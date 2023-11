Welfare, Lauria (Inps): “Assegno unico universale sempre più centrale per sistema”

(Adnkronos) – "L'assegno unico universale è una prestazione relativamente giovane e sta diventando sempre più centrale nel nostro sistema di welfare". A dirlo Rocco Lauria, direttore inclusione e invalidità civile Inps, intervenendo al panel 'Famiglia e parità. Sostegno al reddito e politiche di genere', moderato da Fabio Paluccio, giornalista Adnkronos, che si è svolto oggi in occasione della due giorni di 'Valore pubblico valore Inps' che si è aperta oggi nella direzione generale dell'istituto in via Ciro il Grande a Roma. Le celebrazioni del 125 anniversario dell'Inps si chiudono con un'iniziativa di due giorni per approfondire temi e percorso dell'Inps nella generazione di benessere sociale, partendo dai valori identitari per progettare il cambiamento. "Il nostro direttore generale ricorda – è molto presente per gestire questa prestazione nel rispetto della forma e in una modalità moderna, con un approccio molto semplificante. Abbiamo fatto un video semplificato e interattivo. E' una misura centrale e universale che riguarda tutti". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata