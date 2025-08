West Nile, dodici nuovi casi nella provincia di Latina: sale a 73 il totale nel Lazio

La provincia di Latina la più colpita

Dodici nuove positività al virus West Nile sono state confermate nel Lazio, tutte concentrate nella provincia di Latina. È quanto emerge dalle analisi condotte dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”, che continua a monitorare con attenzione la diffusione dell’infezione trasmessa principalmente attraverso la puntura di zanzare infette.

Nel dettaglio, le positività sono state registrate nei comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia e Sezze. Nove dei dodici pazienti presentano sintomi compatibili con la febbre da West Nile, mentre tre di loro hanno sviluppato forme più gravi riconducibili alla sindrome neurologica associata al virus.

Il quadro: 73 casi confermati nel 2025 nel Lazio

Con queste ultime rilevazioni, il numero totale di casi confermati dall’inizio del 2025 sale a 73 in tutta la regione Lazio. La stragrande maggioranza è sotto la supervisione dell’ASL di Latina, che monitora attualmente 69 casi. I restanti sono così suddivisi: due sono gestiti dall’ASL Roma 6, uno dall’ASL di Frosinone e un altro, fuori dai confini regionali, è stato rilevato nella provincia di Caserta.

Il monitoraggio prosegue in tutte le aree interessate, in particolare nelle zone dove si è riscontrata una maggiore presenza del vettore responsabile della trasmissione, ossia la zanzara comune del genere Culex. Le autorità sanitarie hanno attivato protocolli di sorveglianza entomologica e sanitaria, in collaborazione con gli enti locali.

Situazione tra ricoveri, dimissioni e sorveglianza domiciliare

I dati clinici aggiornati al 1° agosto tracciano un quadro articolato dello stato di salute delle persone risultate positive al virus. Attualmente:

19 pazienti si trovano ricoverati in reparti ospedalieri ordinari;

4 persone sono state trasferite in terapia intensiva a causa della gravità dei sintomi neurologici;

6 pazienti sono stati dimessi dopo un periodo di osservazione clinica e trattamento;

41 risultano in cura presso il proprio domicilio, seguiti dai medici di medicina generale e dalle unità territoriali di assistenza.

Purtroppo, si registrano anche tre decessi. Le autorità sanitarie non hanno ancora diffuso i dettagli relativi all'età o alle condizioni pregresse dei pazienti deceduti, ma si ipotizza che si tratti di soggetti fragili, come spesso accade in questi casi.

Sorveglianza virologica e intervento dello Spallanzani

Tutti i campioni biologici prelevati dai pazienti sono stati analizzati presso il laboratorio di Virologia dell'Istituto Spallanzani di Roma, centro di riferimento nazionale per le malattie infettive. L'istituto ha confermato non solo la presenza del virus in circolazione, ma anche la necessità di mantenere alta l'attenzione durante il periodo estivo, in cui il rischio di contagio aumenta sensibilmente a causa delle condizioni climatiche favorevoli alla proliferazione delle zanzare.

In linea con le indicazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, è attiva una rete di sorveglianza che coinvolge anche il monitoraggio degli animali sentinella, come gli uccelli selvatici e i cavalli, nei quali il virus può manifestarsi prima dell’insorgenza nei soggetti umani.

Cosa fare per ridurre il rischio

Alla luce dell’incremento dei casi, le autorità sanitarie ribadiscono l’importanza delle misure preventive, sia a livello individuale che collettivo. Le raccomandazioni principali includono:

evitare ristagni d’acqua nei giardini e nelle aree domestiche, dove le zanzare possono depositare le uova;

utilizzare repellenti e zanzariere, specialmente nelle ore serali;

indossare abiti chiari e a maniche lunghe nei luoghi all’aperto;

segnalare tempestivamente eventuali sintomi compatibili con il virus, come febbre, mal di testa, spossatezza o, nei casi più gravi, disturbi neurologici.

Nessun allarme, ma attenzione alta

Le autorità regionali non parlano di emergenza, ma sottolineano la necessità di una vigilanza costante. L’infezione da West Nile virus nella maggior parte dei casi decorre in modo asintomatico o con sintomi lievi, ma in soggetti anziani o immunocompromessi può comportare complicanze anche severe, come dimostrano i tre decessi registrati finora.

Il Lazio, e in particolare la provincia di Latina, si conferma dunque un'area ad alta sorveglianza, dove la rete territoriale sanitaria è chiamata a gestire la fase più delicata della stagione. I prossimi aggiornamenti saranno determinanti per comprendere l'evoluzione del fenomeno e calibrare eventuali interventi straordinari.

