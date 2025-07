Weekend Roma e Lazio, venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 luglio 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Nel cuore dell’estate, il 18, 19 e 20 luglio 2025 promette un Lazio pieno di vita, gusto e cultura. Roma e le province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo diventano palcoscenico di eventi che intrecciano tradizione e contemporaneità. Tra sagre contadine, festival musicali, rievocazioni storiche e grandi concerti, il weekend si presenta come un mosaico di emozioni da vivere dal tramonto all’alba. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il palco della Capitale: star internazionali e atmosfere urbane

Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Sabato 19 luglio Roma ospita la data dell’atteso Summer Tour 2025 di Sfera Ebbasta, che aprirà cancelli alle 17:00 e salirà sul palco alle 21:45: confermata la location e i dettagli ufficiali. Una serata imperdibile per fans del trap e dell’urban, con TicketOne e Rock in Roma come canali ufficiali.

Domenica 20, sempre a Capannelle, sarà il turno di Peso Pluma, voce di riferimento della scena latina, anch'egli parte integrante del cartellone di Rock in Roma. Il festival continua l'estate romana con oltre 20 concerti di respiro internazionale.

Frosinone in musica: Fiuggi Guitar Festival

Da giovedì 17 a domenica 20 luglio, Fiuggi diventa capitale mondiale della chitarra. L’XIX edizione del Fiuggi Guitar Festival, diretta da Roberto Fabbri, offre oltre venti concerti (gratuiti) e masterclass in diverse location dalla città termale. Tra gli ospiti, il Juan Lorenzo Quartet e il recital di Giordano Sforzini in piazza Spada venerdì 19 alle 21:00. Una manifestazione che fonde talento, tradizione e formazione.

Vigneti, calici e atmosfere notturne

Calici di Stelle – evento territoriale

Comincia in anticipo rispetto alla data nazionale (25/07) l'evento nell'area di Vignanello–Viterbo: un percorso enogastronomico tra vicoli con degustazioni di vini DOC, musica jazz e osservazione delle stelle. Ad animarlo saranno produttori locali del Movimento Turismo Vino. Un'esperienza sensoriale sotto il cielo estivo, tra bicchieri e note.

Sagre e enogastronomia: tradizione e convivialità

Sagra dello Gnocco co’ la Rattacacio – Vasanello (VT)

Dal 18 al 20 luglio, si celebrano i sapori genuini della campagna viterbese: gnocchi tipici con rapa rossa, tra stand gastronomici, musica folk e atmosfera autenticamente contadina.

Sagra della Pizz’ Fritta – Arpino (FR)

La tipica pizz’ fritta ciociara sarà protagonista nell’antico borgo, tra gara tra quartieri e balli popolari, offrendo un’esperienza di gusto legata alla cultura locale.

Festival del Mare – San Felice Circeo (LT)

Studio cooking di pesce, banchi gastronomici a km zero e spettacoli sul lungomare, dal 18 al 20 luglio, rendono la costa pontina un mix di gusto e note marine.

Cultura e storia nei centri minori

Antrodoco Medioevo – Antrodoco (RI)

Un salto indietro nei secoli con accampamenti, duelli, mestieri rievocati e mercatini medievali nei tre giorni del weekend, immersi nell’atmosfera storica del borgo.

Festa del Sole & Tinozza Race – Rieti

Dall’16 al 20 luglio, il Velino si anima con competizioni goliardiche su tinozze, concerti serali e spettacoli, culminando nella domenica di gare e convivialità

Roma: eventi tematici e spettacoli urbani

Lungo il Tevere – Roma estate 2025

Un format ormai consolidato: dal venerdì al fine settimana, il fiume ospita street food, artigianato, letture e installazioni; oltre 100 espositori confermati. Un’esperienza all’aperto, immersa nella cornice storica della Capitale.

Caracalla Festival

Nei suggestivi spazi delle Terme, venerdì 18 sarà di scena un balletto su “Don Chisciotte”, mentre sabato 19 si esibirà l’Orchestra dell’Opera di Roma in concerto sinfonico, a conferma del filo diretto tra classico e contemporaneo della rassegna estiva.

