Weekend Roma e Lazio, venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 giugno 2025: sagre, sapori, tradizioni e spettacoli

Venerdì 27 giugno: un’avventura tra profumi e folklore

Il weekend si apre nel cuore del Lazio con un tripudio di sagre contadine. Tra i più golosi, spiccano i bomboloni di Spicciano (Sipicciano) e la sagra della frittura a Vallerano (VT).

A Palestrina (RM), la Sagra degli Gnocchetti a “Co’ de Soreca” celebra le eccellenze dei monti Prenestini alla quinta edizione: un’immersione tra sapori di gnocchi artigianali, tra vicoli e cortili.

A Castelnuovo di Porto (RM), l’Agricola Valle Muta ospita la Sagra degli Arrosticini con serata musicale inaugurale targata “I Figli delle Stelle”, stand a partire dalle 19 e intrattenimento dalle 21.

Sabato 28 giugno: tra arte e tradizione

Sabato regala emozioni culturali, dall’antica Antica Minturnae di Minturno (LT) con la rassegna “Vivi il Teatro!” (dal 27 al 29, fino a Palestrina e Castelnuovo di Porto che proseguono le loro sagre con stand gastronomici e concerti serali.

A Bolsena (VT), il weekend inizia con Wine & Flowers, tre giorni tra cantine e installazioni floreali, con oltre 40 etichette locali in degustazione.

E per chi ama la storia, Palio del Velluto a Leonessa (RI), cortei storici e competizioni tra rioni dal 27 al 29 giugno.

Infine, a Roma città si animano due festival: Dominio Pubblico – Youth Fest al Teatro India e Nimbus Limbus Omnibus al Foro Traiano, in corso fino al 29 giugno.

Domenica 29 giugno: emozioni, sapori e spiritualità

La domenica si veste di fascino con visite guidate serali come I Fori Imperiali illuminati, Buon compleanno Giacomo! Tramonto e Leopardi al Foro, e la passeggiata fino a Castel Sant’Angelo con la Girandola finale – tutte tappe da segnare sul calendario.

Il clima festoso non si ferma: continuano sagre e palios in tutta la regione, con animazioni, tradizioni e gioia di comunità .

Focus per provincia: sagre, cultura e spettacolo

Roma e provincia

Campagna Amica in centro (27–28 giugno): mercatini agricoli nell’area Tiburtina.

Garbatella Street Food (26–29 giugno): flusso di food truck e cucina urbana.

A Riano, Festa di San Giorgio (27–29 giugno) rende omaggio alle tradizioni locali.

Palio Madama Margherita a Castel Madama (28 giugno), rievocazione storica con cortei e giochi.

Frosinone e provincia

San Donato Val di Comino celebra "Il Gusto dell'Estate" il 28 giugno: piatti tipici e convivialità.

Aquino (FR) rivive il Medioevo tra sapori, tornei e spettacoli (28–29 giugno).

Latina e provincia

Minturno anima le giornate con “Vivi il Teatro!” in location archeologiche.

Terracina ospita il Let’s Swing Retro Festival (28–29 giugno), tra danza vintage e atmosfere retrò.

Rieti e provincia

Leonessa si accende col Palio del Velluto (27–29 giugno), rievocazione medievale suggestiva.

Poggio Moiano ospita l’Infiorata del Sacro Cuore (27–29 giugno), tra arte floreale e spiritualità.

Viterbo e provincia

AEstum 2025 nel borgo di Tuscania: musica, sport e spettacolo tutti i giorni fino al 29 giugno.

Bomarzo è teatro di Mostri in Fermento (27–29 giugno): birre artigianali e cultura enogastronomica.

Vallerano offre la Sagra della Frittura (27–28) e Vejano uno Street Food Festival (27–29).

Grotte Santo Stefano celebra il Fettuccina Day (27–28 giugno): omaggio alle paste locali.

Spiritualità e identità locale

Accanto a sagre e folklore, il Lazio vive una dimensione spirituale importante: siamo all’interno del Giubileo della Speranza 2025, l’anno santo cattolico che coinvolge pellegrini e appassionati di storia sacra. Un’occasione suggestiva: tra mercatini contadini, roventi griglie e visite guidate, ìl motore di queste giornate è la comunità, che celebra la sua identità tra piazze, portici e colline. Il weekend dal 27 al 29 giugno è un viaggio autentico: tra sapori, suoni, spiritualità e palcoscenici a cielo aperto, Lazio vi aspetta a braccia aperte. Un consiglio pratico: portate scarpe comode per i borghi medievali, tenete con voi una borraccia per le degustazioni e preparatevi a vivere atmosfere autentiche al fresco della sera.

