Weekend Roma e Lazio, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 giugno 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Il cuore del weekend: Roma e i suoi riflessi regionali

Questo weekend a Roma si anima di energia e curiosità. A partire da venerdì 13 giugno, il Foro Traiano ospita "Nimbus Limbus Omnibus", un'installazione visiva che intreccia memoria e futuro. In serata, spazio a musica sofisticata con Ballaké Sissoko e Piers Faccini al Casa del Jazz, mentre all'Eur Social Park va in scena Quindieverse, un mix di tarocchi, new indie e collettivo culturale. Ma è la cornice delle Terme di Caracalla a vivere un momento magico con Giorgia, in concerto nelle serate di venerdì 13 e sabato14; un doppio appuntamento che porta a Roma un'intensa voce pop.

E non solo grandi nomi: l’“Hamburger d’Autore” debutta venerdì fino al 15 giugno da Eataly Ostiense, accostando street food gourmet e fermento gastron­omico. L’atmosfera si scalda con il Roma Pride, che sabato 14 sfila da Piazza della Repubblica con allegria, musica e ideali di inclusione.

Nei borghi intorno alla capitale la scena si popola di musica, natura e folklore: a Fiano Romano, fino a domenica, torna "Aperto per voi sotto le Stelle", un'esperienza fatta di spettacoli en plein air ed enogastronomia di qualità; ad Anguillara Sabazia, cena e passeggiate tra giardini sotto il tramonto, mentre a Minturno è di scena "Vivi il Teatro!".

Profondità regionali: sagre, tradizioni, folklore

Viterbo e Provincia

A Bolsena sfila la Processione dei Ceri e Giugno Antoniano, che sabato e domenica celebra con devozione Sant’Antonio da Padova muovendosi tra luci e fiori.

Nella vicina Sipicciano, frazione di Graffignano, la Festa del Fiore di Zucca propone degustazioni creative con fiori fritti e fusilli al gusto di zucca & accenti forti, dal 13 al 15 giugno, mentre il borgo si trasforma nelle “Ortensie di Bolsena”.

Viterbo sabato 14 canta alla 36ª Sagra della Ciambella all’Anice, un classico che profuma di focolare.

Rieti e Provincia

La Processione dei Ceri di Rieti si ripete venerdì 13, con la fiera in onore di Sant’Antonio e la statua che attraversa il centro antico tra luminarie e ceri.

Domenica 15, il Concerto sinfonico al Teatro Flavio Vespasiano arricchisce il patrimonio culturale reatino, eccellenza anche per l’acustica.

Latina e Provincia

Da venerdì a domenica Latina Street Food anima Parco San Marco con cucina nazionale e internazionale.

Sabato 14 debutta la Festa della Bufalina a Borgo Faiti, con mozzarella fresca, live e intrattenimento per famiglie.

A Minturno spettacolo e teatro antico per “Vivi il Teatro!”.

Frosinone e Provincia

A Frosinone, sabato e domenica, si balla con Ballaciò, festa popolare di musica e calore locale.

Diverse le iniziative culturali a Morolo (mostra contemporanea) e Casperia (E-bike Park Sabino).

Arte, mostre e stili

Roma offre fermento visivo: Caravaggio 2025 in mostra a Palazzo Barberini fino al 6 luglio, e al Museo dell'Ara Pacis la retrospektiva su Franco Fontana, entrambi visivamente irresistibili. Il Chiostro del Bramante – calato nel verde – ospita "Flowers: Dal Rinascimento all'intelligenza artificiale", fioriture d'arte in dialogo tra passato e futuro.

Il weekend è anche un’ottima occasione per approfondire: la rassegna di musica antica all’Aventino prosegue, la mostra “La vanità dell’Assenza” espone dal 13 giugno a Villa Medici e c’è spazio per fumetto e graphic novel con l’incontro tra LonLon e Cory Ko.

In questo fine settimana, il Lazio mostra una serie particolare di stimoli: il filo conduttore è l’incontro fra storia e contemporaneità. Nelle piazze, sagre come la Ciambella all’anice o le festività di Sant’Antonio animano i borghi; in città, la musica, l’arte e l’architettura diventano cornici di eventi affascinanti.

Se sei a Roma, potrai passare con agilità da un concerto jazz alle terme a una installazione artistica; se preferisci esplorare un borgo, i profumi di zucca, ciambelle e ceri antichi regalano autentiche esperienze umane. Per chi ama le prospettive culturali a tutto tondo, resta la sinergia tra arte, musica, spettacolo e gusto, che solo un weekend a tutto tondo come questo sa regalare.

