici locali, il fine settimana del 11, 12 e 13 luglio 2025 promette di essere ricco di emozioni e scoperte.

© Riproduzione riservata