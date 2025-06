Weekend Roma e Lazio: venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Il weekend tra venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 giugno 2025 promette di trasformare il Lazio in un palcoscenico vibrante: tra sagre tradizionali, arte di strada, musica sacra, antiche processioni e proposte enogastronomiche di qualità, ogni angolo della regione, dai grandi centri ai borghi, vive con intensità questa parte d’estate.

Scenari e sapori: sagre ed enogastronomia

Vallerano – Sagra della Porchetta (20–22 giugno)

A Vallerano (VT), la porchetta torna protagonista in una formula conviviale: menu attorno ai 15 €, tra taglieri, porchetta al piatto e fricciolose con pecorino. Il borgo si dipinge di un’atmosfera festosa arricchita da visite guidate e incontri con i produttori locali.

Fonte Nuova – Sagra delle Rose (fino al 22 giugno)

La storica manifestazione giunta alla 47ª edizione anticipa la fioritura estiva: carri allegorici, balli in piazza, spettacoli e stand, fino al gran finale con la lotteria .

Casal de’ Pazzi (Roma) – Street Food on the Road (19–22 giugno)

Il quartiere si anima con un festival itinerante di cibo da strada: panini gourmet, proposte internazionali, dj set e area relax urbana, dove sapori e spirito urbano si fondono per un’esperienza informale ma curata .

Territori del Lazio – Estate Tolfetana e concerti nei Castelli

A Tolfa, l’Estate Tolfetana prosegue con teatro, danza, musica e sport fino ad agosto, mentre nei Castelli Romani, tra Frascati e Lanuvio, tornano le degustazioni in vigna, la Festa della Musica – giunta alla 31ª edizione – e sagre come la frittella grottaferratese fino al 22 giugno.

Arte e tradizione: processioni, infiorate e musica sacra

Gallicano nel Lazio – Infiorata del Corpus Domini (20–21 giugno)

La tradizione si rinnova con quadri urbani realizzati con materiali di riciclo, sul tema “Pellegrini di Speranza”, tra concerti per la Festa della Musica, processione e laboratori con i più giovani.

Genzano di Roma – Infiorata tradizionale (21–22 giugno)

Il borgo dei Castelli con Genzano e Lanuvio vive il corteggio floreale con tappeti artistici: l'evento accompagna l'estate tra spiritualità, arte e comunità.

Rieti – Giugno Antoniano e Processione dei Ceri

Continuano le celebrazioni sacre in onore di Sant’Antonio con infiorate, fiera e la suggestiva processione dei ceri, patrimonio storico e religioso reatino.

Preparativi per la notte di San Giovanni (23–24 giugno)

In tutti i comuni del Lazio si avverte il fermento per l'«acqua di San Giovanni»: rito antico legato al solstizio, con erbe, fiori e simbologia protettiva.

Spettacoli, concerti e cultura urbana

Roma – Nimbus Limbus Omnibus (fino al 22 giugno)

Installazione site-specific al Foro Traiano, tra memoria e nuovi linguaggi, con visite guidate dense di suggestione.

Roma – Antonello Venditti (fino al 21 giugno)

Il cantautore romano prosegue la sua data alle Terme di Caracalla: un omaggio alla musica di casa, che dialoga con lo spirito della città.

Roma – Pigneto Film Festival (fino al 22 giugno)

Nel quartiere alternativo del Pigneto, proiezioni d’autore e incontri con registi in un cinema all’aperto che unisce comunità e narrazione urbana .

Castelli Romani – concerti e teatro all’aperto

Tra Nemi, Frascati, Marino e Ariccia: dalle lucciole e concerti alle camere di lettura, fino al teatro di paglia sul lago di Nemi. Il weekend è una celebrazione del solstizio, tra natura e cultura.

Il filo unificante di questo weekend è la stretta relazione tra sacro e profano, arte e comunità, natura e gusto. Dall’infiorata di Gallicano all’installazione luminosa a Roma; dalle sagre locali ai concerti all’aperto; dalla tradizione antica a un fermento urbano curioso e contemporaneo. Le feste di borgo raccontano profili identitari preziosi, mentre le grandi piazze e i centri d’arte offrono proposte d’avanguardia. Il Lazio, in questi tre giorni, è un territorio vivo, che radica nel passato ma guarda avanti.

Suggerimento per vivere meglio il weekend

Per non perdersi nulla, costruisci un itinerario “tema per tema”: venerdì dedicato alle sagre nei borghi, sabato per l’arte sui sentieri e le infiorate, domenica per un’immersione nella musica sacra e nei concerti nei vigneti. Organizza tappe brevi, mixando escursioni e momenti conviviali: ogni comune dei 378 presenti nella regione ha qualcosa da raccontare e da offrire.

© Riproduzione riservata