Weekend Roma e Lazio, venerdì 25, sabato 26 e domenica 27 luglio 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Venerdì 25 luglio, cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio

A Roma e provincia

Trastevere Street Food (Roma, fino al 27 luglio): un’esperienza gastronomica di strada tra sapori internazionali e artigiani del gusto nella cornice caratteristica di Trastevere.

Cinema in Piazza – Roma sotto le stelle: rassegna serale di film all’aperto, programma itinerante in vari quartieri.

Bollicine con Max Giusti (Castello di Santa Severa, RM): aperitivo con il celebre showman, in un’atmosfera elegante a sfondo storico. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Provincia di Viterbo

Ribolle Fest (Soriano nel Cimino, fino al 27 luglio): sagra del vino novello con musica e artisti locali.

Sagra del baccalà (Bomarzo, 25–26 luglio): delizie di mare servite sotto le volte antiche del borgo.

Note di Luppolo (San Martino al Cimino): tre giorni di manifestazione dedicata alla birra artigianale e alla musica locale. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Provincia di Rieti

Sagra del gambero di fiume & della trota (Rivodutri, 25–26 luglio): eccellenze ittiche del territorio in un contesto rustico.

(Rivodutri, 25–26 luglio): eccellenze ittiche del territorio in un contesto rustico. Estate Cantaliciana e Sagra delle Strengozze (Cantalice, tutto il weekend): una festa dedicata a pasta tipica e tradizioni della montagna reatina.

(Cantalice, tutto il weekend): una festa dedicata a pasta tipica e tradizioni della montagna reatina. Festival Greccio Green Code Sacro#25 (Greccio, 25–27 luglio): festival sull’ecologia e spiritualità, con conferenze e trekking tematici.

Provincia di Latina

Festa della Birra (Monte San Biagio, solo 25 luglio): musica e birra artigianale sotto il cielo estivo. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

In cammino a Sant’Agata di Fondi (Fondi, 25–27 luglio): passeggiate guidate alla scoperta di sentieri e storia locale.

Provincia di Frosinone

Sabato 26 luglio cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio

A Roma e cintura

Si rafforza la proposta di cinema all’aperto. In più, Lungo il Tevere Roma, un fiume di cultura, continua con esposizioni e performance artistiche tra ponte e argini.

Provincia di Viterbo

Festa della Bistecca (Soriano nel Cimino): fiorentina e tagliata servite con musica folk e artigiani in Piazza.

Viterbo – Musicalia III: rassegna di concerti nella cornice medievale cittadina.

Notte Bianca a Tuscania: musica, luci e artigianato nel centro storico di una delle perle dell’Etruria.

Provincia di Rieti

Open Day Archeologico a Itri – giornata itinerante (ma territorialmente Latina?). Ma risalta anche:

Inaugurazione mostra “Acqua e Etere” (Leonessa, 26 luglio): arte contemporanea dialoga con la natura.

Sagra dei Maccheroni a Fezze (Montenero Sabino, 26–27 luglio): pasta fatta in casa e ambiente familiare.

Provincia di Latina

Festival Pontino di Musica (Sermoneta, 26–30 luglio): concerti classici e jazz sotto le stelle.

(Sermoneta, 26–30 luglio): concerti classici e jazz sotto le stelle. Cori – Palio di Sant’Olivia (26 luglio): corteo storico e giostre cavalleresche nel borgo medievale.

(26 luglio): corteo storico e giostre cavalleresche nel borgo medievale. Fuochi di Sant’Anna (Gaeta, 26–27): spettacolo pirotecnico sul mare con celebrazione religiosa.

Provincia di Roma

Banksy e Warhol al Castello di Santa Severa (26 luglio): arte urbana incontra il mare in mostra suggestiva.

(26 luglio): arte urbana incontra il mare in mostra suggestiva. Com’è ancora umano lei (Anna Mazzamauro, Castello di Santa Severa): performance teatrale tra suggestioni notturne.

Domenica 27 luglio cosa fare nel weekend a Roma e nel Lazio

A Roma

Ancora Cinema sotto le stelle, percorsi enogastronomici e mercatini di quartiere.

Provincia di Viterbo

Vitorchiano Film Festival (25–27 luglio): cortometraggi e visioni al tramonto nel centro medievale.

(25–27 luglio): cortometraggi e visioni al tramonto nel centro medievale. Sapori del Borgo (Grotte di Castro): cibo tradizionale tra cantine e vicoli borghetti.

(Grotte di Castro): cibo tradizionale tra cantine e vicoli borghetti. Gli Ambulanti di Forte dei Marmi (Bolsena, 27 luglio): artigianato, moda e street food sul lungolago.

(Bolsena, 27 luglio): artigianato, moda e street food sul lungolago. Ischia di Castro AMA Ischia di Castro! (25–27 luglio): festa dei borghi con musica e tradizione.

Provincia di Rieti

Raduno bande musicali a Terminillo (27 luglio): festa tra montagne e musica bandistica.

a Terminillo (27 luglio): festa tra montagne e musica bandistica. Borgo Velino ospita burraco e tressette in piazza.

Provincia di Latina

Circeo da Amare (San Felice Circeo, 27 luglio): walk&talk, itinerari e musica dal vivo lungo il promontorio.

Per chi cerca sagre, spettacoli o eventi culturali nel Lazio, i prossimi tre giorni offrono un mix unico tra gastronomia, musica e arte.

Perché partecipare:

Gusto : bistecca, birra, baccalà, pasta – assaggi autentici del territorio.

: bistecca, birra, baccalà, pasta – assaggi autentici del territorio. Cultura : concerti nei borghi, mostre tra castelli e opere urbane (Banksy/Warhol).

: concerti nei borghi, mostre tra castelli e opere urbane (Banksy/Warhol). Tradizione: palii medioevali, bande in piazza, rievocazioni sacre.

Come organizzarsi

Arrivare in mattinata: basta un giorno per vivere sagre e borghi come Soriano, Cantalice o Rivodutri.

Prediligere serate a tema: la notte bianca di Tuscania, il festival cinematografico di Vitorchiano, le performance al Castello di Santa Severa. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Alternativa glamour: aperitivi con Max Giusti al castello di Santa Severa, bollicine e performance di qualità.

Un weekend nel Lazio tra sapori, storia e scoperta: dalla Capitale alla Tuscia, la vocazione per la bellezza è palpabile, in eventi piccoli e grandi, studiati per coinvolgere, sorprendere e restare nel cuore dell’estate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata