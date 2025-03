Weekend sabato 15 e domenica 16 marzo 2025: gli appuntamenti a Roma e nel Lazio

​Il weekend del 15 e 16 marzo 2025 nel Lazio si preannuncia ricco di eventi culturali, enogastronomici e artistici. Ecco una selezione degli appuntamenti più interessanti nelle province di Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo.​

Provincia di Roma, Weekend sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Roma

International Street Food: Dal 14 al 16 marzo, il Piazzale del Caravaggio ospita l’International Street Food, un evento che riunisce le migliori specialità culinarie da tutto il mondo. Qui potrete assaggiare hamburger gourmet, tacos, arrosticini, piatti esotici e dolci irresistibili. Non mancheranno birre artigianali provenienti da microbirrifici italiani e internazionali, oltre a opzioni senza glutine. L’ingresso è gratuito e le bancarelle resteranno aperte fino a mezzanotte.

Japan Days: Il 15 e 16 marzo, Roma ospita i Japan Days, un evento dedicato alla cultura giapponese. Oltre alla gastronomia, troverete dimostrazioni di arti marziali, workshop sulla calligrafia giapponese e performance tradizionali.

Io Vino: Domenica 16 marzo, gli amanti del buon bere hanno un appuntamento con Io Vino, evento enologico che offre l’opportunità di scoprire etichette d’eccellenza e incontrare direttamente i produttori.

Gastronomia, mostre: arte e cultura

Anima Verde Market: Il 16 marzo si tiene l’Anima Verde Market, un mercato dedicato alla sostenibilità, con stand di artigianato locale, prodotti biologici e abbigliamento ecosostenibile.

Enotica 2025: Dal 14 al 16 marzo, Enotica celebra l’erotismo e il vino con degustazioni, spettacoli e mostre presso il Forte Prenestino. ​

Visite guidate “Roma c’è!”: Il 15 e 16 marzo, l’associazione “Roma e Lazio x te” organizza visite guidate alla scoperta dei tesori nascosti della città, adatte anche ai bambini. ​

Mostra “Poeti e artisti alla Biblioteca Nazionale Centrale di Roma”: Fino al 6 giugno, la Biblioteca Nazionale ospita l’annuale internazionale Apollo dionisiaco, una rassegna di poesia e arte contemporanea. ​

Concerto di Strikkiboy: Sabato 15 marzo, presso la Fennel Factory, Strikkiboy presenta il suo nuovo album “Don’t try Strikki at home”.

Mostra “I Tempi dell’Arte”: Dal 15 al 30 marzo, Marino ospita una collettiva di artisti contemporanei presso il Museo Civico. ​

Palombara Sabina

Soffitta in Piazza: Domenica 16 marzo, il centro storico si trasforma in un grande mercato dell’antiquariato e dell’usato, offrendo l’opportunità di trovare oggetti unici e curiosità. ​

Provincia di Frosinone, Weekend sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Paliano

Mostra “Il mondo di Berlinguer, 1972-1984”: Il 15 marzo, Paliano ospita una mostra fotografica dedicata al leader politico Enrico Berlinguer, ripercorrendo gli anni dal 1972 al 1984 attraverso immagini significative. ​

Provincia di Rieti, Weekend sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Montasola

Sagra della Pecora: Il 15 e 16 marzo, Montasola celebra la tradizionale Sagra della Pecora, offrendo piatti tipici a base di carne ovina preparati secondo ricette locali. ​7colli.it

Provincia di Latina, Weekend sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Itri

I Fuochi di San Giuseppe: Il 19 marzo, Itri celebra la tradizione dei falò in onore di San Giuseppe, con eventi che includono musica, gastronomia e riti popolari. ​

Provincia di Viterbo, Weekend sabato 15 e domenica 16 marzo 2025

Viterbo

Presentazione del libro “La Città del Sole”: Il 15 marzo, presso la Biblioteca Comunale, Salvatore Enrico Anselmi presenta il suo nuovo romanzo “La Città del Sole”.

Santa Marinella

Festa di San Giuseppe: Il 15 e 16 marzo, Santa Marinella celebra la Festa di San Giuseppe con mercatini artigianali e degustazioni di dolci tipici, offrendo un’esperienza autentica della tradizione locale.

Questo fine settimana nel Lazio offre una vasta gamma di eventi per tutti i gusti, dalle sagre enogastronomiche alle mostre d’arte, passando per mercati sostenibili e festival culturali. Un’occasione imperdibile per scoprire le tradizioni e le novità della regione

© Riproduzione riservata